Η Ώρα της Αλήθειας έφτασε για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Η τελική τετράδα ξεκαθάαρισε και για πρώτη φορά στην ιστορία, οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της κατάταξης, έφτασαν στα ημιτελικά του θεσμού. Από εδώ και πέρα, δεν χωρούν προγνωστικά.

Ξεκίνημα, σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου, με ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Γαλλία εναντίον Ισπανίας ή αν προτιμάτε Κιλιάν Εμπαπέ εναντίον Λαμίν Γιαμάλ. Ο superstar της Ρεάλ κάνει σπουδαίο Μουντιάλ και έχει γύρω του μία πλειάδα αστέρων, ικανών να ισοπεδώσουν τα πάντα στο διάβα τους.

Κιλιάν Εμπαπέ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Από την άλλη, ο πιτσιρικάς της Μπαρτσελόινα, δεν έχει λάμψει ακόμα με την απόδοσή του. Ας μην ξεχνάνε ότι ήταν τραυματίας και δεν βρίσκεται ακόμα στο 100%.Όμως, οι Ισπανοί είναι πραγματικοί «μάστορες» στο παιχνίδι της κατοχής, είναι η ομάδα όπου πάντα κυριαρχεί το σύστημα αντί των προσώπων, και όλοι λένε πως αν υπάρχει μια Εθνική ικανή να σταματήσει τη γαλλική «στρατιά» του Ντιντιέ Ντεσάν, αυτή είναι η Ρόχα του Λουίς ντε λα Φουέντε.

Λαμίν Γιαμάλ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Τα προγνωστικά είναι μοιρασμένα, καθώς οι μεν Γάλλοι (οι οποίοι γιορτάζουν σήμερα την επέτειο της Γαλλικής επανάστασης) θεωρούνται καλύτεροι σε ατομικό επίπεδο, έχοντας σπουδαία αστέρια στη σύνθεση τους (Εμπαπε. Ολίσε, Μπαρκολά, Ντεμπελέ κλπ) αλλά οι Ισπανοί είναι μία πολύ δεμένη ομάδα, σε φοβερές ικανότητες στο passing game, και με έφεση να «κλέβουν» αποτελέσματα ακόμα και την τελευταία στιγμή, όπως έχουν κάνει τόσες και τόσες φορές.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ολος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα έχει στραμμένη την προσοχή του, στο Ντάλας. Εκεί όπου, δύο από τις πλέον ιστορικές ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον Τελικό του Μουντιάλ 2026 και θα περιμένουν αντίπαλο από τον άλλον ημιτελικό, τη «μάχη» ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή.