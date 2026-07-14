6 Hours of Sao Paulo: H Toyota Racing πάλεψε μέχρι τέλους

Οι δυσκολίες και η ανατροπή

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6 Hours of Sao Paulo: H Toyota Racing πάλεψε μέχρι τέλους
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Η TOYOTA RACING πάλεψε μέχρι να πέσει η καρό σημαία στο τέλος των δύσκολων 6 Ωρών του Σάο Πάολο, του τέταρτου γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA 2026. Μετά τη νίκη στις 24 Ώρες του Le Mans τον περασμένο μήνα, η ομάδα αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στη Βραζιλία. Μία δύσκολη προκριματική διαδικασία σήμαινε ότι και τα δύο αυτοκίνητα έπρεπε να κινηθούν ταχύτατα και αποτελεσματικά μέσα στην πίστα για να κερδίσουν βαθμούς, αλλά τα περιστατικά του αγώνα περιόρισαν την πρόοδό τους. 

6 Hours of Sao Paulo: H Toyota Racing πάλεψε μέχρι τέλους  

Οι νικητές του Le Mans Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries τερμάτισαν 12οι με το #7 TR010 HYBRID, έναν γύρο πίσω από τη #15 BMW που κέρδισε τον αγώνα. Με το #8 TR010 HYBRID, οι Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryō Hirakawa έχασαν αρκετά λεπτά λόγω αλλαγής ανάρτησης μετά από χτύπημα από αντίπαλο και τερμάτισαν 17οι. Παρά το αποτέλεσμα, η TOYOTA RACING εξακολουθεί να προηγείται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κατασκευαστών, τώρα με πέντε βαθμούς διαφορά από την BMW M Team WRT στα μισά της σεζόν. Το πλήρωμα #7 TR010 HYBRID είναι ισόβαθμο με τους οδηγούς του #20 BMW στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, ενώ το πλήρωμα #8 είναι πέμπτο, 19 βαθμούς πίσω.  

6 Hours of Sao Paulo: H Toyota Racing πάλεψε μέχρι τέλους  

Ο Mike ξεκίνησε από τη 17η θέση μετά από ποινή στο grid και τα προβλήματα του αυτοκινήτου #7 συνεχίστηκαν στις πρώτες ώρες του αγώνα. Μια ποινή πέντε δευτερολέπτων για παράβαση εκκίνησης ακολουθήθηκε από ένα drive-through για μια παράβαση κατά τη διάρκεια ενός Full Course Yellow. Τα περιστατικά και οι ποινές σε άλλους συμμετέχοντες βοήθησαν το #7 να κερδίσει θέσεις και να πλησιάσει το top 10. Ωστόσο, η περαιτέρω πρόοδος αποδείχθηκε αδύνατη τις υπόλοιπες ώρες ενός αγώνα που έληξε με ομίχλη και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. 

Το #8 TR010 HYBRID ξεκίνησε από τη 14η θέση, στην πορεία κέρδισε θέσεις – βρισκόμενο για λίγο στην πρώτη 10άδα μετά τα πρώτα pit stop – μέχρι που η προσπάθειά του για βαθμούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ουσιαστικά τερματίστηκε τη δεύτερη ώρα. Ο Brendon χτυπήθηκε από ένα άλλο Hypercar, προκαλώντας ζημιά στη δεξιά μπροστινή ανάρτηση κάτι που απαίτησε στάση 16 λεπτών για επισκευές. Το #8 έπεσε στο πίσω μέρος του αγώνα, αλλά οι οδηγοί συνέχισαν να πιέζουν μέχρι το τέλος, έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τυχόν προβλήματα μπροστά. 

6 Hours of Sao Paulo: H Toyota Racing πάλεψε μέχρι τέλους  

Μετά από ένα δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο στη Βραζιλία και ένα αποτέλεσμα που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της, η TOYOTA RACING έχει τώρα ένα διάλειμμα οκτώ εβδομάδων για να ανασυνταχθεί και να επιστρέψει πιο δυνατή για τον επόμενο γύρο της σεζόν του WEC, το Lone Star Le Mans στις 6 Σεπτεμβρίου, στο Circuit of the Americas στο Ώστιν του Τέξας. 

 

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