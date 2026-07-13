Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood

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Αυτοκινητο
Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood
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Περισσότερες από 300 εγκρίσεις τύπου έχουν ήδη εξασφαλιστεί για τα νέα προϊόντα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του P Zero να συμβαδίζει με την εξέλιξη των επιδόσεων, από τα ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητα έως τα hypercars που καταρρίπτουν ρεκόρΤο Pirelli P Zero επιστρέφει στο Goodwood Festival of Speed. Στη διοργάνωση που συγκεντρώνει μερικά από τα πιο καινοτόμα και υψηλών επιδόσεων αυτοκίνητα στον κόσμο, πολλά από τα νεότερα μοντέλα και τα οχήματα που συμμετέχουν στη διάσημη ανάβαση Hill Climb είναι εξοπλισμένα με ελαστικά της νέας οικογένειας Pirelli P Zero.

Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood

Η παρουσία αυτή επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η σειρά P Zero αποτελεί την κορυφαία επιλογή των σημαντικότερων premium και πολυτελών αυτοκινητοβιομηχανιών, όπως αποδεικνύεται από τις περισσότερες από 300 εγκρίσεις τύπου που έχουν ήδη εξασφαλιστεί για τα νέα προϊόντα P Zero. Οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν μια ευρεία γκάμα οχημάτων, τα οποία μοιράζονται την ίδια έμφαση στις επιδόσεις, την οδηγική απόλαυση και την ασφάλεια. Από το 2023, η οικογένεια P Zero έχει ανανεωθεί πλήρως, με τη νέα γενιά να κάνει το ντεμπούτο της στο Goodwood Festival of Speed και στη συνέχεια να επιλέγεται ως αρχικός εξοπλισμός σε πολλά νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν στην αγορά.

Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood

Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα της διοργάνωσης του 2026 βρίσκεται η νέα Ferrari Luce, για την οποία η Pirelli ανέπτυξε ένα ειδικά σχεδιασμένο P Zero E: το ελαστικό που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με ποσοστό άνω του 55% βιολογικής και ανακυκλωμένης προέλευσης υλικών, καθώς και χαμηλή αντίσταση κύλισης, σε μια διάσταση-ρεκόρ 24 ιντσών.

Στην πιο σπορ πλευρά της γκάμας βρίσκεται το P Zero Trofeo RS, το οποίο εξοπλίζει τα Bentley Supersports, Porsche Taycan Turbo GT με Manthey Kit και BMW M2 με M Performance Track Kit. Με το ημι-αγωνιστικό ελαστικό της Pirelli είναι επίσης εξοπλισμένο το Pagani Utopia Roadster, το πρώτο αυτοκίνητο που υιοθετεί το Cyber Tyre, την τεχνολογία της Pirelli που επιτρέπει στα ελαστικά να επικοινωνούν απευθείας με τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος μέσω ενσωματωμένων αισθητήρων.

Στην κατηγορία πολυτέλειας και άνεσης, τα Rolls-Royce Spectre και Jaguar Type 01 είναι εξοπλισμένα με τα P Zero Elect, τα οποία έχουν εξελιχθεί ειδικά για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν επίσης ελαστικά μεγάλης διαμέτρου, έως και 23 ίντσες.Μεταξύ των οχημάτων που χρησιμοποιούν ελαστικά P Zero Trofeo RS συγκαταλέγεται και το Koenigsegg Sadair's Spear, καθώς και το αντίγραφό του από LEGO Technic, το οποίο κατέκτησε το ρεκόρ ταχύτητας για οδηγούμενο αυτοκίνητο LEGO στην ανάβαση του Goodwood, φτάνοντας τα 111 χλμ./ώρα.

Pirell: Φέρνει την οικογένεια P Zero στο Goodgood

Κάθε ελαστικό της οικογένειας P Zero μοιράζεται μια τεχνολογική κληρονομιά που έχει τις ρίζες της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ο οποίος αποτελεί διαχρονικά το ανοιχτό εργαστήριο εξέλιξης της Pirelli. Μέσα από τη συμμετοχή της στα υψηλότερα επίπεδα αγώνων, συμπεριλαμβανομένωνπερισσότερων από 350 διοργανώσεων motorsport κάθε χρόνο, η Pirelli αναπτύσσει τεχνολογικές καινοτομίες – όπως οι εικονικές διαδικασίες εξέλιξης ελαστικών – οι οποίες στη συνέχεια μεταφέρονται στην παραγωγή ελαστικών δρόμου.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα ελαστικά που χρησιμοποιεί η Pirelli στις πιο σημαντικές αγωνιστικές σειρές του κόσμου φέρουν επίσης το όνομα P Zero, με πρώτο και πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Formula 1.

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