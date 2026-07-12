Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, βρέθηκε στη Σκιάθο, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Θοδωρή Τζούμα, με αφορμή τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νησί και η ίδια τέλεσε τα εγκαίνια.

Σε μια περίοδο με αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, η επίσκεψη αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία να συνδυάσει το έργο της με πολύτιμες οικογενειακές στιγμές και να περάσει την ονομαστική της γιορτή μαζί με τα δίδυμα παιδιά της.

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη από τη Σκιάθο με τα δίδυμα παιδιά της

Μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, μοιράστηκε τη χαρά της να βρίσκεται μαζί τους, ευχαριστώντας για τις ευχές και αποτυπώνοντας τη ζεστασιά μιας ξεχωριστής οικογενειακής στιγμής. Μια εικόνα που ανέδειξε τη χαρά της μητέρας που, παρά το γεμάτο πρόγραμμά της, βρίσκει χρόνο για ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία.

Η Υπουργός Τουρισμού ανήμερα της ονομαστικής της εορτής στη Σκιάθο

Οι κάτοικοι της Σκιάθου την υποδέχθηκαν θερμά, της ευχήθηκαν από κοντά και την αγκάλιασαν με την αγάπη και τη φιλοξενία τους. Η ίδια χάρηκε ιδιαίτερα αυτή την ανθρώπινη επαφή, σε μια στιγμή που συνδύαζε το επίσημο πρόγραμμα με τη χαρά μιας πιο προσωπικής εμπειρίας στο νησί.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Σκιάθου για την παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη στο νησί