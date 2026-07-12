Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου

Ανήμερα της ονομαστικής της εορτής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισκέφθηκε τη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου.
  • Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Θοδωρή Τζούμα.
  • Συνδύασε την επαγγελματική της υποχρέωση με οικογενειακές στιγμές, γιορτάζοντας την ονομαστική της γιορτή με τα δίδυμα παιδιά της.
  • Οι κάτοικοι της Σκιάθου την υποδέχθηκαν θερμά και της προσέφεραν φιλοξενία.
  • Η Κεφαλογιάννη εξέφρασε τη χαρά της για την ανθρώπινη επαφή και την προσωπική εμπειρία στο νησί.

Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, βρέθηκε στη Σκιάθο, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Θοδωρή Τζούμα, με αφορμή τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νησί και η ίδια τέλεσε τα εγκαίνια.

Σε μια περίοδο με αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, η επίσκεψη αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία να συνδυάσει το έργο της με πολύτιμες οικογενειακές στιγμές και να περάσει την ονομαστική της γιορτή μαζί με τα δίδυμα παιδιά της.

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη από τη Σκιάθο με τα δίδυμα παιδιά της

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη από τη Σκιάθο με τα δίδυμα παιδιά της  

Μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, μοιράστηκε τη χαρά της να βρίσκεται μαζί τους, ευχαριστώντας για τις ευχές και αποτυπώνοντας τη ζεστασιά μιας ξεχωριστής οικογενειακής στιγμής. Μια εικόνα που ανέδειξε τη χαρά της μητέρας που, παρά το γεμάτο πρόγραμμά της, βρίσκει χρόνο για ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία.

Η Υπουργός Τουρισμού ανήμερα της ονομαστικής της εορτής στη Σκιάθο

Η Υπουργός Τουρισμού ανήμερα της ονομαστικής της εορτής στη Σκιάθο  

Οι κάτοικοι της Σκιάθου την υποδέχθηκαν θερμά, της ευχήθηκαν από κοντά και την αγκάλιασαν με την αγάπη και τη φιλοξενία τους. Η ίδια χάρηκε ιδιαίτερα αυτή την ανθρώπινη επαφή, σε μια στιγμή που συνδύαζε το επίσημο πρόγραμμα με τη χαρά μιας πιο προσωπικής εμπειρίας στο νησί.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Σκιάθου για την παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη στο νησί

Η ανάρτηση του Δημάρχου Σκιάθου για την παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη στο νησί 
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