Τραγική κατάληξη είχε η οδήγηση jet ski για 36χρονο υπήκοο Βουλγαρίας στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (10/7), ενώ για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει ξεκινήσει προανάκριση από τις λιμενικές αρχές.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ στο σημείο έσπευσε άλλος χειριστής jet ski για να τον βοηθήσει.

Τι συνέβη στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου

Κατά τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από το Λιμενικό, ο άνδρας τραυματίστηκε και κατέληξε στη θάλασσα έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε ενώ έκανε ελιγμούς με το jet ski. Σε άλλη εκδοχή της ίδιας υπόθεσης από τις αρχές, αναφέρεται ότι το jet ski ανετράπη, ενώ εξετάζονται συνολικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Ο 36χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη βοήθεια δεύτερου οδηγού jet ski, ο οποίος αντιλήφθηκε το περιστατικό και πλησίασε για να προσφέρει συνδρομή. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης από διασώστες του ΕΚΑΒ, χωρίς αποτέλεσμα.

Μεταφορά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου

Μετά την ανάσυρσή του, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 36χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το περιστατικό καταγράφηκε ως ακόμη ένα σοβαρό θαλάσσιο δυστύχημα στην περιοχή της Χαλκιδικής, με τις αρχές να ερευνούν πλέον τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα.

Προανάκριση από το Λιμενικό και εντολή για νεκροψία-νεκροτομή

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο 36χρονος βρέθηκε στη θάλασσα και έχασε τη ζωή του στη Σιθωνία Χαλκιδικής.