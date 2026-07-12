Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος μετά από πτώση με jet ski στη Σιθωνία

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην παραλία Ζωγράφου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.07.26 , 14:50 Όλγα Κεφαλογιάννη: Στη Σκιάθο για τα εγκαίνια εκδηλώσεων του Δήμου
12.07.26 , 14:31 Θάνατος 20χρονου από το Άργος: Αντιδράσεις και αλλαγή στο κατηγορητήριο
12.07.26 , 14:30 Κώστας Καραφώτης - Κάτια Μάνου: Καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη τους
12.07.26 , 14:00 Ποιοι μπορούν να βγουν στην σύνταξη άμεσα
12.07.26 , 14:00 Γάμος χωρίς ερωτική έλξη: Τα red flags που σου λένε ότι έχει έρθει το τέλος
12.07.26 , 13:48 Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!
12.07.26 , 13:39 Σέβη Βολουδάκη: Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της
12.07.26 , 13:14 Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
12.07.26 , 13:08 Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος μετά από πτώση με jet ski στη Σιθωνία
12.07.26 , 12:21 Οι στρατιωτικές σχολές σύγχρονη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης
12.07.26 , 12:07 Ντίνος Σιωμόπουλος: «Εσείς μας έχετε φέρει στην πρώτη θέση»
12.07.26 , 12:03 Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
12.07.26 , 12:00 Γιατί τα μαλλιά σου δεν μακραίνουν όσο θα ήθελες;
12.07.26 , 11:55 Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της
12.07.26 , 11:38 «Φουσκώνει» το πορτοφόλι: Πάνω από 53 εκατ. ευρώ από ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Θεοδωρίκα - Μουτζούρης: Ο παραμυθένιος γάμος με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Θάνατος 20χρονου από το Άργος: Αντιδράσεις και αλλαγή στο κατηγορητήριο
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής
Mπέττυ Μαγγίρα - Νίκος Μουτσινάς: Ο ξέφρενος χορός σε πάρτι γενεθλίων!
Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος μετά από πτώση με jet ski στη Σιθωνία
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία αρχείου Intime News/Χρ. Σπίνουλας Βίντεο Action24

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός 36χρονος Βούλγαρος μετά από πτώση με jet ski στη Σιθωνία Χαλκιδικής.
  • Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (10/7) στην παραλία Ζωγράφου.
  • Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.
  • Εξετάζονται οι συνθήκες του περιστατικού, με αναφορές για ανατροπή του jet ski.
  • Διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Τραγική κατάληξη είχε η οδήγηση jet ski για 36χρονο υπήκοο Βουλγαρίας στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (10/7), ενώ για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει ξεκινήσει προανάκριση από τις λιμενικές αρχές.

Κέρκυρα: 11χρονος τραυματίστηκε σε jet ski μετά από σύγκρουση

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ στο σημείο έσπευσε άλλος χειριστής jet ski για να τον βοηθήσει.

Τι συνέβη στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου

Κατά τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από το Λιμενικό, ο άνδρας τραυματίστηκε και κατέληξε στη θάλασσα έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε ενώ έκανε ελιγμούς με το jet ski. Σε άλλη εκδοχή της ίδιας υπόθεσης από τις αρχές, αναφέρεται ότι το jet ski ανετράπη, ενώ εξετάζονται συνολικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Ο 36χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη βοήθεια δεύτερου οδηγού jet ski, ο οποίος αντιλήφθηκε το περιστατικό και πλησίασε για να προσφέρει συνδρομή. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης από διασώστες του ΕΚΑΒ, χωρίς αποτέλεσμα.

Απαγόρευση θαλάσσιων σπορ και jet ski σε παραλίες της Αττικής – Δείτε πού

Μεταφορά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου

Μετά την ανάσυρσή του, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 36χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το περιστατικό καταγράφηκε ως ακόμη ένα σοβαρό θαλάσσιο δυστύχημα στην περιοχή της Χαλκιδικής, με τις αρχές να ερευνούν πλέον τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα.

Προανάκριση από το Λιμενικό και εντολή για νεκροψία-νεκροτομή

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο 36χρονος βρέθηκε στη θάλασσα και έχασε τη ζωή του στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΚΡΟΣ 36ΧΡΟΝΟΣ
 |
JET SKI
 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
 |
ΣΙΘΩΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μέτρα ασφάλειας για την προσαγωγή αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο
Ελλαδα
Θάνατος 20χρονου από το Άργος: Αντιδράσεις και αλλαγή στο κατηγορητήριο
Στρατιωτικές Σχολές: Το βίντεο του ΓΕΕΘΑ
Ελλαδα
Οι στρατιωτικές σχολές σύγχρονη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης
σεισμογράφοι
Ελλαδα
Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας αισθητός και στην Αττική
πανελλαδικές εξετάσεις
Ελλαδα
Αντίστροφη μέτρηση για Μηχανογραφικό και ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής
χωριά Εύβοια
Ελλαδα
Εύβοια: 3+1 χωριά για μονοήμερη εκδρομή, μία ανάσα από την Αθήνα!
Άργος 20χρονος
Ελλαδα
Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
φωτιά στο Θριάσιο
Ελλαδα
Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο - Ντοκουμέντα Star
Αιματηρή Καταδίωξη Άργος
Ελλαδα
Άργος: Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο
14χρονη από την Επανομή
Ελλαδα
Καταδικάστηκε ο γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γωγώς από την Επανομή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top