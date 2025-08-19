Κέρκυρα: 11χρονος τραυματίστηκε σε jet ski μετά από σύγκρουση

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Χρήστος Μπόνης)
Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στην παραλία του Ίσσου στην Κέρκυρα, όταν θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski) με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με πνευστό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν επίσης δύο άτομα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο χέρι ένας 11χρονος αλλοδαπός, γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος επέβαινε στο jet ski. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.

Χειριστής του jet ski ήταν ένας 61χρονος Έλληνας υπήκοος, ενώ οι χειριστές τόσο του jet ski όσο και του πνευστού σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.

Back to Top