Αντίστροφη μέτρηση για Μηχανογραφικό και ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής

10 + 1 Βήματα και βασικές συμβουλές για τη συμπλήρωση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.07.26 , 10:53 Μητσοτάκης στην ανασκόπηση: Δικαιοσύνη για τα θύματα της Marfin
12.07.26 , 10:52 Βαλαβάνη - Μόργκαν: Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους
12.07.26 , 10:23 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM
12.07.26 , 10:20 Αντίστροφη μέτρηση για Μηχανογραφικό και ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής
12.07.26 , 10:00 Το καθημερινό τραπέζι του καλοκαιριού. Ελαφριά γεύματα χωρίς μαγείρεμα
12.07.26 , 09:32 Ρύθμιση 72 δόσεων για οφειλές στο Δημόσιο: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
12.07.26 , 09:22 Εύβοια: 3+1 χωριά για μονοήμερη εκδρομή, μία ανάσα από την Αθήνα!
12.07.26 , 09:03 Σκοτώθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μανού σε τροχαίο δυστύχημα
12.07.26 , 09:03 Παπαγιαννόπουλος: Ο ανεκπλήρωτος έρωτας που τον έκανε να μελαγχολήσει
12.07.26 , 09:00 Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
12.07.26 , 08:31 Στις φλόγες πάλι ο Περσικός Κόλπος – Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ
12.07.26 , 08:01 Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
12.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Ιουλίου
11.07.26 , 23:52 Ασπρόπυργος: Δημοσιογράφος του Star ειδοποίησε την Πυροσβεστική για φωτιά
11.07.26 , 23:25 Διεθνής παίκτης πέθανε στα 25 του αφού αγωνίστηκε στο Μουντιάλ
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Σκοτώθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μανού σε τροχαίο δυστύχημα
Παπαγιαννόπουλος: Ο ανεκπλήρωτος έρωτας που τον έκανε να μελαγχολήσει
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βήμα - βήμα η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού / Βίντεο ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι ανοιχτή μέχρι 16 Ιουλίου 2026.
  • Συνολικά 89.032 υποψήφιοι διεκδικούν 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2026-27.
  • Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
  • Προβλέπεται πτώση στις βάσεις των Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Σπουδών, ενώ άνοδος στις Θετικές Σπουδές και Σπουδές Υγείας.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τμήματα σύμφωνα με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες για την υποβολή.

Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Μετά τη διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών, θα «ανοίξει» ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής βάζοντας τέλος στην αγωνία των συνολικά 89.032 υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

Μηχανογραφικό 2026: Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή - Πότε λήγει η προθεσμία

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται από το υπουργείο Παιδείας, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι τώρα, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι στο 1ο και το 4ο (Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, ενώ στο 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.

Πανελλήνιες 2026: Καταγγελίες για λάθος θέματα σε ΕΠΑΛ – Τους έβαλαν άριστα

10 + 1 Βήματα και βασικές συμβουλές για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

1. Είσοδος στην πλατφόρμα. Για την είσοδο στην πλατφόρμα (michanografiko.it.minedu.gov.gr), οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει. Εκεί μπορούν να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.

2. Χρόνος για επεξεργασία. Οι υποψήφιοι μπορούν να ξεκινήσουν τη δοκιμαστική (προσωρινή) συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, χωρίς όμως να το οριστικοποιήσουν, προκειμένου να μπορούν να κάνουν αλλαγές. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται όσο συχνά θέλουν την εφαρμογή και να τροποποιούν το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο μέχρι την υποβολή του (οριστικοποίηση).

3. Προσοχή στην προθεσμία υποβολής. Η προθεσμία υποβολής Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (έως τα μεσάνυκτα της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δε θα μπορεί να οριστικοποιηθεί, ούτε να αλλάξει ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.

4. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας. Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας, μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους, κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται τον προσωπικό κωδικό που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο λύκειό τους, είτε εναλλακτικά -και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail κατά την απόκτηση του password-, να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας μέσα από την εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου, με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Πανελλήνιες 2026: Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις Εισαγωγής

5. Δήλωση τμημάτων. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν, ακόμη και όλα, από αυτά που προβάλλονται στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και περιλαμβάνονται σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκε πανελλαδικά.

6. Ποιοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των ειδικών/μουσικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (ΕΒΕ ειδικών/μουσικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (ΕΒΕ σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης).

Ειδικότερα, για την εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των μουσικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,

β) η ΕΒΕ ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και

γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση του οικείου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΠ).

7. Οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να εισαχθούν σε τμήμα, για το οποίο δεν δήλωσαν προτίμηση. Αν κάποιος υποψήφιος εισάγεται σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που είχε δηλώσει προτίμηση, βάσει συνόλου των μορίων του, τότε θα εισαχθεί σε αυτό που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Η σειρά των προτιμήσεών του θα πρέπει να εκφράζει την πραγματική του επιθυμία, δηλαδή πρώτα να δηλώνει το τμήμα που πραγματικά επιθυμεί να εισαχθεί, άσχετα από τον αριθμό των μορίων του, και μετά τα υπόλοιπα.

8. Αρίθμηση προτιμήσεων: Η αρίθμηση των προτιμήσεων θα πρέπει να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

9. Οριστικοποίηση, εκτύπωση και αποθήκευση Μηχανογραφικού. Προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Είναι σημαντικό για τους υποψήφιους να δηλώσουν σχολές στις οποίες έχουν επιτύχει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), χωρίς όμως να εστιάζουν αποκλειστικά στα συνολικά μόριά τους ή στις περσινές βάσεις - παράγοντες που μεταβάλλονται κάθε χρόνο. Αντιθέτως, προτείνεται να προετοιμαστούν και για εναλλακτικά σενάρια, εξετάζοντας προσεκτικά και σχολές που ενδεχομένως δεν αποτελούσαν αρχικά την πρώτη τους επιλογή, αλλά παρουσιάζουν αξιόλογες προοπτικές και δυνατότητες εξέλιξης.

10. Πληροφορίες στα λύκεια. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε λυκείου και επιπλέον την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026.

11. Τι ισχύει αναφορικά με τις Επαναληπτικές Εξετάσεις. Για να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025 σε δύο τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Οι υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και θα καταθέσουν Μηχανογραφικό μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2026
 |
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2026
 |
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

χωριά Εύβοια
Ελλαδα
Εύβοια: 3+1 χωριά για μονοήμερη εκδρομή, μία ανάσα από την Αθήνα!
Άργος 20χρονος
Ελλαδα
Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
φωτιά στο Θριάσιο
Ελλαδα
Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο - Ντοκουμέντα Star
Αιματηρή Καταδίωξη Άργος
Ελλαδα
Άργος: Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο
14χρονη από την Επανομή
Ελλαδα
Καταδικάστηκε ο γιατρός για τον θάνατο της 14χρονης Γωγώς από την Επανομή
Άργος πυροβολισμοί
Ελλαδα
Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ
Marfin
Ελλαδα
Marfin: H ομάδα των κουκουλοφόρων και οι ρόλοι τους
Θεσσαλονίκη
Ελλαδα
Βάγια Νέστορα:Βαρύ κατηγορητήριο στους 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση
Φωτιά Στο Περιβολάκι Λαγκαδά
Ελλαδα
Φωτιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά - Μήνυμα από το 112
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top