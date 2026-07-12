Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας αισθητός και στην Αττική

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Προκόπι Ευβοίας την Κυριακή (12/7).
  • Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Προκοπίου.
  • Αισθητός και στην Αττική, με μετασεισμούς 3,3, 2,7 και 2,1 Ρίχτερ.
  • Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/7) στην περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική. 

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Προκοπίου.

Ο σεισμός στο Προκόπι Εύβοιας

Ο σεισμός στο Προκόπι Εύβοιας (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών) 

Μετά την αρχική δόνηση καταγράφηκαν και μετασεισμοί μεγέθους 3,3, 2,7 και 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

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