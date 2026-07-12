Μητσοτάκης στην ανασκόπηση: Δικαιοσύνη για τα θύματα της Marfin

Το μήνυμα για Τουρκία, ΟΠΕΚΕΠΕ και νέο εργασιακό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.07.26 , 12:21 Οι στρατιωτικές σχολές σύγχρονη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης
12.07.26 , 12:07 Ντίνος Σιωμόπουλος: «Εσείς μας έχετε φέρει στην πρώτη θέση»
12.07.26 , 12:03 Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
12.07.26 , 12:00 Γιατί τα μαλλιά σου δεν μακραίνουν όσο θα ήθελες;
12.07.26 , 11:55 Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ταξίδεψε στις Μαλδίβες για τα γενέθλιά της
12.07.26 , 11:38 «Φουσκώνει» το πορτοφόλι: Πάνω από 53 εκατ. ευρώ από ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ
12.07.26 , 11:14 Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας αισθητός και στην Αττική
12.07.26 , 10:53 Μητσοτάκης στην ανασκόπηση: Δικαιοσύνη για τα θύματα της Marfin
12.07.26 , 10:52 Βαλαβάνη - Μόργκαν: Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους
12.07.26 , 10:23 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM
12.07.26 , 10:20 Αντίστροφη μέτρηση για Μηχανογραφικό και ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής
12.07.26 , 10:00 Το καθημερινό τραπέζι του καλοκαιριού. Ελαφριά γεύματα χωρίς μαγείρεμα
12.07.26 , 09:32 Ρύθμιση 72 δόσεων για οφειλές στο Δημόσιο: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
12.07.26 , 09:22 Εύβοια: 3+1 χωριά για μονοήμερη εκδρομή, μία ανάσα από την Αθήνα!
12.07.26 , 09:03 Σκοτώθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μανού σε τροχαίο δυστύχημα
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου με τον γιο της, Αλέξανδρο
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Η εβδομαδιαία ανασκόπηση Μητσοτάκη (βίντεο ΕΡΤ)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απόφαση της Δικαιοσύνης για την επίθεση στη Marfin, τονίζοντας τη σημασία της δικαίωσης των θυμάτων.
  • Δηλώθηκε ότι η συνεργασία με την Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει υπό την απειλή πολέμου (casus belli).
  • Η κυβέρνηση προγραμματίζει παρεμβάσεις στον τομέα των αγροτικών πληρωμών και του ΟΠΕΚΕΠΕ για διασφάλιση διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.
  • Παρουσιάστηκε νέο εργασιακό πλαίσιο που στοχεύει στην ευελιξία και την προστασία των εργαζομένων.
  • Η ανασκόπηση περιλάμβανε δράσεις για την υγεία, την οδική ασφάλεια και τη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Με αναφορά στην απόφαση της Δικαιοσύνης για την πολύνεκρη επίθεση στη Marfin, αλλά και με σαφές πολιτικό μήνυμα προς την Τουρκία για το casus belli, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Στην ανάρτησή του έθεσε στο επίκεντρο ζητήματα θεσμών, εξωτερικής πολιτικής, αγοράς εργασίας, δημόσιας υγείας, οδικής ασφάλειας και αγροτικών πληρωμών, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και τις εκκρεμότητες που παραμένουν ανοιχτές.

 

Ο πρωθυπουργός στάθηκε πρώτα στις εξελίξεις για την υπόθεση της Marfin, υπογραμμίζοντας ότι αφορούν  μια ανοιχτή πληγή που σημάδεψε τη δημόσια ζωή της χώρας. Όπως ανέφερε, «η καταδίκη των ενόχων για την τραγωδία στη Marfin, έστω και με 15 χρόνια καθυστέρηση, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δικαίωση της μνήμης των θυμάτων και την απόδοση ευθυνών για ένα έγκλημα που τραυμάτισε βαθιά τη συλλογική συνείδηση».

Marfin: Πώς έγιναν οι συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία

Στην ίδια παρέμβαση έδωσε έμφαση στη θεσμική διάσταση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη λήθη όταν πρόκειται για πράξεις πολιτικής βίας. Για τον ίδιο λόγο επανέφερε την ανάγκη να απομονωθούν φαινόμενα που νομιμοποιούν ή σχετικοποιούν τέτοιες επιθέσεις.

Η Marfin και το αίτημα για δικαιοσύνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε επίσης την εξέλιξη με τις συλλήψεις  στην υπόθεση Marfin με την υποχρέωση της Πολιτείας να αποδίδει δικαιοσύνη, ακόμη και όταν αυτή καθυστερεί. Στο μήνυμά του έδειξε ότι η συγκεκριμένη δικαστική κατάληξη έχει ιδιαίτερο βάρος για τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και για τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη βία.

Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις: Η Δημοκρατία είναι ισχυρή και πάντα νικά

Μήνυμα προς την Τουρκία για το casus belli

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτηση κατείχε η ελληνοτουρκική ατζέντα. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η προοπτική ουσιαστικής συνεργασίας με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με διακηρυγμένη απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η συνεργασία με την Τουρκία δεν συνάδει με το casus belli».

Μητσοτάκης: Ιστορική ανορθογραφία το casus belli της Τουρκίας

Με αυτή τη διατύπωση επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι η βελτίωση των διμερών σχέσεων περνά μέσα από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ότι δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης εξομάλυνση όσο παραμένει σε ισχύ η απειλή που έχει διατυπώσει η τουρκική πλευρά σε σχέση με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων.

 

ΟΠΕΚΕΠΕ, έλεγχοι και κρατικές παρεμβάσεις

Στην ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εντάσσοντας το θέμα στο πεδίο της κρατικής λειτουργίας και των διορθωτικών κινήσεων που απαιτούνται. Η υπόθεση των αγροτικών πληρωμών και των σχετικών ελέγχων βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, καθώς αφορά θεσμικές διαδικασίες, διαχείριση πόρων και υποχρεώσεις της διοίκησης.

5 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά!

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τη βούληση της κυβέρνησης να υπάρξουν παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα, ώστε να διασφαλιστούν η νομιμότητα, η διαφάνεια και η αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά του στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέθηκε με την ανάγκη ελέγχου, λογοδοσίας και εξυγίανσης όπου απαιτείται.

Δεν παρέλειψε να τοποθετήσει το θέμα μέσα σε μια ευρύτερη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο το κράτος οφείλει να λειτουργεί απέναντι στους πολίτες και στους παραγωγούς, με σαφείς κανόνες και θεσμική συνέπεια.

Το νέο εργασιακό και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας

Σημαντικό μέρος της εβδομαδιαίας ανασκόπησης αφιερώθηκε και στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στην αγορά εργασίας. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο εργασιακό πλαίσιο ως προσπάθεια να αντιμετωπιστούν σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων, με έμφαση στη διαφάνεια και στη δυνατότητα πιο ευέλικτων ρυθμίσεων εκεί όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες.

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία, όπως αποτυπώθηκε στην ανάρτηση, εστιάζει στο ότι οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να υπηρετούν ταυτόχρονα την προστασία της εργασίας και τη λειτουργικότητα της οικονομίας. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αναδείξει μέτρα που, κατά την κυβέρνηση, βελτιώνουν την καθημερινότητα στην εργασία και περιορίζουν παθογένειες του παρελθόντος.

 

Υγεία, οδική ασφάλεια και δημόσια διοίκηση

Η εβδομαδιαία αποτίμηση περιλάμβανε ακόμη παρεμβάσεις που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την οδική ασφάλεια και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αποτυπώσει ένα εύρος κυβερνητικών ενεργειών που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, από τις υπηρεσίες υγείας έως την ασφάλεια στους δρόμους.

Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο από επικίνδυνη προσπέραση

Στο πεδίο της υγείας, η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει βήματα ενίσχυσης των δομών και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην οδική ασφάλεια, το βάρος πέφτει στην πρόληψη, στους ελέγχους και στις παρεμβάσεις που μπορούν να περιορίσουν τα τροχαία δυστυχήματα και τις σοβαρές παραβάσεις.

Ως προς τη δημόσια διοίκηση, η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη συνδέθηκε με τον ευρύτερο στόχο ενός κράτους πιο γρήγορου, πιο λειτουργικού και πιο συνεπούς στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
MARFIN
 |
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
 |
CASUS BELLI
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παύλος Πολάκης
Πολιτικη
Επιστρέφει ο Παύλος Πολάκης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Συνεδρίαση ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτικη
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η ΚΕ που ανακοινώθηκε ότι αναβλήθηκε!
Αγκάθια Τουρκίας Για F-35
Πολιτικη
Τα «αγκάθια» στον δρόμο της Τουρκίας για τα F-35  και οι S - 400
Αλέξης Τσίπρας
Πολιτικη
Νέο επεισόδιο στον πόλεμο Τσίπρα – Γεωργιάδη
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Πολιτικη
Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις: Η Δημοκρατία είναι ισχυρή και πάντα νικά
Αφροδίτη Νέστορα: Η Ανάρτηση Για Τη Σύλληψη Των Δολοφόνων
Πολιτικη
Αφροδίτη Νέστορα: Η ανάρτηση για τη σύλληψη των δολοφόνων της μητέρας της
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε Το 100 Στη Βουλή
Πολιτικη
Χάος στη Βουλή με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τσακώθηκε με όλους, πήρε το «100»
Σωκράτης Φάμελλος
Πολιτικη
Παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Σ. Φάμελλος!
Δένδιας για Economist
Πολιτικη
Δένδιας: Η Ελλάδα δε θα χαρεί αν πάρει η Τουρκία τα F-35
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top