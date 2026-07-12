Με αναφορά στην απόφαση της Δικαιοσύνης για την πολύνεκρη επίθεση στη Marfin, αλλά και με σαφές πολιτικό μήνυμα προς την Τουρκία για το casus belli, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Στην ανάρτησή του έθεσε στο επίκεντρο ζητήματα θεσμών, εξωτερικής πολιτικής, αγοράς εργασίας, δημόσιας υγείας, οδικής ασφάλειας και αγροτικών πληρωμών, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και τις εκκρεμότητες που παραμένουν ανοιχτές.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε πρώτα στις εξελίξεις για την υπόθεση της Marfin, υπογραμμίζοντας ότι αφορούν μια ανοιχτή πληγή που σημάδεψε τη δημόσια ζωή της χώρας. Όπως ανέφερε, «η καταδίκη των ενόχων για την τραγωδία στη Marfin, έστω και με 15 χρόνια καθυστέρηση, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δικαίωση της μνήμης των θυμάτων και την απόδοση ευθυνών για ένα έγκλημα που τραυμάτισε βαθιά τη συλλογική συνείδηση».

Στην ίδια παρέμβαση έδωσε έμφαση στη θεσμική διάσταση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη λήθη όταν πρόκειται για πράξεις πολιτικής βίας. Για τον ίδιο λόγο επανέφερε την ανάγκη να απομονωθούν φαινόμενα που νομιμοποιούν ή σχετικοποιούν τέτοιες επιθέσεις.

Η Marfin και το αίτημα για δικαιοσύνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε επίσης την εξέλιξη με τις συλλήψεις στην υπόθεση Marfin με την υποχρέωση της Πολιτείας να αποδίδει δικαιοσύνη, ακόμη και όταν αυτή καθυστερεί. Στο μήνυμά του έδειξε ότι η συγκεκριμένη δικαστική κατάληξη έχει ιδιαίτερο βάρος για τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και για τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη βία.

Μήνυμα προς την Τουρκία για το casus belli

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτηση κατείχε η ελληνοτουρκική ατζέντα. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η προοπτική ουσιαστικής συνεργασίας με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με διακηρυγμένη απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η συνεργασία με την Τουρκία δεν συνάδει με το casus belli».

Με αυτή τη διατύπωση επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι η βελτίωση των διμερών σχέσεων περνά μέσα από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ότι δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης εξομάλυνση όσο παραμένει σε ισχύ η απειλή που έχει διατυπώσει η τουρκική πλευρά σε σχέση με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων.

ΟΠΕΚΕΠΕ, έλεγχοι και κρατικές παρεμβάσεις

Στην ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εντάσσοντας το θέμα στο πεδίο της κρατικής λειτουργίας και των διορθωτικών κινήσεων που απαιτούνται. Η υπόθεση των αγροτικών πληρωμών και των σχετικών ελέγχων βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, καθώς αφορά θεσμικές διαδικασίες, διαχείριση πόρων και υποχρεώσεις της διοίκησης.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τη βούληση της κυβέρνησης να υπάρξουν παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα, ώστε να διασφαλιστούν η νομιμότητα, η διαφάνεια και η αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά του στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέθηκε με την ανάγκη ελέγχου, λογοδοσίας και εξυγίανσης όπου απαιτείται.

Δεν παρέλειψε να τοποθετήσει το θέμα μέσα σε μια ευρύτερη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο το κράτος οφείλει να λειτουργεί απέναντι στους πολίτες και στους παραγωγούς, με σαφείς κανόνες και θεσμική συνέπεια.

Το νέο εργασιακό και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας

Σημαντικό μέρος της εβδομαδιαίας ανασκόπησης αφιερώθηκε και στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στην αγορά εργασίας. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο εργασιακό πλαίσιο ως προσπάθεια να αντιμετωπιστούν σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων, με έμφαση στη διαφάνεια και στη δυνατότητα πιο ευέλικτων ρυθμίσεων εκεί όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες.

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία, όπως αποτυπώθηκε στην ανάρτηση, εστιάζει στο ότι οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να υπηρετούν ταυτόχρονα την προστασία της εργασίας και τη λειτουργικότητα της οικονομίας. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αναδείξει μέτρα που, κατά την κυβέρνηση, βελτιώνουν την καθημερινότητα στην εργασία και περιορίζουν παθογένειες του παρελθόντος.

Υγεία, οδική ασφάλεια και δημόσια διοίκηση

Η εβδομαδιαία αποτίμηση περιλάμβανε ακόμη παρεμβάσεις που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την οδική ασφάλεια και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αποτυπώσει ένα εύρος κυβερνητικών ενεργειών που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, από τις υπηρεσίες υγείας έως την ασφάλεια στους δρόμους.

Στο πεδίο της υγείας, η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει βήματα ενίσχυσης των δομών και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην οδική ασφάλεια, το βάρος πέφτει στην πρόληψη, στους ελέγχους και στις παρεμβάσεις που μπορούν να περιορίσουν τα τροχαία δυστυχήματα και τις σοβαρές παραβάσεις.

Ως προς τη δημόσια διοίκηση, η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη συνδέθηκε με τον ευρύτερο στόχο ενός κράτους πιο γρήγορου, πιο λειτουργικού και πιο συνεπούς στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες.