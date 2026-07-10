Στο ίδιο μέρος βρέθηκαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Κώστας Πηλαδάκης. Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε μαζί στην Κύπρο, με αφορμή την αποφοίτηση του γιου του, Διονύση, από το Πανεπιστήμιο.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός ταξίδεψε για να βρίσκεται στο πλευρό του 21χρονου γιου της στην τελετή ορκωμοσίας του και να τον καμαρώσει από κοντά.

Στη σημαντική αυτή ημέρα για τον Διονύση φυσικά, έδωσε το «παρών» και ο πατέρας του, Κώστας Πηλαδάκης με τον οποίο η Ντορέττα Παπαδημητρίου διατηρεί μια πολύ καλή σχέση.

Παρά το γεγονός ότι έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια, διατηρούν άψογη επικοινωνία και παραμένουν ενωμένοι στις σημαντικές στιγμές της ζωής των παιδιών τους.

Η περήφανη μανούλα Ντορέττα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη ξεχωριστή βραδιά, εκφράζοντας δημόσια τη συγκίνησή της για την επιτυχία του γιου της.

«Η συγκίνηση είναι μικρή λέξη για να περιγράψει το συναίσθημα μου βλέποντας τον Διονύση να παίρνει το πτυχίο του. Συγχαρητήρια παιδί μου. Η αγάπη μας πάντα θα αγκαλιάζει κι εσένα και τον αδερφό σου σε κάθε βήμα. Μπράβο σου αγόρι μου. Σε λατρεύω», έγραψε στην ανάρτησή της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

H ανάρησή της:

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Κώστας Πηλαδάκης παντρεύτηκαν το 2004 και απέκτησαν δύο γιους, τον Φίλιππο, που γεννήθηκε το 2005, και τον Διονύση, ο οποίος ήρθε στον κόσμο το 2009.