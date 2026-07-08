Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει

Πού θα φοιτήσει η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και το Γιάννη Λάτσιου

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Στιγμιότυπο από την αποφοίτηση της Βαλέριας Λάτσιου

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Ένα σημαντικό βήμα πρόκειται να κάνει στη ζωή της η Βαλέρια Λάτσιου, η οποία μετά την ολοκλήρωση της σχολικής της πορείας ετοιμάζεται να φύγει για το Λονδίνο. Σκοπεύει να ακολουθήσει το όνειρό της στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η Ελένη Μενεγάκη στην αποφοίτηση της Βαλέριας – Η συγκινητική ανάρτηση

Η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στο London School of Economics and Political Science (LSE), ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς, με ιδιαίτερη φήμη στους τομείς των κοινωνικών επιστημών, της οικονομίας και της πολιτικής.

Το πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε το 1895 και έχει την έδρα του στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, αποτελεί διαχρονικά επιλογή για φοιτητές από όλο τον κόσμο. Στις τάξεις των αποφοίτων του βρίσκονται σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της δημοσιογραφίας και των διεθνών οργανισμών.

Ανάμεσα στους Έλληνες που έχουν περάσει από το LSE βρίσκονται ο Κώστας Σημίτης, ο Νίκος Δένδιας και ο Γιώργος Παπανδρέου, οι οποίοι απέκτησαν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί στην εμπειρία τους από τη φοίτηση εκεί και πρόσωπα από τον χώρο των ελληνικών media.

Το κόστος των σπουδών στο Λονδίνο

Η επιλογή ενός πανεπιστημίου όπως το LSE συνοδεύεται και από ένα ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος. Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Έλληνες φοιτητές αντιμετωπίζονται ως διεθνείς φοιτητές, με αποτέλεσμα τα δίδακτρα να διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα.

Για προπτυχιακά προγράμματα, όπως το Politics and Economics, τα ετήσια δίδακτρα για φοιτητές εκτός Ηνωμένου Βασιλείου φτάνουν περίπου τις 30.700 λίρες ανά ακαδημαϊκό έτος. Στο ποσό αυτό προστίθενται τα έξοδα διαμονής, καθημερινής ζωής και διατροφής, τα οποία στο Λονδίνο αποτελούν επίσης μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Η Ελένη Μενεγάκη έχει ήδη μοιραστεί με τους followes της τη χαρά και τη συγκίνησή της για την αποφοίτηση της κόρης της.

Μάλιστα, η Βαλέρια δεν αποκλείεται να έχει σύντομα στο πλευρό της και την αδελφή της Λάουρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η μεγαλύτερη αδερφή σχεδιάζει να συνεχίσει τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο επίσης στο Λονδίνο.

μενεγακη

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