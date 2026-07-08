Υποκλοπές: Η ΝΔ απέρριψε την κλήση Δημητριάδη και Ντίλιαν στη Βουλή

Σφοδρή σύγκρουση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.07.26 , 22:33 Πασίγνωστη τραγουδίστρια: «Δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με το τραγούδι»
08.07.26 , 22:28 ΚΥ Σπάτων: Ρομά Απείλησαν Γιατρούς Και Νοσηλεύτρια
08.07.26 , 22:03 Cash or Trash: Το αντικείμενο που έφερε στη Ρογδάκη συγκίνηση
08.07.26 , 22:02 Υποκλοπές: Η ΝΔ απέρριψε την κλήση Δημητριάδη και Ντίλιαν στη Βουλή
08.07.26 , 21:59 Νταού Πεντέλης: Καθίζηση Και Υποχώρηση Δρόμου
08.07.26 , 21:50 Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
08.07.26 , 21:36 Τραμπ: Δεν έχω πάρει οριστικές αποφάσεις για την πώληση F- 35 στην Τουρκία
08.07.26 , 21:15 Ο Χατζηβασιλείου έβαλε στη θέση του τον Νταβούτογλου για την Κύπρο
08.07.26 , 21:12 Λάρισα: Συμπλοκή Με Τραυματισμό 16χρονου Από Μαχαίρι
08.07.26 , 20:54 GMTM: Η 19χρονη Μαρία που δούλευε σε λαϊκή συγκίνησε τους κριτές
08.07.26 , 20:52 Ελεύθερος με όρους ο Τζέιμς Δαλαμάγκας για τη δολοφονία ομογενή
08.07.26 , 20:37 Αργυρός - Νίκα: Η κόρη τους έγινε ενός μήνα! Η τρυφερή ανάρτηση
08.07.26 , 20:26 Σύνοδος ΝΑΤO: Το σύντομο τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν
08.07.26 , 20:09 Άργος: Δύο σφαίρες στο κεφάλι έχει ο 20χρονος - «Ρίξαμε προειδοποιητικά»
08.07.26 , 20:08 Volvo: Έρχεται το Apple Music με δωρεάν συνδρομή έως τρεις μήνες
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Σε καλοκαιρινό mood η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι διακοπές της στην Πάρο
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Σάκης Ρουβάς & Κάτια Ζυγούλη: Εντυπωσιάζει το σπίτι τους στον Νέο Βουτζά
Δέσποινα Καμπούρη: Διακοπές μετά την αποχώρησή της από το Πρωινό
Ευφροσύνη Κουτσουβέρη: Ερωτική μετανάστρια η «Αμαλία» από τη Γη της Ελιάς
Ιωαννίδης: Δεν ξεκίνησε ακόμη διακοπές – Η ανάσα δροσιάς στη Σαντορίνη
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Η ΝΔ απέρριψε την κλήση Δημητριάδη και Ντίλιαν για τις υποκλοπές (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε την κλήση του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Ταλ Ντίλιαν στη Βουλή για την υπόθεση υποκλοπών.
  • Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη.
  • Η ΝΔ υποστήριξε ότι οι Δημητριάδης και Ντίλιαν δεν είναι δημόσια πρόσωπα και δεν μπορεί να τους καλέσει η Επιτροπή Θεσμών.
  • Η αντιπολίτευση αντέτεινε ότι η Επιτροπή είχε καλέσει τον Ντίλιαν στο παρελθόν, αμφισβητώντας την κυβερνητική θέση.
  • Ο Δημητριάδης δήλωσε ότι έχει ήδη καταθέσει επανειλημμένα για την υπόθεση.

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε το κοινό αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθούν για ακρόαση ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, και ο ιδιοκτήτης της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών.

Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για νέο επεισόδιο συγκάλυψης της υπόθεσης.

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι τόσο ο Γρηγόρης Δημητριάδης όσο και ο Ταλ Ντίλιαν δεν είναι δημόσια πρόσωπα και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει αρμοδιότητα να τους καλέσει σε ακρόαση.

Υποκλοπές: Τι είπε ο Δημητριάδης στην Επιτροπή και ο «πόλεμος» διαρροών

Ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης δήλωσε ότι «το να καλούμε οποιονδήποτε επειδή δίνει μια συνέντευξη αποτελεί ευτελισμό της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετεί τίποτα».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής ανέφερε ότι «θα σας ταράξουμε στη συνταγματικότητα, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός υποστήριξε ότι «όλοι καταλαβαίνουν γιατί το κάνετε. Είναι ομολογία ενοχής».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης έκανε λόγο για «βούρκο των νόμων που έφτιαξαν όλοι τους», σημειώνοντας ότι «ούτε σήμερα ειπώθηκε κουβέντα γι' αυτό».

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε, παράλληλα, στη δημοσιότητα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο η ίδια Επιτροπή είχε καλέσει τον Νοέμβριο του 2022 τον Ταλ Ντίλιαν, αντικρούοντας τα επιχειρήματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας περί αναρμοδιότητας.

Το έγγραφο της κλήσης Ντίλιαν που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ

Το έγγραφο της κλήσης Ντίλιαν που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ  

Σκληρή ήταν και η κριτική των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «πραξικόπημα», ενώ ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, έκανε λόγο για «πλήρη ευτελισμό του Κοινοβουλίου».

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει τη λογοδοσία για αυτό που χαρακτήρισε «ελληνικό Watergate».

Η απάντηση του Γρηγόρη Δημητριάδη

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, απαντώντας στο αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθεί εκ νέου στη Βουλή, σημείωσε ότι έχει ήδη καταθέσει επανειλημμένα για την υπόθεση.

«Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;», ανέφερε σε δήλωσή του.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
 |
ΝΤΙΛΙΑΝ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τάσος Χατζηβασιλείου Αχμέντ Τσαβούσογλου
Πολιτικη
Ο Χατζηβασιλείου έβαλε στη θέση του τον Νταβούτογλου για την Κύπρο
Μητσοτάκης Ερντογάν
Πολιτικη
Σύνοδος ΝΑΤO: Το σύντομο τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν
Μητσοτάκης Σύνοδος κορυφής ΝΑΤΟ
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Ιστορική ανορθογραφία το casus belli της Τουρκίας
Μητσοτάκης: Έθεσε Θέμα Casus Belli Στην Άγκυρα Και Στο ΝΑΤΟ
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Έθεσε θέμα casus belli στην Άγκυρα και το ΝΑΤΟ
Άδωνις Γεωργιάδης Αλέξης Τσίπρας
Πολιτικη
Σφοδρή σύγκρουση για τον ισχυρισμό  Άδωνι ότι «ο Τσίπρας πήρε λεφτά»!
Δημοσκόπηση Interview
Πολιτικη
ΝΔ: Πρώτη με διαφορά 12,7% από την ΕΛΑΣ στη δημοσκόπηση της Interview
Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ
Πολιτικη
Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ
Θάνος Ντόκος: Οι Ρώσοι Φαρσέρ Αποκαλύπτονται Στο Star
Πολιτικη
«Δεν είμαστε πράκτορες της KGB»: Στο Star οι Ρώσοι φαρσέρ για τον Ντόκο
Κεφαλογιάννη:Στη Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού
Πολιτικη
Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 4η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top