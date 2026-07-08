Η ΝΔ απέρριψε την κλήση Δημητριάδη και Ντίλιαν για τις υποκλοπές (βίντεο Star)

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε το κοινό αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθούν για ακρόαση ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, και ο ιδιοκτήτης της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για νέο επεισόδιο συγκάλυψης της υπόθεσης.

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι τόσο ο Γρηγόρης Δημητριάδης όσο και ο Ταλ Ντίλιαν δεν είναι δημόσια πρόσωπα και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει αρμοδιότητα να τους καλέσει σε ακρόαση.

Ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης δήλωσε ότι «το να καλούμε οποιονδήποτε επειδή δίνει μια συνέντευξη αποτελεί ευτελισμό της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετεί τίποτα».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής ανέφερε ότι «θα σας ταράξουμε στη συνταγματικότητα, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός υποστήριξε ότι «όλοι καταλαβαίνουν γιατί το κάνετε. Είναι ομολογία ενοχής».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης έκανε λόγο για «βούρκο των νόμων που έφτιαξαν όλοι τους», σημειώνοντας ότι «ούτε σήμερα ειπώθηκε κουβέντα γι' αυτό».

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε, παράλληλα, στη δημοσιότητα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο η ίδια Επιτροπή είχε καλέσει τον Νοέμβριο του 2022 τον Ταλ Ντίλιαν, αντικρούοντας τα επιχειρήματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας περί αναρμοδιότητας.

Το έγγραφο της κλήσης Ντίλιαν που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ

Σκληρή ήταν και η κριτική των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «πραξικόπημα», ενώ ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, έκανε λόγο για «πλήρη ευτελισμό του Κοινοβουλίου».

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει τη λογοδοσία για αυτό που χαρακτήρισε «ελληνικό Watergate».

Η απάντηση του Γρηγόρη Δημητριάδη

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, απαντώντας στο αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθεί εκ νέου στη Βουλή, σημείωσε ότι έχει ήδη καταθέσει επανειλημμένα για την υπόθεση.

«Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;», ανέφερε σε δήλωσή του.

