Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ

Η παρουσίαση από την Όλγα Κεφαλογιάννη και την Αγάπη Σμπώκου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κοινό πρόγραμμα δράσης Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για ενίσχυση συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τουρισμό.
  • Η συνεργασία στοχεύει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος.
  • Συστήνεται κοινή ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση και προώθηση δράσεων με εκπροσώπηση και των δύο πλευρών.
  • Στόχος είναι η δημιουργία σταθερού επιχειρησιακού πλαισίου με προτεραιότητες και χρονοδιάγραμμα.
  • Η συνεργασία θεωρείται αναγκαία για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης.

Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για την περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τουρισμό, παρουσίασαν η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, κα Αγάπη Σμπώκου, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται στην κοινή παραδοχή ότι ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε μια νέα, πιο απαιτητική φάση. Οι υψηλές επιδόσεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν τη δυναμική του τομέα, δεν επιτρέπουν όμως εφησυχασμό. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η διεθνής εικόνα της χώρας απαιτούν σταθερό σχεδιασμό, συντονισμό και αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων.

Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ

Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ

Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ

Το κοινό πρόγραμμα δράσης αποτυπώνει συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας, στα οποία μπορούν να συνδεθούν τα έργα και οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με την τεχνογνωσία, τα δεδομένα, τα εργαλεία και την εμπειρία του ΣΕΤΕ, του ΙΝΣΕΤΕ και της Marketing Greece.

Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ

Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ

Για την εξειδίκευση, την παρακολούθηση και την προώθηση των επιμέρους δράσεων, συμφωνήθηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας με εκπροσώπηση των δύο πλευρών. Στόχος είναι η συνεργασία να αποκτήσει σταθερό επιχειρησιακό χαρακτήρα, με προτεραιότητες, χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα επόμενα βήματα.

Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ

Το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΣΕΤΕ επιβεβαιώνουν ότι η ουσιαστική συνεργασία Πολιτείας και τουριστικής επιχειρηματικότητας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη μετάβαση του ελληνικού τουρισμού σε ένα πιο ανθεκτικό, ποιοτικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης.

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