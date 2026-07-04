Γιώργος Καραμέρος: Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα, γνωστοποιώντας την απόφασή του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει, έχει ήδη ενημερώσει τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική, αλλά θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη ως ενεργός πολίτης.

Γιώργος Καραμέρος/ Eurokinissi Mιχάλης Καραγιάννης

Παράλληλα, επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και επισημαίνει ότι επιστρέφει την κοινοβουλευτική έδρα στο κόμμα, τονίζοντας πως «η όποια εξουσία δεν είναι ιδιοκτησία αλλά παρακαταθήκη».

Γιώργος Καραμέρος: Ολόκληρη η ανάρτηση για την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

«Ενημέρωσα πριν λίγο τον Προεδρο Σωκράτη Φάμελλο για την απόφασή μου να παραιτηθώ από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα.

Προερχόμενος από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Πολιτική Οικολογία, συνεργάστηκα, εντάχθηκα και εκλέχθηκα νέος βουλευτής το 2023. Βρέθηκα απρόσμενα στην πρώτη γραμμή, σταθερός, παρά τα όσα έχουν συμβεί.

Σε αυτή την πρώτη γραμμή θα παραμείνω και στο εξής αλλά ως ενεργός πολίτης, απλός «στρατιώτης» στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση.

Η απόφαση μου ελήφθη σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους ανθρώπους που συμπορεύομαι στην Ανατολική Αττική και την οικογένειά μου. Είναι το μόνο προνόμιο που απολαμβάνω, η στήριξή τους. Αυτό κρατώ και δεν παίρνω τίποτα άλλο μαζί μου.

Στον αξιακό κώδικά μου, ο λόγος δεν νοείται χωρίς το έργο που τον επιβεβαιώνει. Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση . Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω. Σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του. Είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Απαιτείται για την Ελληνική Δημοκρατία όχι μόνο πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή της πολιτικής, και επιλέγω ως ελάχιστο υπόδειγμα την επιστροφή της έδρας στο κόμμα καθώς η όποια εξουσία, δεν είναι ιδιοκτησία αλλά παρακαταθήκη. Δεν εγκαταλείπω. Θα συνεχίσω να μάχομαι για αυτήν την παρακαταθήκη με σεβασμό προς όλους. Νέους αλλά και έμπειρους συναγωνιστές.

Στο τέλος της εβδομάδας που ξεκινά θα ενημερώσω και επίσημα τον Πρόεδρο της Βουλής για την απόφασή μου αφού πρώτα διευθετήσω κάποια αναγκαία διαδικαστικά ζητήματα με τους συνεργάτες μου.

Ευχαριστώ θερμά τους χιλιάδες συμπολίτες μου, που με εμπιστεύτηκαν. Με αυτούς κωπηλατούμε διαρκώς στην ίδια κατεύθυνση και θα συνεχίσω να τους ακούω και να αλληλοϋποστηριζόμαστε.

Γνωρίζουν μία προς μία, ένας προς ένας, πως δεν αφήνουμε ούτε μιά γωνιά του τόπου μας χωρίς μάχη, μικρή ή μεγαλύτερη. Για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον, το κόστος ζωής, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τις υποδομές και τις μεταφορές.

Δηλώνω παρών, με πράξεις και από την αρχή.

Με τιμή

Δημοσιογράφος

Γιώργος Καραμέρος»