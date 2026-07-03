Απάτη ΕΟΠΥΥ: Αρχηγικό μέλος πρώην υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ

Το κόλπο με το οποίο δρούσαν - Βρέθηκαν 5.000 ψευδείς συνταγές

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που απάτησε τον ΕΟΠΥΥ με 400 χιλιάδες ευρώ.
  • Αρχηγικό μέλος είναι 47χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου και πρώην υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.
  • Χρησιμοποίησαν ΑΜΚΑ ασφαλισμένων χωρίς άυλη συνταγογράφηση για εικονικές συνταγές.
  • Εντοπίστηκαν 5.000 ψευδείς συνταγές και κατασχέθηκαν 240 συσκευασίες φαρμάκων, περιλαμβανομένων ναρκωτικών.
  • Συνεργοί περιλαμβάνουν ψυχίατρο, οικογενειακή γιατρό και άλλους φαρμακοποιούς.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ. Αρχηγικό μέλος είναι πρώην υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ και ιδιοκτήτης φαρμακείου. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Παναγιώτη Μπούσιου.

Η νέα απάτη σε βάρος του Οργανισμού φτάνει τις 400 χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών της Οικονομικής Αστυνομίας. Με ένα γνωστό κόλπο, για το οποίο όμως ο Οργανισμός δεν έχει βρει ακόμη τρόπο να αποτρέψει, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται με εκατομμύρια ευρώ.

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Χρησιμοποιούσαν ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ώστε οι ίδιοι να μην αντιλαμβάνονται τι συνέβαινε.

Χρησιμοποιούσαν ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ώστε οι ίδιοι να μην αντιλαμβάνονται τι συνέβαινε. Στη συνέχεια, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, και εισέπρατταν τις αντίστοιχες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ.

Δεν σταματούσαν εκεί. Διέθεταν τα φάρμακα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας επιπλέον παράνομο οικονομικό όφελος.

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Το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος που συνελήφθη είναι ένας 47χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου και πρώην υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Ως συνεργοί του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρονται ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός, καθώς και άλλοι ιδιοκτήτες φαρμακείων.

Συνολικά εντοπίστηκαν περισσότερες από 5.000 ψευδείς συνταγές, ενώ κατασχέθηκαν 240 συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες.

 

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