Ένα απρόσμενο fashion απρόοπτο είχε η Ντορέττα Παπαδημητρίου το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν απολαύσει event γνωστής εταιρείας καλλυντικών.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια είχε ετοιμαστεί για τη λαμπερή της εμφάνιση, όμως με το που έφτασε στον χώρο βρέθηκε αντιμέτωπη με μια... δυσάρεστη έκπληξη.

Όπως αποκάλυψε μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τα λουράκια από τα πέδιλά της έσπασαν, αναγκάζοντάς τη να τα βγάλει και να συνεχίσει τη βραδιά της... ξυπόλητη.

Με το γνωστό της χιούμορ, η Ντορέττα Παπαδημητρίου αντιμετώπισε το απρόοπτο χωρίς να χάσει στιγμή τη θετική της διάθεση, απολαμβάνοντας κανονικά τη βραδιά.

«Μα ποιες είναι οι πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο;;;!!! Και τα δύο παπούτσια, ταυτόχρονα», έγραψε με χιουμοριστική διάθεση στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το περιστατικό μπορεί να της χάλασε προσωρινά το look, όχι όμως και τη διάθεσή της. Η Ντορέττα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να αντιμετωπίζει ακόμη και τα πιο απρόοπτα περιστατικά με χαμόγελο, κερδίζοντας τα σχόλια των διαδικτυακών της φίλων.