Τιμόνι σκέφτεται να πιάσει η ηθοποιός Πενέλοπε Κρουζ η οποία μέχρι τώρα δεν έχει δίπλωμα οδήγησης. Αφορμή για αυτή της τη σκέψη στάθηκε ένα δώρο που της έκανε ένας στενός της φίλος, ο Bono όταν έκλεισε τα 52 της χρόνια. Πρόκειται για ένα αμάξι, ενώ ο ίδιος ήξερε πως δεν οδηγεί. Έτσι ήθελε να της δώσει την ώθηση για να το κάνει.



«Ο φίλος μου ο Bono μου χάρισε ένα αυτοκίνητο στα γενέθλια μου. Ακούγεται τρελό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι η απόλυτη ώθηση για να το κάνω. Αφού παίρνεις αυτοκίνητο από τον Bono, δεν βγάζεις δίπλωμα;» δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Hot Ones».



Η ηθοποιός, η οποία έχει παίξει σε αρκετές ταινίες ανάμεσα σ’ αυτές οι Vicky Cristina Barcelona, Vanilla Sky, Παράλληλες Μητέρες και άλλες πολλές, αποκάλυψε πως φοβάται την οδήγησε εξαιτίας ενός περιστατικού που συνέβη στα παιδικά της χρόνια.



Όπως εξομολογήθηκε, όταν ήταν σε ηλικία οκτώ ή εννέα ετών ένα αυτοκίνητο είχε παρασύρει την αδερφή της μπροστά στα μάτια της.

Την απόφαση της ηθοποιού να κάνει μαθήματα οδήγησης στηρίζει απόλυτα ο σύζυγός της Χαβιέ Μπαρδέμ, με τον οποίο γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ισπανικής ταινίας Jamón Jamón. Η σχέση τους άρχισε το 2007, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Vicky Cristina Barcelona του Γούντι Άλεν και τον Ιούλιο του 2010, το ζευγάρι παντρεύτηκε.

Penelope Cruz και Javier Bardem

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον 15χρονο Λέο και την 13χρονη Λούνα.



