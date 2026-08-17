Σε νέα πρόκληση κατά της χώρας μας προχώρησαν οι Τούρκοι, ανακοινώνοντας παράνομα τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, τα οποία παραβιάζουν τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η κυβέρνηση απάντησε ότι η τουρκική ενέργεια είναι κόντρα στο διεθνές δίκαιο, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για διπλωματική αποτυχία της Αθήνας.

Μέσα στον Δεκαπενταύγουστο, ο Ερντογάν προχώρησε σε διπλή πρόκληση, υπογράφοντας διατάγματα για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, παραβιάζοντας κατάφωρα τα όρια της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο Καστελόριζο και στη Λήμνο.

Ερντογάν: Στόχος του να περικυκλώσει το Καστελλόριζο και να μπει «σφήνα» σε Λήμνο, Σαμοθράκη

Οι Τούρκοι ορίζουν παράνομα μια τεράστια έκταση 21,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων πέρα από τα χωρικά τους ύδατα, και στον νότο προσπαθούν να απομονώσουν το Καστελόριζο.

Στο Βόρειο Αιγαίο, επιχειρούν να βάλουν μια «σφήνα» έκτασης 1,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

«Παράνομες ενέργειες που δε δημιουργούν τετελεσμένα», απαντά η Αθήνα

Οι τουρκικές ενέργειες είναι παράνομες, τονίζει η Αθήνα.

«Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι Τούρκοι λένε προκλητικά ότι η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων έχει στόχο να ενισχύσει τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η κυβέρνηση δέχεται σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας.

Σε αντίθεση πάντως με τα τουρκικά, τα θαλάσσια πάρκα που έχει ορίσει η Αθήνα βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Εκτός όλων των άλλων, υπάρχει και το ερώτημα, κατά πόσο τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα θα επηρεάσουν τους Έλληνες ψαράδες που ψαρεύουν στα διεθνή ύδατα των συγκεκριμένων περιοχών.