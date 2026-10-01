ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν στη Σαουδική Αραβία οι Patriot

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, που πήρε αποφάσεις για τους ελληνικούς πυραύλους Patriot, οι οποίοι επιχειρούν στη Σαουδική Αραβία.

Αποφασίστηκε παράταση της παραμονής για άλλες 30 ημέρες των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και θα υπάρξει επανεξέταση πάλι σε έναν μήνα.

Το ΚΥΣΕΑ συνυπολόγισε την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη συμφωνία της Μέκκας με Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν και τη σημασία της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Στο ΚΥΣΕΑ έγινε επίσης ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και για την ατζέντα της ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά από σήμερα.

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