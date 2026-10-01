ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν στη Σαουδική Αραβία οι Patriot

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την παράταση παραμονής των ελληνικών πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία για 30 ημέρες.
  • Η απόφαση ελήφθη λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της στρατηγικής σημασίας της ελληνικής παρουσίας.
  • Θα υπάρξει επανεξέταση της κατάστασης σε έναν μήνα.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
  • Η ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ξεκινά σήμερα.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, που πήρε αποφάσεις για τους ελληνικούς πυραύλους Patriot, οι οποίοι επιχειρούν στη Σαουδική Αραβία.

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και UAV

Αποφασίστηκε παράταση της παραμονής για άλλες 30 ημέρες των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και θα υπάρξει επανεξέταση πάλι σε έναν μήνα.

Το ΚΥΣΕΑ συνυπολόγισε την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη συμφωνία της Μέκκας με Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν και τη σημασία της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν στη Σαουδική Αραβία οι Patriot

Στο ΚΥΣΕΑ έγινε επίσης ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και για την ατζέντα της ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά από σήμερα.

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