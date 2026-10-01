First Dates: Ο Κλέοπας έγινε «καπνός» πριν τελειώσει το ραντεβού του

«Άλλα λένε μπροστά, άλλα λένε πίσω», δήλωσε απογοητευμένη η Κέλλυ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του First Dates, ο Κλέοπας εγκατέλειψε το ραντεβού του με την Κέλλη πριν ολοκληρωθεί.
  • Η Κέλλη, 46 ετών, εξέφρασε απογοήτευση για την αποτυχία του ραντεβού.
  • Ο Κλέοπας, 47 ετών, φάνηκε να απολαμβάνει την παρέα της Κέλλυ μέχρι την κρίσιμη στιγμή.
  • Η Κέλλη τόνισε ότι περιμένει πράξεις από τους άντρες και όχι λόγια.
  • Η Κέλλη αναρωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να κάνει εκείνη την πρώτη κίνηση.

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, το πιο απρόβλεπτο ραντεβού ήταν αυτό της Κέλλυς και του Κλέοπα.

First Dates: Κέλλυ & Κλέοπας - Η πρώτη γνωριμία ξεκινάει -κλασικά- με ζώδια

Με εξαίρεση μία στιγμή αδυναμίας, ο 47χρονος έμοιαζε να απολαμβάνει την παρέα της 46χρονης. Ωστόσο, όταν έφτασε η ώρα της αλήθειας, ο Κύπριος «την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια».

First Dates: Αμηχανία στο ραντεβού της Κέλλυς και του Κλέοπα

First Dates: Ο Κλέοπας έφυγε άρον άρον από το ραντεβού

First Dates: Ο Κλέοπας έφυγε άρον άρον από το ραντεβού 

Προηγουμένως, η Κέλλυ είχε δηλώσει πως δεν τη συγκινούν τα λόγια των αντρών και ότι περιμένει πράξεις. Έτσι, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της τόσο για την τροπή που πήρε το date της όσο και για το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε.

First Dates: Κι όμως... ο Γιάννης έκανε πρόταση γάμου στην Πόπη! Δέχτηκε;

«Τι έλεγα εγώ πριν; Άλλα λένε μπροστά, άλλα λένε πίσω; Κάτι ξέρω!», δήλωσε με νόημα.

First Dates: Ο Κλέοπας επιβεβαίωσε την Κέλλυ

First Dates: Ο Κλέοπας επιβεβαίωσε την Κέλλυ

«Να κάνω εγώ την πρώτη κίνηση; Για ποιον λόγο; Γιατί;», αναρωτήθηκε κλείνοντας.

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