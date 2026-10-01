Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, το πιο απρόβλεπτο ραντεβού ήταν αυτό της Κέλλυς και του Κλέοπα.

Με εξαίρεση μία στιγμή αδυναμίας, ο 47χρονος έμοιαζε να απολαμβάνει την παρέα της 46χρονης. Ωστόσο, όταν έφτασε η ώρα της αλήθειας, ο Κύπριος «την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια».

First Dates: Ο Κλέοπας έφυγε άρον άρον από το ραντεβού

Προηγουμένως, η Κέλλυ είχε δηλώσει πως δεν τη συγκινούν τα λόγια των αντρών και ότι περιμένει πράξεις. Έτσι, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της τόσο για την τροπή που πήρε το date της όσο και για το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε.

«Τι έλεγα εγώ πριν; Άλλα λένε μπροστά, άλλα λένε πίσω; Κάτι ξέρω!», δήλωσε με νόημα.

First Dates: Ο Κλέοπας επιβεβαίωσε την Κέλλυ

«Να κάνω εγώ την πρώτη κίνηση; Για ποιον λόγο; Γιατί;», αναρωτήθηκε κλείνοντας.

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