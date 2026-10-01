Στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Λάκης Λαζόπουλος, τοποθετούμενος και για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ανέφερε ότι γνώριζε προσωπικά τον τραγουδιστή, δήλωσε αιφνιδιασμένος από την εξέλιξη και διατύπωσε δημόσια ερωτήματα για όσα συνέβησαν στο ιατρείο, για τους χειρισμούς των εμπλεκομένων, για τον ρόλο των διασωστών του ΕΚΑΒ και για το χρονικό διάστημα μέχρι να ανακοινωθεί ο θάνατος.

Ο Λάκης Λαζόπουλος είχε φιλική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με αιχμές για το ιατρείο και την ανάνηψη

Ο Λάκης Λαζόπουλος στάθηκε αρχικά στις συνθήκες υπό τις οποίες, όπως είπε, έγινε η αντιμετώπιση του περιστατικού στο ιατρείο και στις ενέργειες που ακολούθησαν μετά την ιατρική πράξη.

«Υπάρχει παραϊατρεία, παραοικονομία και παρακράτος. Αυτά κυβερνάνε. Ήξερα τον Γιώργο. Ξαφνιάστηκα, όπως νομίζω ξαφνιαστήκαμε όλοι μας. Και αυτό δεν έχει να κάνει με αυτά που συζητάνε, τι κάνει. Δε με αφορά καθόλου. Ο θάνατός του έρχεται από μία ιατρική πράξη. Δηλαδή, όπως και να έχει πάει ο Γιώργος, ο γιατρός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και δεν μου άρεσε καθόλου όλο αυτό ότι τον είχανε μέσα. Εγώ πιστεύω ότι δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ. Ούτε απινιδωτές δεν υπήρχαν. Δε λειτουργούσε τίποτα. Αφήσαν τους απινιδωτές χωρίς μπαταρία. Δηλαδή τι κατάστημα ήταν αυτό; Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων. Καταρχήν ιατρείο που πηγαίνουν και κάνουν έλεγχο και δεν έχει απ’ έξω ιατρείο», ισχυρίστηκε.

Τα ερωτήματα για ΕΚΑΒ, Ευαγγελισμό και το δίωρο μέχρι την ανακοίνωση

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι, όπως είπε, δεν έγινε άμεσα γνωστή η ταυτότητα του ασθενούς, εκφράζοντας απορίες για το πώς εξελίχθηκε η διακομιδή και τι συνέβη στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να ανακοινωθεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Και το γεγονός ότι δεν τον είδαν και δεν έδωσαν το όνομα αυτουνού που έφυγε και δεν λέγαν αυτός που είναι και θα μπορούσαν να πάνε στον Ευαγγελισμό ένα λεπτό. Και άσχετα αν δεν είναι, έτσι κι αλλιώς ο Ευαγγελισμός λειτουργεί για το Μαξίμου είναι σε διαρκή εφημερία. Έχουν φτιάξει τις σουίτες απάνω για να μπορούν να πηγαίνουν οι δικοί τους. Τα μαθαίνω από μέσα αυτά. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση. Και μου κάνει εντύπωση που οι διασώστες δεν είδαν ότι είναι ο Μαζωνάκης, δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν αναγνωρίζεται».

Συνεχίζοντας, έβαλε στο επίκεντρο το χρονικό σημείο του θανάτου και την ώρα της δημοσιοποίησής του: «Επειδή αυτοί δεν δίνουν το όνομα, περιέργως και οι διασώστες δεν κοιτάνε. Δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά λέω. Μου φαίνεται παράξενο ότι για δύο ώρες πεθαίνει ένας 15:20 και ανακοινώνεται ο θάνατος 17:20. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί έκαναν τηλέφωνο όλη μέρα παντού και με μυστικά τηλέφωνα για να συνεννοηθούν πώς θα διαχειριστούν το θέμα. Γιατί αυτά τα ιατρεία δουλεύουν με πολιτικούς από πίσω. Για να μπορούν να δουλεύουν».

Η κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη

Κατά τη διάρκεια της ίδιας παρέμβασης, ο Λαζόπουλος σχολίασε και την παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας ότι διαφωνεί με την επιλογή αυτή και στρέφοντας τα βέλη του στη διαχείριση των ευθυνών από το κράτος.

«Δε νομίζω ότι ήταν και σωστό αυτό που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, που πήγε στην κηδεία του. Δε μου αρέσει η λέξη "κηδεία". Ψάχνω να βρω μια άλλη λέξη και δεν μπορώ να τη βρω. Τι συγγνώμη; Τι συγγνώμη ζητάς; Συγγνώμη για τα κενά του κράτους; Μια μέρα να είχες καθίσει θα τα είχες τελειώσει. Αλλά έχεις καθίσει μία φορά στο γραφείο; Όλη μέρα στην τηλεόραση, το πρωί, το βράδυ. Τι είναι αυτό; Είναι κράτος αυτό;», σχολίασε.