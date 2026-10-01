Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026

Πότε είναι η Cyber Monday 2026

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Black Friday 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
  • Η Cyber Monday 2026 ακολουθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
  • Οι εκπτώσεις αναμένονται να ξεκινήσουν νωρίτερα και να διαρκέσουν περισσότερο από μία ημέρα.
  • Δημοφιλή προϊόντα περιλαμβάνουν τεχνολογία, είδη ένδυσης και λευκές συσκευές.
  • Ιδιαίτερη ζήτηση αναμένεται για smartphones, υπολογιστές και ηλεκτρικές συσκευές.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη Black Friday 2026, με το ενδιαφέρον των καταναλωτών να στρέφεται στις προσφορές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.  

Η φετινή Black Friday «πέφτει» την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ωστόσο, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, οι εκπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν αρκετά νωρίτερα. 

Πότε είναι η Cyber Monday 2026 

Μετά τη Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία φέτος είναι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. 

Η συγκεκριμένη ημέρα είναι περισσότερο συνδεδεμένη με τις ηλεκτρονικές αγορές. 

Όπως και στην Black Friday, πολλές επιχειρήσεις κρατούν τις προσφορές τους μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας προωθητικές ενέργειες πριν από την επίσημη ημερομηνία και συνεχίζοντάς τες και μετά τη Black Friday. 

Έτσι, αντί για μία μόνο ημέρα εκπτώσεων, δημιουργείται ουσιαστικά μια μεγαλύτερη περίοδος προσφορών, η οποία κορυφώνεται φέτος την τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου. 

Black Friday – Cyber Monday: Ποια προϊόντα θα πρωταγωνιστήσουν 

Τα προϊόντα τεχνολογίας αναμένεται να συγκεντρώσουν και φέτος μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος. Smartphones, υπολογιστές, tablets και διάφορα gadgets αποτελούν διαχρονικά δημοφιλείς επιλογές για όσους περιμένουν τη Black Friday προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια μεγαλύτερη αγορά. 

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν επίσης τα είδη ένδυσης, τα προϊόντα για το σπίτι και τον κήπο, αλλά και μια σειρά από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. 

Ιδιαίτερη κινητικότητα παρουσιάζουν συνήθως οι λεγόμενες λευκές συσκευές, όπως ψυγεία, πλυντήρια και κουζίνες, ενώ σημαντικές εκπτώσεις αναμένονται και σε τηλεοράσεις, ηλεκτρικές σκούπες και φούρνους μικροκυμάτων. 

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