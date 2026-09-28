Η άνοδος του κόστους ενέργειας φέρνει νέα πίεση στα νοικοκυριά στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και αυξάνεται η ανάγκη για θέρμανση.

Στη χώρα μας, πολίτες που στρέφονται σε λύσεις όπως τα καυσόξυλα και το πέλετ διαπιστώνουν ότι και αυτές οι επιλογές έχουν ακριβύνει, ενώ ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανακοινώνουν μέτρα για να περιορίσουν το βάρος από τις υψηλές τιμές καυσίμων και φυσικού αερίου.

Οι αυξήσεις καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι θερμοκρασίες πέφτουν, η ζήτηση αρχίζει να ενισχύεται και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί πιέζονται.

Αύξηση 10% στην τιμή του πέλετ

Από 5 έως 40% οι αυξήσεις στα καυσόξυλα

Πολίτες που έκαναν ήδη έρευνα αγοράς περιγράφουν το κλίμα που επικρατεί:

-«Έχει καταντήσει η κατάσταση αφόρητη. Δεν αγγίζεις στην αγορά πουθενά.»

-«Έχει πάρει το σακούλι αύξηση 1,5 ευρώ.»

«Και τα ξύλα είναι ακριβά, όλα.»

Ανατιμήσεις σε πέλετ και καυσόξυλα

Το πέλετ, που για πολλά νοικοκυριά θεωρείται πιο οικονομική επιλογή θέρμανσης, εμφανίζεται ακριβότερο κατά περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ώρα, στα καυσόξυλα καταγράφονται αυξήσεις από 5% έως 40%, ιδιαίτερα σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας, όπου το κρύο γίνεται αισθητό νωρίτερα και η ζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει.

Στην Πάτρα, οι καταναλωτές δεν έχουν προχωρήσει μαζικά σε παραγγελίες, καθώς αναζητούν χαμηλότερες τιμές και συγκρίνουν προσφορές στην αγορά. Η εικόνα που μεταφέρεται είναι ότι η επιβάρυνση φτάνει ακόμη και το 30% σε ορισμένες περιπτώσεις. «Εννοείται δεν υπάρχουν χρήματα ούτε καυσόξυλα, για τίποτα δεν υπάρχει» δηλώνει καταναλωτής.

Διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Παράλληλα με τις αυξήσεις στα εναλλακτικά μέσα θέρμανσης, οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το πετρέλαιο Brent κινείται γύρω στα 108 ευρώ, ενώ το φυσικό αέριο καταγράφει μεγάλη άνοδο σε σύγκριση με πέρυσι, διαμορφούμενο μεταξύ 75 και 80 ευρώ ανά MWh, από 30 έως 35 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε παρεμβάσεις για τη στήριξη καταναλωτών και επαγγελματιών, καθώς η ενεργειακή πίεση μεταφέρεται άμεσα στο κόστος μετακίνησης, θέρμανσης και βασικής κατανάλωσης.

Γερμανία: μείωση φόρων και έκπτωση στην αντλία

Στη Γερμανία, η κυβέρνηση προχωρά σε μείωση φόρων, με στόχο να περιοριστεί η τιμή στα καύσιμα. Όπως αναφέρεται, από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ έκπτωση στην αντλία, που μέσω της φορολογικής μείωσης μεταφράζεται σε μείωση της τιμής κατά 17 λεπτά.

Το μέτρο αφορά άμεσα τους οδηγούς, οι οποίοι βλέπουν το ενεργειακό κόστος να επηρεάζει την καθημερινότητά τους και τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Γαλλία: κλοπές καυσίμων και στοχευμένη ενίσχυση

Στη Γαλλία, η πίεση από τις υψηλές τιμές συνοδεύεται και από αύξηση περιστατικών κλοπής καυσίμων. Στην πόλη Βιολέν, ένας άνδρας έκλεψε περισσότερα από 6.000 λίτρα βενζίνης από πρατήριο που βρισκόταν κοντά σε σούπερ μάρκετ.

Την ίδια ώρα, η γαλλική πλευρά εφαρμόζει στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης για ευάλωτους πολίτες και επαγγελματίες, επιχειρώντας να μετριάσει τις συνέπειες της ακρίβειας.

Γεωπολιτική ένταση και απειλές για το πετρέλαιο

Το ενεργειακό τοπίο επιβαρύνεται και από τη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται, παρά τις διαβουλεύσεις για το Ορμούζ, ενώ η αβεβαιότητα διατηρεί την πίεση στις αγορές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αναστολή εξαγωγών αμερικανικού πετρελαίου προς την Ευρώπη: «Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Μπορεί να το κάνουμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα διυλιστήρια στη Ρωσία βομβαρδίζονται».

Ιράν: μήνυμα για παράταση του πολέμου

Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη για παρατεταμένη σύγκρουση, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης της σκληρής γραμμής.

Αραγτσί: Είμαστε προετοιμασμένοι για παράταση του πολέμου

«Είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι για την παράταση του πολέμου. Παραμένουμε ανυποχώρητοι σε κάθε νέα απειλή, ακόμα και αν οδηγήσει σε ένα αποκαλυπτικό πόλεμο».

