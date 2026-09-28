56χρονη γιατρός: «Παράτησε» τον Γ. Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο και συνέχισε με πλασμαφαίρεση σε γυναίκα (βίντεο Star)

Η απληστία της γιατρού του Κολωνακίου δεν είχε όριο. Όταν το ΕΚΑΒ έπαιρνε τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκείνη, σαν να μην έτρεχε τίποτα, πήγε στην δεύτερη πελάτισσα, που την ίδια ώρα έκανε πλασμαφαίρεση και της... «πούλησε» μία επιπλέον θεραπεία 1.600 ευρώ!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, η αναλγησία της 56χρονης φαίνεται να ξεπερνά κάθε λογική.

Λίγα λεπτά αφού παρατάει κυριολεκτικά, τον Γιώργο Μαζωνάκη, πετώντας του ακόμη και τα πράγματά του μέσα στο ασθενοφόρο, έναν άνθρωπο που ψυχορραγούσε στα χέρια της, επιστρέφει στο ιατρείο της στην Καρνεάδου σαν να μην συνέβη τίποτα!

Η γιατρός αντί να συνοδεύσει τον Γ. Μαζωνάκη συνέχισε με πλασμαφαίρεση σε Ελβετίδα!

Η γιατρός αλλάζει ρούχα και μπαίνει στο ακριβώς διπλανό δωμάτιο - εκεί όπου βρισκόταν η Ελβετίδα ασθενής που έκανε παράλληλα πλασμαφαίρεση - και συνέχισε κανονικά τη θεραπεία μαζί της.

Η προφυλακισμένη γιατρός

Μάλιστα είναι κάτι που ακούσθηκε και από τον υπνοθεραπευτή, να λέει πως όταν τη ρώτησε γιατί δεν τον συνόδευσε εκείνη, να του είπε ότι είχε πελάτισσα!

Άφησε τον Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο για να «πουλήσει» θεραπεία με 1.600 ευρώ!

Τι άλλο εξοργιστικό φέρεται να κάνει; Φωνάζει τη νοσηλεύτρια οποία ήταν παρούσα σε όλα όσα είχαν προηγηθεί και τις δίνει οδηγίες για να λάβει 60 ml από το αίμα της ασθενούς και να κάνει φυγοκέντριση με το περιβόητο μηχάνημα Miracell , με σκοπό να της πάρει εξτρά 1.600 ευρώ!

Το περιβόητο μηχάνημα Miracell

Δηλαδή το μόνο που φαίνεται πως την ένοιαζε τις κρισιμότατες εκείνες στιγμές ήταν το πώς θα βγάλει παραπάνω χρήματα!

