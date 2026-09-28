Γιατρός Μαζωνάκη: Τον «παράτησε» και συνέχισε με πλασμαφαίρεση σε γυναίκα!

Δεν ήθελε να χάσει 1.600 ευρώ από Ελβετίδα ασθενή

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Ελλαδα
56χρονη γιατρός: «Παράτησε» τον Γ. Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο και συνέχισε με πλασμαφαίρεση σε γυναίκα (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γιατρός του Κολωνακίου εγκατέλειψε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε κρίσιμη κατάσταση για να συνεχίσει με άλλη ασθενή.
  • Πούλησε επιπλέον θεραπεία 1.600 ευρώ σε γυναίκα που έκανε πλασμαφαίρεση την ίδια ώρα.
  • Αφού άφησε τον Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο, επέστρεψε στο ιατρείο και άλλαξε ρούχα.
  • Η γιατρός έδωσε οδηγίες σε νοσηλεύτρια για να πάρει αίμα από την ασθενή και να κάνει φυγοκέντριση.
  • Η συμπεριφορά της γιατρού δείχνει απληστία και αναλγησία σε κρίσιμες στιγμές.

Η απληστία της γιατρού του Κολωνακίου δεν είχε όριο. Όταν το ΕΚΑΒ έπαιρνε τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκείνη, σαν να μην έτρεχε τίποτα, πήγε στην δεύτερη πελάτισσα, που την ίδια ώρα έκανε πλασμαφαίρεση και της... «πούλησε» μία επιπλέον θεραπεία 1.600 ευρώ!  

Μαζωνάκης: Η κατάθεση της κόρης των γιατρών και η πορεία των χρημάτων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, η αναλγησία της 56χρονης φαίνεται να ξεπερνά κάθε λογική.

Λίγα λεπτά αφού παρατάει κυριολεκτικά, τον Γιώργο Μαζωνάκη, πετώντας του ακόμη και τα πράγματά του μέσα στο ασθενοφόρο, έναν άνθρωπο που ψυχορραγούσε στα χέρια της, επιστρέφει στο ιατρείο της στην Καρνεάδου σαν  να μην συνέβη τίποτα! 

Η γιατρός αντί να συνοδεύσει τον Γ. Μαζωνάκη συνέχισε με πλασμαφαίρεση σε Ελβετίδα

Η γιατρός αντί να συνοδεύσει τον Γ. Μαζωνάκη συνέχισε με πλασμαφαίρεση σε Ελβετίδα!

Η γιατρός αλλάζει ρούχα και μπαίνει στο ακριβώς διπλανό δωμάτιο - εκεί όπου βρισκόταν η Ελβετίδα ασθενής που έκανε παράλληλα πλασμαφαίρεση - και συνέχισε κανονικά τη θεραπεία μαζί της.

Η προφυλακισμένη γιατρός  

Η προφυλακισμένη γιατρός 

Μάλιστα είναι κάτι που ακούσθηκε και από τον υπνοθεραπευτή, να λέει πως όταν τη ρώτησε γιατί δεν τον συνόδευσε εκείνη, να του είπε ότι είχε πελάτισσα!

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής απαντά για το «θα τον στριμώξω»

Άφησε τον Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο για να «πουλήσει» θεραπεία με 1.600 ευρώ!  

Τι άλλο εξοργιστικό φέρεται να κάνει; Φωνάζει τη νοσηλεύτρια οποία ήταν παρούσα σε όλα όσα είχαν προηγηθεί και τις δίνει οδηγίες για να λάβει 60 ml  από το αίμα της ασθενούς και να κάνει φυγοκέντριση  με το περιβόητο μηχάνημα Miracell , με σκοπό να της πάρει εξτρά 1.600 ευρώ!

Το περιβόητο μηχάνημα Miracell

Το περιβόητο μηχάνημα Miracell

Δηλαδή το μόνο που φαίνεται πως την ένοιαζε τις κρισιμότατες εκείνες στιγμές ήταν το πώς θα βγάλει παραπάνω χρήματα! 
 

 

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