Ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή για τη συνάντηση των δύο γιατρών στις φυλακές / Πρώτος καφές με τη Ζήνα, Star (28/9/2026)

Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είχαν συνάντηση για περίπου δύο ώρες, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα επισκεπτηρίου των ανδρικών φυλακών Κορυδαλλού.

Η κατηγορούμενη γιατρός μεταφέρθηκε από τη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών με συνοδεία, προκειμένου να βρεθεί με τον σύζυγό της. Πρόκειται για μια διαδικασία που προβλέπεται για συγκεκριμένες περιπτώσεις και γίνεται στην αίθουσα που χρησιμοποιείται για τα λεγόμενα «ελεύθερα επισκεπτήρια» όπου μπορούν να συναντηθούν ζευγάριου που έχουν φυλακιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ρούλας Κουσκουρή για την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η συνάντηση έγινε σε ήρεμο κλίμα. Οι δυο τους κάθισαν απέναντι και είχαν χρόνο να συζητήσουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αλλά και για τα επόμενα βήματά τους. Το ρεπορτάζ λέει πως υπήρχε συναισθηματική φόρτιση, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια ένταση ανάμεσά τους.

Η κατηγορούμενη γιατρός εμφανίστηκε πιο θερμή απέναντι στον σύζυγό της, από ότι εκείνος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής. Η στάση του αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με τη θέση που κρατά από την αρχή σχετικά με τη δική του εμπλοκή.

Εντός των επόμενων ημερών έρχονται και νέες δικαστικές εξελίξεις, αφού εξετάζεται το ενδεχόμενο νέων καταθέσεων ενώ δεν αποκλείεται οι δυο τους να κληθούν για συμπληρωματική απολογία. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο στην έκβαση του αιτήματος αποφυλάκισης με βραχιολάκι που αναμένεται να κατατεθεί για τον γιατρό.

Βιολογικά προϊόντα, σαλάτες και ειδικές απαιτήσεις από τη γιατρό για το φαγητό της

Στο ίδιο ρεπορτάζ έγινε εκτενής αναφορά και στην καθημερινότητα της γιατρού στις φυλακές αλλά και τις απαιτήσεις για το φαγητό που της παρέχουν.

Η ίδια φέρεται να αρνείται να καταναλώσει τις σαλάτες που της προσφέρονται στις φυλακές, καθώς υποστηρίζει ότι τρώει μόνο προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Φαίνεται πως έχει εκφράσει και παράπονα για την ποιότητα συγκεκριμένων τροφίμων κι έχει παροτρύνει, μάλιστα, και άλλες κρατούμενες να μην τα καταναλώσουν.

Παράλληλα, η γιατρός έχει ζητήσει προϊόντα προσωπικής φροντίδας όπως σαμπουάν, μαλακτική κρέμα και αφρόλουτρο γιατί - όπως λέει - έχει αλλεργίες και μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο συγκεκριμένες μάρκες με χαμηλό pH. Η κόρη της, κατά το επισκεπτήριο, της έδωσε οικολογική βαφή μαλλιών, που είχε αιτηθεί την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και φακούς επαφής.

Τέλος, φέρεται να έχει ρωτήσει κι αν επιτρέπει να παραγγέλνει φαγητό απ' έξω, με την απάντηση που της δόθηκε από τις φυλακές να είναι αρνητική.

Το φαγητό που διανέμεται στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, παρασκευάζεται στις ανδρικές φυλακές από κρατούμενους που εργάζονται στην κουζίνα και στη συνέχεια μεταφέρεται στις γυναικείες εγκαταστάσεις.

Τα επόμενα βήματα για τους προφυλακισμένους γιατρούς του Κολωνακίου

Όπως ανέφερε η Ρούλα Κουσκουρή, η πληροφορία περί αίτησης διαζυγίου που κατατέθηκε από το ζευγάρι δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν. Αντίθετα, οι σχέσεις τους φαίνεται να είναι καλές, μετά κι από τη συνάντηση που είχαν.

Η κρατούμενη, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξακολουθεί να αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα και υποστηρίζει ότι οι πράξεις και οι θεραπείες που πραγματοποίησε ήταν νόμιμες. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι επόμενες καταθέσεις αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της.