Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, με τις Αρχές να επικεντρώνουν την έρευνα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου και να αναζητούν πλέον την ακριβή πηγή της διαρροής. Την ίδια ώρα οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνας «βλέπουν» κοινά στοιχεία με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Τα αίτια της διαρροής φυσικού αερίου που προκάλεσε την έκρηξη στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Σόμπολος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» η έκρηξη στο διώροφο κτίριο στην Πλάκα έχει δύο κοινά στοιχεία με την έκρηξη στη «Βιολάντα». Το πρώτο είναι ότι υπήρχε διαρροή αερίου για πολλές ώρες και η δεύτερη ότι δεν υπήρχε σύστημα αισθήτηρων που να εντοπίζει και να απομονώνει τη διαρροή.

Έκρηξη Πλάκα: Οι συσκευές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει το μπόιλερ στο μπάνιο, η κουζίνα και ένα ενεργειακό τζάκι, συσκευές που ήταν συνδεδεμένες με την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Από το ενεργειακό τζάκι έχουν εντοπιστεί κάποια στοιχεία, ενώ αναζητούνται κομμάτια και από τις άλλες δύο συσκευές, προκειμένου να εξεταστεί αν η διαρροή προήλθε από κάποια από αυτές.

Η εγκατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στον δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο, όπου λειτουργούσε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει το 2021 την κατάργηση της εγκατάστασης.

Εκτιμάται ότι η διαρροή φυσικού αερίου έγινε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου στην Πλάκα

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν συνολικά το δίκτυο, τα σχέδια και τα στοιχεία που θα μπορούσαν να δείξουν αν η εγκατάσταση στον τρίτο όροφο είχε γίνει πάνω σε παλαιότερο δίκτυο φωταερίου. Ερευνώνται επίσης πιθανές φθορές, διαβρώσεις ή αστοχίες που ενδέχεται να συνδέονται με τη διαρροή.

Έκρηξη Πλάκα: Στο επίκεντρο η παλαιότητα της εγκατάστασης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία του ελέγχου, η κεντρική εγκατάσταση ήταν μία από τις παλαιότερες της Αθήνας και εκτιμάται ότι χρονολογείται από το 1995. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν προέβλεπε υποχρεωτική ύπαρξη βάνας που θα μπορούσε να διακόψει τη ροή σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι από πού διέρρευσε το αέριο και σε ποιο σημείο της κατοικίας συσσωρεύτηκε. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις παραπέμπουν σε κλειστό χώρο στο εσωτερικό του διαμερίσματος, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα η ακριβής πηγή.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει δύο συσκευές στον δεύτερο όροφο και ένα ενεργειακό τζάκι που χρησιμοποιούσε φυσικό αέριο

Από την πρώτη αυτοψία προέκυψε ότι το μπάνιο στον δεύτερο όροφο ήταν ο χώρος που είχε υποστεί τις μικρότερες ζημιές. Εκεί βρέθηκε η σορός της ηλικιωμένης ενοίκου, δίπλα στον νιπτήρα, ενώ τα υπόλοιπα θύματα εντοπίστηκαν στα κρεβάτια τους.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο η διαρροή να είχε οδηγήσει σε σημαντική συγκέντρωση αερίου, μέχρι να δημιουργηθεί εκρηκτικό μείγμα. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται αν η ανάφλεξη προκλήθηκε από σπινθήρα, ακόμη και από το πάτημα ενός διακόπτη.

«Απ’ ότι φαίνεται έγινε μία έκρηξη στον πάνω όροφο του κτιρίου. Η έκρηξη αυτή ήταν από φυσικό αέριο στο οποίο υπήρχε εγκατάσταση. Μπορεί να προήλθε από διάφορες αιτίες ακόμη και από το άναμμα διακόπτη για τον φωτισμό», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας και πρόσθεσε:

Τα συνεργεία του δήμου θα ξεκινήσουν σήμερα και έρευνες στατικότητας των διπλανών κτιρίων στην Πλάκα

«Και στα εκατέρωθεν κτίρια έχουμε σημαντικές ζημιές. Στο δεξί κτίριο έχουμε ουσιαστικά την απόσπαση της τοιχοποιίας που δείχνει ότι εκεί ακριβώς έγινε η έκρηξη, δηλαδή προς την δεξιά πλευρά».

Έκρηξη Πλάκα: Έρευνα μέσα στα συντρίμμια

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων, από την έκρηξη και την εκδήλωση της πυρκαγιάς έως την κατάρρευση του κτιρίου.

Τα οικοδομικά υλικά που απομακρύνονται από το κατεστραμμένο κτίριο μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δήμου Αθηναίων, όπου εξετάζονται λεπτομερώς από τους πραγματογνώμονες και τα στελέχη της ΔΑΕΕ.

Πιθανόν λόγω της διαρροής η έκρηξη στην Πλάκα να προκλήθηκε ακόμα και από το άναμμα ενός διακόπτη φωτισμού

Την ίδια ώρα, σήμερα ξεκινούν οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που επηρεάστηκαν από την ισχυρή έκρηξη της Παρασκευής.

Το ωστικό κύμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην ευρύτερη περιοχή, με σπασμένες τζαμαρίες, φθορές σε προσόψεις και προβλήματα σε γειτονικές κατασκευές. Οι μηχανικοί καλούνται πλέον να διαπιστώσουν αν έχουν επηρεαστεί κρίσιμα δομικά στοιχεία των κτιρίων.

Έκρηξη Πλάκα: Οι οικογένειες των θυμάτων αναζητούν απαντήσεις

Η έκρηξη και η κατάρρευση του κτιρίου προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων. Οι συγγενείς των θυμάτων έφτασαν στην Ελλάδα και αναμένεται να μεταβούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης.

Στην Ελλάδα βρίσκονται συγγενείς των τεσσάρων Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στην Πλάκα

Μεταξύ των θυμάτων ήταν τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, που είχαν έρθει για λίγες ημέρες στην Ελλάδα και είχαν μισθώσει διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Πλάκα.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση», δήλωσε συγγενής των θυμάτων.

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια των έξι ανθρώπων, ενώ η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ανέφερε: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το φρικτό περιστατικό».