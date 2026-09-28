«Μήπως η πολιτική και δήμόσια ζωή θα ήταν καλύτερη, αν οι κυβερνήσεις αποτελούνταν αποκλειστικά από γυναίκες για ένα διάστημα;», αναρωτήθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα σε πρόσφατες δηλώσεις του. «Τι γελοία δήλωση είναι αυτή;», έσπευσε να σχολιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην και ο νυν Πρόεδρος των ΗΠΑ δε διατηρούν καλές σχέσεις, αυτό είναι γνωστό. Ο Τραμπ, ως επικριτής του Ομπάμα, δεν έχασε την ευκαιρία να αμφισβητήσει τη σκέψη του Ομπάμα, ότι με τις γυναίκες στην ηγεσία οι πολιτικές αποφάσεις θα μπορούσαν να επηρεαστούν θετικά.

Μία δήλωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από συντηρητικά μέσα και σχολιαστές, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν υπερβολική και γελοία. «Αγαπώ τις γυναίκες. Νομίζω ότι είναι υπέροχες, αλλά τι γελοία δήλωση είναι αυτή;», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιδράσεις από συντηρητικές φωνές

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το φύλο δεν είναι το μόνο κριτήριο για την ποιότητα της διακυβέρνησης και εξέφρασε την άποψη ότι η ιδέα ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να κυβερνήσουν καλύτερα είναι υπερβολική. Η δήλωση του Ομπάμα, ωστόσο, έχει προσελκύσει την προσοχή και έχει ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με την ανάγκη μεγαλύτερης εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική και τη δημόσια ζωή.

Ο Ομπάμα έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη για περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία τους μπορεί να προσφέρει διαφορετικές προσεγγίσεις στη λήψη αποφάσεων. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο πρώην πρόεδρος έθεσε το ερώτημα για το πώς θα ήταν ο κόσμος αν οι γυναίκες είχαν κυρίαρχο ρόλο στη διακυβέρνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η δήλωση αυτή ερμηνεύθηκε από υποστηρικτές του Ομπάμα ως μια προσπάθεια να τονιστεί η ανάγκη για ισορροπία στην εκπροσώπηση, ενώ οι επικριτές του την εξέλαβαν ως γενίκευση που αποδίδει χαρακτηριστικά στη διακυβέρνηση με βάση το φύλο.

Ο Ομπάμα, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, έχει συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο, κυρίως μέσω ομιλιών και εκδηλώσεων, ενώ ο Τραμπ έχει συχνά αντιδράσει σε θέσεις Δημοκρατικών πρώην προεδρων, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν κοινωνικά ζητήματα.