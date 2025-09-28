Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού και Αγίου Αλκίσων.

Ο Χαρίτων καταγόταν από το Ικόνιο κι έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυρηλιανού (270 - 275 μ.Χ.). Ήταν γνωστός για τη χριστιανική πίστη του, γι’ αυτό και όταν εκδόθηκε διάταγμα κατά των Χριστιανών, ήταν από τους πρώτους που συνέλαβε ο έπαρχος της πόλης. Υπεβλήθη σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά ενώ ακόμη βρισκόταν στη φυλακή ο αυτοκράτορας Αυρηλιανός δολοφονήθηκε.

Ο Πρόβος. που τον διαδέχθηκε στο θρόνο της Ρώμης, ακύρωσε το διάταγμα του προκατόχου του και ο Χαρίτων αφέθηκε ελεύθερος.

Τότε αποφάσισε να καταφύγει στα Ιεροσόλυμα και να ζήσει ως αναχωρητής σε σπηλιές της περιοχής. Ίδρυσε δύο μοναστήρια και πέθανε ειρηνικά.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

Αλκίσων

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:18 και θα δύσει στις 19:13. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 55 λεπτά.

Σελήνη 5.9 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας

Από το 2007, η «Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσσας» (ARC) καθιέρωσε την 28η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη λύσσα.

Η Λύσσα είναι λοιμώδης ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος, που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού της λύσσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος.

Σύμφωνα με τις διεθνείς ιατρικές στατιστικές, ένας άνθρωπος πεθαίνει από λύσσα κάθε δέκα λεπτά και περίπου 55.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Η Ελλάδα θεωρείται επίσημα απαλλαγμένη χώρα, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί κρούσμα λύσσας από το 1987.