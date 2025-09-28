Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Σεπτεμβρίου
27.09.25 , 23:48 Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 49χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
27.09.25 , 22:56 Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδό του
27.09.25 , 21:34 Το όνομα του Μασκ στις σημειώσεις του Επσταϊν
27.09.25 , 21:22 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο λύτρωσε τους Πειραιώτες
27.09.25 , 21:18 Ντουμπάι: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των porta potty πάρτι
27.09.25 , 20:40 Κακοκαιρία: Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα
27.09.25 , 20:30 Τροχαία: Σε 100 σημεία θα τοποθετηθούν 388 «έξυπνες» κάμερες
27.09.25 , 20:19 Πάτρα: Έριχναν βεγγαλικά και αυγά σε συμμαθητές τους σε γειτονικό σχολείο
27.09.25 , 20:10 Κρήτη: Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
27.09.25 , 19:58 SEAT MÓ 125: Το ηλεκτρικό scooter με 2.799 ευρώ
27.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Άννα το ήθελε, αλλά ο γρίφος δεν της έκανε τη χάρη
27.09.25 , 17:58 Σταματά την απεργία πείνας ο Οικονομόπουλος - Συμπαραστεκόταν στον Ρούτσι
27.09.25 , 17:41 «Είπα στη Δέσποινα να τηλεφωνήσω στον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω»
27.09.25 , 17:09 Δήμας: «Πάνω από 120.000 ευρώ παίρνουν οι ελεγκτές της ΥΠΑ που εκβιάζουν»
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
Η απόλυτη χλιδή! Το καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο του κόσμου για το 2025
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Σεπτεμβρίου
Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»
GNTM: «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία»-Τα κλάματα της Αγγέλικα
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού και Αγίου Αλκίσων.

Ο Χαρίτων καταγόταν από το Ικόνιο κι έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυρηλιανού (270 - 275 μ.Χ.). Ήταν γνωστός για τη χριστιανική πίστη του, γι’ αυτό και όταν εκδόθηκε διάταγμα κατά των Χριστιανών, ήταν από τους πρώτους που συνέλαβε ο έπαρχος της πόλης. Υπεβλήθη σε φρικτά βασανιστήρια, αλλά ενώ ακόμη βρισκόταν στη φυλακή ο αυτοκράτορας Αυρηλιανός δολοφονήθηκε.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Σεπτεμβρίου

Ο Πρόβος. που τον διαδέχθηκε στο θρόνο της Ρώμης, ακύρωσε το διάταγμα του προκατόχου του και ο Χαρίτων αφέθηκε ελεύθερος.

Τότε αποφάσισε να καταφύγει στα Ιεροσόλυμα και να ζήσει ως αναχωρητής σε σπηλιές της περιοχής. Ίδρυσε δύο μοναστήρια και πέθανε ειρηνικά.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος
  • Αλκίσων

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:18 και θα δύσει στις 19:13. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 55 λεπτά.

Σελήνη 5.9 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας

Από το 2007, η «Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσσας» (ARC) καθιέρωσε την 28η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη λύσσα.

Η Λύσσα είναι λοιμώδης ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος, που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού της λύσσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος.

Σύμφωνα με τις διεθνείς ιατρικές στατιστικές, ένας άνθρωπος πεθαίνει από λύσσα κάθε δέκα λεπτά και περίπου 55.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Η Ελλάδα θεωρείται επίσημα απαλλαγμένη χώρα, καθώς δεν έχει διαπιστωθεί κρούσμα λύσσας από το 1987.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top