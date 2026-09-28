Η Ελένη Προκοπίου σε μια σπάνια συνέντευξη στις Αλήθειες με τη Ζήνα/Μάρτιος 2024

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, η ηθοποιός και χορεύτρια που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η Ελένη Προκοπίου αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τις συμμετοχές της σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ ξεχώρισε όχι μόνο για το υποκριτικό της ταλέντο και την εξωτική ομορφιά της, αλλά και για τις χορευτικές της ικανότητες.

Η κινηματογραφική της διαδρομή ξεκίνησε το 1960 και ολοκληρώθηκε το 1972. Σε αυτά τα 12 χρόνια συμμετείχε συνολικά σε 23 ταινίες, αρκετές από τις οποίες της χάρισαν πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η σχέση της με τον χορό ήταν άλλωστε άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλλιτεχνική της πορεία, ενώ σε ορισμένες παραγωγές είχε αναλάβει και την επιμέλεια των χορογραφιών.

Η ανακοίνωση για τον θάνατό της

Την είδηση της απώλειας της Ελένης Προκοπίου έκανε γνωστή η ηθοποιός Μέλπω Κωστή, μέσα από ανάρτησή της στα social media.

Αναφορά στην ηθοποιό έκανε και η Finos Film, σημειώνοντας πως το ιδιαίτερο ταλέντο της στον χορό, οι φυσικές υποκριτικές της ικανότητες και η ξεχωριστή εμφάνισή της την έκαναν να ξεχωρίσει στη μεγάλη οθόνη.

Παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε από τον καλλιτεχνικό χώρο σε σχετικά νεαρή ηλικία, η Ελένη Προκοπίου πρόλαβε να αφήσει το δικό της στίγμα σε μια ιδιαίτερα λαμπερή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου.

Η αγάπη για τον χορό ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία

Η Ελένη Προκοπίου ήρθε σε επαφή με τον χορό από πολύ μικρή. Σε ηλικία μόλις έξι ετών ξεκίνησε μαθήματα μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη στη σχολή χορού της Λουκίας Σακελλαρίου – Κωτσοπούλου, η οποία λειτουργούσε στο Ωδείο Αθηνών.

Οι δύο μελλοντικές πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου συμμετείχαν από παιδί σε παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους προς τα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Αργότερα, η Ελένη Προκοπίου συνεργάστηκε με τον Βαγγέλη Σειληνό. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα δημοφιλές χορευτικό ντουέτο, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο.

Από το 1960 έως το 1965 εμφανίστηκαν μαζί στα χορευτικά πολλών επιθεωρησιακών θεάτρων της Αθήνας, ενώ παράλληλα η Προκοπίου άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήματα στη μεγάλη οθόνη.

Η μεγάλη οθόνη και οι συνεργασίες της

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, η Ελένη Προκοπίου εμφανιζόταν κυρίως ως χορεύτρια. Σύντομα, όμως, άρχισε να αναλαμβάνει και υποκριτικούς ρόλους, συμμετέχοντας σε ταινίες διαφορετικού ύφους, από μιούζικαλ και κωμωδίες μέχρι δράματα.

Το 1963 συμμετείχε στις «Μικρές Αφροδίτες» του Νίκου Κούνδουρου, ταινία που γνώρισε σημαντική διεθνή αναγνώριση.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1964, εμφανίστηκε στον «Εμίρη και τον κακομοίρη», όπου υποδύθηκε τη Γκιουλινάρ, μια όμορφη ανατολίτισσα πριγκίπισσα.

Η Ελένη Προκοπίου στην ταινία Ραντεβού στον αέρα/ finos film

Το 1965 συμμετείχε στις ταινίες «Το πρόσωπο της ημέρας» και «Ραντεβού στον αέρα». Στη δεύτερη παραγωγή συνδύασε τις δύο μεγάλες της αγάπες, τον χορό και την υποκριτική, γεγονός που τη συνέδεσε και με τη Φίνος Φιλμ.

Ακολούθησε η συμμετοχή της στην ταινία «Και οι…14 ήταν υπέροχοι», ενώ παράλληλα η καριέρα της στη μεγάλη οθόνη βρισκόταν σε συνεχή άνοδο.

Το 1966 ήταν μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές της

Το 1966 ήταν μία από τις πιο έντονες χρονιές της κινηματογραφικής της πορείας, καθώς μέσα σε έναν χρόνο συμμετείχε σε πέντε ταινίες.

Ανάμεσά τους ήταν οι παραγωγές «Παράνομοι πόθοι» και «Πέντε χιλιάδες ψέματα» της Φίνος Φιλμ, «Το συρτάκι της αμαρτίας», «Οι κυρίες της αυλής» και «Αγάπη που δεν σβήνει ο χρόνος».

Τα επόμενα χρόνια συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε κινηματογραφικές παραγωγές, συνεργαζόμενη με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της εποχής, όπως ο Νίκος Σταυρίδης, ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο Φραγκίσκος Μανέλλης, η Τζένη Ρουσσέα, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Αλέκος Τζανετάκος, ο Νίκος Δαδινόπουλος, ο Νίκος Ρίζος και ο Σωτήρης Μουστάκας.

Η Ελένη Προκοπίου με τον Ανδρέα Ντούζο στην ταινία Ραντεβού στον αέρα/ finos film

Η παράλληλη πορεία της στο θέατρο

Η σχέση της Ελένης Προκοπίου με το θέατρο ξεκίνησε ακόμη νωρίτερα από εκείνη με τον κινηματογράφο.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι, ως χορεύτρια στο θέατρο «Ολύμπια» Πειραιώς. Εκεί συνεργάστηκε με τον γνωστό χορευτή της εποχής Δημήτρη Ιβάνωφ.

Ο χορός παρέμεινε βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας και αποτέλεσε το στοιχείο που τη βοήθησε να ξεχωρίσει τόσο στη σκηνή όσο και στη μεγάλη οθόνη.

Ο γάμος και η απόφαση να αποχωρήσει από τα καλλιτεχνικά

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Ελένη Προκοπίου παντρεύτηκε τον επιχειρηματία στον χώρο του επίπλου, Αντώνη Συρίγο.

Η γνωριμία του ζευγαριού είχε γίνει στα γυρίσματα ταινιών και μετά τον γάμο τους η ηθοποιός αποφάσισε να απομακρυνθεί οριστικά από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.

Μαζί απέκτησαν μία κόρη, την Ειρήνη.