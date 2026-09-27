Σε διαρροή φυσικού αερίου από θερμοσίφωνα πιθανότατα οφείλεται η έκρηξη που ισοπέδωσε το κτίριο στην Πλάκα και έθαψε έξι ανθρώπους στα συντρίμμια του. Ένοικος που αγνοούσε τη διαρροή, φαίνεται να άναψε το φως και να έγινε η έκρηξη. Ωστόσο, οι κάτοικοι με έγγραφο στις αρμόδιες αρχές εδώ και έναν χρόνο ζητούσαν να γίνει άσκηση προστασίας για πυρκαγιά ή διαρροή φυσικού αερίου. Δυστυχώς, όμως, δεν έγινε τίποτα. Ούτε όταν ξαναέστειλαν έγγραφο μετά από πυρκαγιά σε μεγάλο ξενοδοχείο της Πλάκας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Σαραντάκος στο Star, σε έναν ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου και στη διαρροή του, σε συνδυασμό με το άναμμα του ηλεκτρικού φωτός, οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα, η έκρηξη που συγκλόνισε το κέντρο της Αθήνας και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Ο ταχυθερμοσίφωνας εικάζεται ότι βρισκόταν στην κουζίνα του δεύτερου ορόφου, στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων.

Φυσικά πρόκειται για τις πρώτες εκτιμήσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει το πόρισμα της Πυροσβεστικής, με την έρευνα να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Με έγγραφο οι κάτοικοι προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο διαρροής φυσικού αερίου και ζητούσαν μέτρα

Οι κάτοικοι εδώ και έναν χρόνο, και συγκεκριμένα από τον περασμένο Οκτώβριο, είχαν στείλει επείγον έγγραφο με αποδέκτες τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας και τον δήμαρχο Αθηναίων.

Ζητούσαν να γίνουν ασκήσεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στην περιοχή. Εξέφραζαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή διαρροής φυσικού αερίου.

Μάλιστα, έκαναν λόγο για κίνδυνο εγκλωβισμού κατοίκων ή και τουριστών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής και τους στενούς δρόμους. Οι κάτοικοι δεν έλαβαν καμία απάντηση.

Δύο μήνες μετά, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων πέρυσι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κεντρικό ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Πλάκα, κοντά στην οδό Φιλελλήνων.

Το έγγραφο αυτό εστάλη για δεύτερη φορά, αλλά και πάλι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.