Η έκρηξη στο διώροφο στην Πλάκα διέλυσε πολλές οικογένειες. Των δύο ηλικιωμένων που έμεναν μόνιμα εκεί για να βλέπουν την Ακρόπολη και των δύο ζευγαριών από τις ΗΠΑ. Το ένα, θα γιόρταζε τον μήνα του μέλιτος και το άλλο, σε λίγο καιρό, θα έπαιρνε στα χέρια του το πρώτο του παιδί. Σήμερα, οι συγγενείς τους έφτασαν στην Ελλάδα για την ταυτοποίηση μέσω DNA.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στην Πλάκα - Oι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες

Αυτά είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας στην Πλάκα.

Κοιμόντουσαν στα κρεβάτια τους όταν η έκρηξη διέλυσε το διώροφο κτίριο.

Η Φλορίντα Χότζα, δικηγόρος στη Νέα Υόρκη, εργαζόταν σε οργανισμό που παρείχε δωρεάν νομική βοήθεια σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Έδινε συμβουλές για επιτυχημένους επαγγελματίες.

Στο πλευρό της ο 37χρονος σύζυγός της, Ίαν Κιρκπάτρικ, αναλυτής οικονομολόγος, στο όνομα του οποίου είχε γίνει κράτηση στο δαιμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Είχαν έρθει στην Αθήνα για τον μήνα του μέλιτος.

Στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν ο αδερφός της Φλορίντα αλλά και η σύζυγός του, η Ρίσα Κάνι, μόλις τριών μηνών έγκυος.

Είχαν επισκεφθεί την Πάρο και τελευταίος σταθμός τους ήταν η Αθήνα.

Το πρωί της Παρασκευής, η έκρηξη διέλυσε το νεοκλασικό σπίτι στην Πλάκα. Στις 11, θα έπρεπε να έχουν αφήσει το διαμέρισμα. Είχαν μάλιστα κλείσει πτήση για τις 15:30 το μεσημέρι, για να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο αεροδρόμιο και όσο οι διασώστες έδιναν μάχη μέσα στα συντρίμμια, ένας φίλος τους ζούσε τη δική του αγωνία:

«Τους τηλεφωνούσα κάθε τριάντα λεπτά με την ελπίδα ότι αυτό θα βοηθήσει τους διασώστες να τους εντοπίσουν».

Έκρηξη Πλάκα: Το ηλικιωμένο ζευγάρι που «χάθηκε» στα συντρίμμια

Αυτό είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στον δεύτερο όροφο.

Η 78χρονη Αθηνά και ο 77χρονος Βρετανός σύζυγός της, Έντμοντ. Πριν από 11 χρόνια ένωσαν τις ζωές τους με τα δεσμά του γάμου και επέλεξαν να ζήσουν στην καρδιά της Πλάκας.

Ένα σπίτι με θέα την Ακρόπολη, που έγινε η κατοικία τους, η καθημερινότητά τους, η ζωή τους.

Ο Έντμοντ αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, καθώς είχε υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο.

Σο σπίτι αυτό έμελλε να γραφτεί το τραγικό τέλος τους.

Έκρηξη Πλάκα: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων για την αναγνώριση

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε προχθές, Παρασκευή, στην Πλάκα.

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, καθώς κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, και αναμένεται να προσέλθουν, ενδεχομένως αύριο, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών.

Παράλληλα σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Για τρίτη ημέρα κλιμάκιο της ΔΑΕΕ αποτελούμενο από δέκα εξειδικευμένα στελέχη πραγματοποιεί αυτοψίες και εξονυχιστικούς ελέγχους, συλλέγοντας και αξιολογώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών της τραγωδίας.

Μηχανήματα έργου του δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια του κτιρίου, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.

Τα υλικά στη συνέχεια μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από τοn Δήμο Αθηναίων, ενώ στο σημείο βρίσκονται εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ αλλά και πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί, που τα εξετάζουν.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η έκρηξη σημειώθηκε εκεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, που μεταδίδει το ΑΜΠΕ, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και έναν καυστήρα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, όλα θα πρέπει να τεκμηριωθούν, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ «σαρώνουν» το σημείο εξετάζοντας την αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.