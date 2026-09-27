Τι είχε πει ο Παύλος Κοντογιαννίδης για την κόρη του στην Super Κατερίνα

Μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο δημοσίευσε το απόγευμα της Παρασκευής ο Παύλος Κοντογιαννίδης προκαλώντας ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους.Ο αγαπημένος ηθοποιός ωστόσο επεσήμανε πως τώρα είναι μία χαρά:

“Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ” έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που τον απεικονίζει στο χειρουργικό κρεβάτι.