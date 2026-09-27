Στο χειρουργείο ο Παύλος Κοντογιαννίδης- Η φωτογραφία που δημοσίευσε

Tι έγραψε ο ηθοποιός για την περιπέτεια της υγείας του

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Τι είχε πει ο Παύλος Κοντογιαννίδης για την κόρη του στην Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παύλος Κοντογιαννίδης δημοσίευσε φωτογραφία από το νοσοκομείο, προκαλώντας ανησυχία στους φίλους του.
  • Ο ηθοποιός δήλωσε ότι είναι καλά και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την ιατρική φροντίδα.
  • Αναφέρθηκε στο Κωνσταντοπούλειο νοσοκομείο ως παράδειγμα επιστήμης και ανθρωπιάς.
  • Η λεζάντα της φωτογραφίας περιλαμβάνει μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης.
  • Ο Κοντογιαννίδης εκφράζει την αγάπη του για την Ελλάδα.

Μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο δημοσίευσε το απόγευμα της Παρασκευής ο Παύλος Κοντογιαννίδης προκαλώντας ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους.Ο αγαπημένος ηθοποιός ωστόσο επεσήμανε πως τώρα είναι μία χαρά:

 

Στο χειρουργείο ο Παύλος Κοντογιαννίδης- Η φωτογραφία που δημοσίευσε

 

“Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ” έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που τον απεικονίζει στο χειρουργικό κρεβάτι. 

Στο χειρουργείο ο Παύλος Κοντογιαννίδης- Η φωτογραφία που δημοσίευσε

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