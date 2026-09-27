Τα συγκινητικά λόγια της Βίσση για τον Μαζωνάκη στη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Τα τραγούδια που του αφιέρωσε η κορυφαία ελληνίδα τραγουδίστρια

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Μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές, εκτυλίχθηκε στη χθεσινή συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ όταν η κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια έκανε μία παύση για να πει δύο λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη που όπως ανέφερε “γεννήθηκε για να ξεχωρίσει”.

Η Βίσση γράφει «ιστορία» στο ΟΑΚΑ: «Ζωντανεύει» τον παιδικό της εαυτό με AI

Τα συγκινητικά λόγια της Βίσση για τον Μαζωνάκη στη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση με τρεμάμενη φωνή τόνισε πως είναι σοκαρισμένη από τον θάνατο του καλλιτέχνη που έγραψε ιστορία στο ελληνικό τραγούδι και έφυγε τόσο άδικα στα 54του χρόνια.

Τα συγκινητικά λόγια της Βίσση για τον Μαζωνάκη στη συναυλία στο ΟΑΚΑ

“Συνειδητοποιώντας τώρα, σκέφτομαι κι εγώ όπως εσείς, ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει.

Γεννήθηκε για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Άδικα. Σοκαριστικά θα έλεγα. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά το χαμό του” δήλωσε η Άννα Βίσση και πρόσθεσε:

Σάββατο σήμερα και από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν. Σας προσκαλώ να τραγουδήσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια. Έτσι λίγο και απλά, χωρίς ορχήστρα, ένα πιάνο».

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ/ φωτογραφία από NDP,  / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ/ φωτογραφία από NDP,  / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

Τέλος η Άννα Βίσση αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα τραγούδι που, όπως είπε ήταν το αγαπημένο του, "Σάββατο", ενώ του αφιέρωσε και ένα δικό της τραγούδι "Το τρένο"
 

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