H Πάολα Έγινε Νονά- Στο Πλευρό Η Κούκλα Κόρη Της

Όταν η κόρη της Πάολα είχε πάει ως κοινό στον Λαζόπουλο/ βίντεο απο MEGA

Νονά έγινε στη Συκιά Χαλκιδικής η Πάολα έχοντας στο πλευρό της τον πρώην σύζυγό της Φώτη Ζαγλοπίτη και την κόρη τους Παολίνα.

Το ζευγάρι μπορεί να έχει χωρίσει πάνω από 20 χρόνια, οι δυο τους ωστόσο διατηρούν άψογες σχέσεις μεταξύ τους και σέβονται ο ένας τον άλλον.

Η τραγουδίστρια έφτασε στην εκκλησία φορώντας ένα λευκό maxi φόρεμα με μαύρες λεπτές τιράντες και εντυπωσιακό πουά στο τελείωμα. Το σικ ντύσιμό της ολοκλήρωσε με τη λευκή μαύρη ζώνη στη μέση.

Και η κόρη της Παολίνα όμως εντυπωσίασε με τις στιλιστικές της επιλογές διαλέγοντας στράπλες φόρεμα σε στενή gorgone / bodycon γραμμή, το οποίο στο πάνω μέρος είχε κόψιμο σε σχήμα καρδιάς.



Πάολα και Παολίνα

Η Πάολα γέννησε την κόρη της Παολίνα όταν ήταν 20 ετών και οι δυο τους είναι πολύ δεμένες και αγαπημένες. Σήμερα η νεαρή κοπέλα είναι 23 ετών και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.