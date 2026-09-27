H Πάολα Έγινε Νονά- Στο Πλευρό Η Κούκλα Κόρη Της

Noνά η Πάολα- Στο πλευρό της η κούκλα κόρη της Παολίνα

Το μυστήριο που την έφερε κοντά με τον πρώην σύζυγό της

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Επιμέλεια STAR.GR
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Νονά έγινε στη Συκιά Χαλκιδικής η Πάολα έχοντας στο πλευρό της τον πρώην σύζυγό της  Φώτη Ζαγλοπίτη και την κόρη τους Παολίνα. 

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Noνά η Πάολα- Στο πλευρό της η κούκλα κόρη της Παολίνα

Το ζευγάρι μπορεί να έχει χωρίσει πάνω από 20 χρόνια, οι δυο τους ωστόσο διατηρούν άψογες σχέσεις μεταξύ τους και σέβονται ο ένας τον άλλον.

Noνά η Πάολα- Στο πλευρό της η κούκλα κόρη της Παολίνα

 Η τραγουδίστρια έφτασε στην εκκλησία φορώντας ένα λευκό maxi φόρεμα με μαύρες λεπτές τιράντες και εντυπωσιακό πουά στο τελείωμα. Το σικ ντύσιμό της ολοκλήρωσε με τη λευκή μαύρη ζώνη στη μέση.

Noνά η Πάολα- Στο πλευρό της η κούκλα κόρη της Παολίνα

Και η κόρη της Παολίνα όμως εντυπωσίασε με τις στιλιστικές της επιλογές διαλέγοντας στράπλες φόρεμα σε στενή gorgone / bodycon γραμμή, το οποίο στο πάνω μέρος είχε κόψιμο σε σχήμα καρδιάς.

Noνά η Πάολα- Στο πλευρό της η κούκλα κόρη της Παολίνα


Πάολα και Παολίνα

Η Πάολα γέννησε την κόρη της Παολίνα όταν ήταν 20 ετών και οι δυο τους είναι πολύ δεμένες και αγαπημένες. Σήμερα η νεαρή κοπέλα είναι 23 ετών και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

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