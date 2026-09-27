Βρετανία: Η αστυνομία κήρυξε «μείζον περιστατικό» κοντά σε αεροπορική βάση

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Βρετανία: Η αστυνομία κήρυξε «μείζον περιστατικό» κοντά σε αεροπορική βάση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η βρετανική αστυνομία κήρυξε "μείζον περιστατικό" κοντά σε αεροπορική βάση της RAF στη νοτιοδυτική Αγγλία.
  • Συνελήφθησαν αρκετοί άνδρες για παραβάσεις του Νόμου περί Εκρηκτικών.
  • Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην κύρια πύλη της βάσης Φέρφορντ.
  • Περίπου 30 οχήματα έκτακτης ανάγκης έχουν σταθμεύσει στην περιοχή και κάτοικοι απομακρύνονται σε κέντρο αναψυχής.
  • Η ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών εξετάζει οχήματα στην περιοχή.

Η βρετανική αστυνομία κήρυξε σήμερα "μείζον περιστατικό" και απομάκρυνε κατοίκους περιοχής που βρίσκεται κοντά σε αεροπορική βάση της νοτιοδυτικής Αγγλίας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, αφού συνέλαβε αρκετούς άνδρες που είναι ύποπτοι για παραβάσεις του Νόμου περί Εκρηκτικών.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters δήλωσε ότι ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην κύρια πύλη της βάσης Φέρφορντ της RAF στη νοτιοδυτική Αγγλία. Γύρω στα 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών, έχουν σταθμεύσει μπροστά από σημεία πρόσβασης και κάτοικοι κοντινού χωριού απομακρύνονται σε κέντρο αναψυχής.

"Αυτήν τη στιγμή εκκενώνεται αριθμός ιδιοκτησιών στην περιοχή Γουέλφορντ μετά την κήρυξη μείζονος περιστατικού. Αυτό έπεται της σύλληψης αρκετών ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα βάσει του Νόμου περί Εκρηκτικών", διευκρίνισε η αστυνομία του Γκλόστερσιρ σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη σε χωριό κοντά στην αεροπορική βάση.

"Η ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού εξετάζει επί του παρόντος αριθμό οχημάτων", πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας.

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