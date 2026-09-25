Νέα Υόρκη: Συνελήφθη η Σούζαν Σάραντον σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης

Η 80χρονη ηθοποιός βρέθηκε ανάμεσα στους περίπου 100 διαδηλωτές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σούζαν Σάραντον συνελήφθη στη Νέα Υόρκη σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης κοντά στον ΟΗΕ.
  • Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε πριν από την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
  • Περίπου 100 διαδηλωτές συνελήφθησαν, ενώ η Σάραντον καταγράφηκε σε βίντεο τη στιγμή της σύλληψής της.
  • Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά του Ισραήλ και ζητούσαν να σταματήσει η γενοκτονία.
  • Η Σάραντον έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή της προς την Παλαιστίνη και έχει χάσει ρόλους λόγω της στάσης της.

Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, λίγο πριν από την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η στιγμή της σύλληψης της Σούζαν Σάραντον στη Νέα Υόρκη

Η στιγμή της σύλληψης της Σούζαν Σάραντον στη Νέα Υόρκη

Η 80χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κατεγράφη σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) τη στιγμή που αστυνομικοί της περνούν χειροπέδες.

 

 

Η Σαράντον βρέθηκε ανάμεσα σε περίπου 100 διαδηλωτές που συνελήφθησαν την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, διαμαρτυρόμενοι για την παρουσία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Η διαμαρτυρία έξω από τον ΟΗΕ

Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία, κρατώντας πλακάτ με τα συνθήματα «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ» και «Βάλτε τέλος στη γενοκτονία».

Η Σούζαν Σάραντον συμμετείχε σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης έξω από το κτίριο του ΟΗΕ

Η Σούζαν Σάραντον συμμετείχε σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης έξω από το κτίριο του ΟΗΕ

Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης (NYPD) δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή, όμως εκείνοι «συνέχισαν να μπλοκάρουν τη διασταύρωση».

«Αρκετοί από αυτούς που δεν συμμορφώθηκαν, τέθηκαν υπό κράτηση», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των ατόμων που συνελήφθησαν.

Η Σούζαν Σάραντον έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ των Παλαιστινίων

Η Σούζαν Σάραντον έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ των Παλαιστινίων

Η Σούζαν Σάραντον έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή της προς την Παλαιστίνη. Στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου ότι, λόγω της συγκεκριμένης στάσης της, έχασε ρόλους στον κινηματογράφο.

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