Ηθοποιός υποβλήθηκε σε ευθανασία - «Δεν έχω ζωή πια»

Είχε μείνει ανάπηρος μετά από επέμβαση για βουβωνοκήλη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.26 , 10:44 Μπογδάνος: Η απώλεια του πατέρα του, η Παπακωστοπούλου & ο Μαζωνάκης
24.09.26 , 10:41 Κως: 3χρονο παιδί βρέθηκε αναίσθητο σε αυτοκίνητο - Συνελήφθη η μητέρα του
24.09.26 , 10:19 Γουμενίδης για Μικρούτσικο: «Αποχώρησε τελευταία στιγμή από την εκπομπή»
24.09.26 , 10:16 Καλαμάτα: «Η ζωή σου είναι λίγη» - Επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του
24.09.26 , 10:14 Βόλος: Έπαιρνε έως 700 ευρώ για να σβήνει κλήσεις
24.09.26 , 10:00 Ηθοποιός υποβλήθηκε σε ευθανασία - «Δεν έχω ζωή πια»
24.09.26 , 10:00 Η «Βραδιά του Ερευνητή» την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με δράσεις σε 7 πόλεις
24.09.26 , 09:58 Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς στις 25/9
24.09.26 , 09:54 Άση Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις φθινοπώρου με ανάδρομη Αφροδίτη
24.09.26 , 09:45 Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω επισκεφθεί ολιστικούς ιατρούς»
24.09.26 , 09:17 Θάνατος Μαζωνάκη: «Κλειδί» στην υπόθεση νοσηλεύτρια του ιατρείου
24.09.26 , 09:12 Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης: H απρόσμενη συνάντηση με την Πενέλοπε Κρουζ
24.09.26 , 09:05 Nissan PIXO: Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ
24.09.26 , 09:03 «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
24.09.26 , 09:02 Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε στην παρουσίαση του πρώτου της παραμυθιού
Νίκαια: «Τρεις μέρες ούρλιαζε η γυναίκα»
Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε στην παρουσίαση του πρώτου της παραμυθιού
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Ηθοποιός υποβλήθηκε σε ευθανασία - «Δεν έχω ζωή πια»
Γουμενίδης για Μικρούτσικο: «Αποχώρησε τελευταία στιγμή από την εκπομπή»
Θάνατος Μαζωνάκη: «Κλειδί» στην υπόθεση νοσηλεύτρια του ιατρείου
Άση Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις φθινοπώρου με ανάδρομη Αφροδίτη
Επίδομα 1.000 ευρώ για επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026
Ριφιφί»: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά - Ποια είναι η πραγματική Όλγα
Συντάξεις Οκτωβρίου: Σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γάλλος ηθοποιός Αρνό Ντενί, 43 ετών, υπεβλήθη σε ευθανασία στο Βέλγιο λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και έντονων πόνων.
  • Η υγεία του επιδεινώθηκε μετά από επέμβαση για βουβωνοκήλη τον Ιούλιο του 2023, περιγράφοντας την κατάσταση του ως "κατηφόρα στην κόλαση".
  • Δημοσίως είχε εκφράσει την απελπισία του για την καθημερινότητά του και την έλλειψη κοινωνικής ζωής.
  • Είχε ιδρύσει τον σύλλογο "Γάλλοι θύματα των προθέσεων για κήλες" και είχε καταθέσει μήνυση για ακούσιο τραυματισμό.
  • Ο Ντενί είχε σημαντική καριέρα στο γαλλικό θέατρο ως ηθοποιός και σκηνοθέτης, με πολλές διακρίσεις.

Ο Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Αρνό Ντενί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, επιλέγοντας την ευθανασία στο Βέλγιο, έπειτα από μια μακρά περίοδο σοβαρών προβλημάτων υγείας και έντονων πόνων.

Την είδηση ανακοίνωσε ο δικηγόρος του, Φιλίπ Κουρτουά. Ο Ντενί υποβλήθηκε σε ευθανασία στη Ναμούρ, έχοντας προηγουμένως συμβουλευτεί τρεις γιατρούς.

Ολλανδία: Πρώτη ευθανασία παιδιού κάτω των 12 ετών

«Η απόφαση του Αρνό Ντενίς ελήφθη σε συνεννόηση με τρεις γιατρούς στη Ναμούρ, στο Βέλγιο. Το σώμα του δεν τον υπάκουε πλέον. Είχε χάσει τον έλεγχό του. Ο θάνατός του είναι συνέπεια των έντονων πόνων που υπέφερε εδώ και πολλούς μήνες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δικηγόρος του, Philippe Courtois.

 

 

«Μου ανέθεσε να συνεχίσω προσωπικά τον αγώνα του και να στηρίξω την οικογένειά του», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Η επέμβαση για βουβωνοκήλη

Η περιπέτεια υγείας του Αρνό Ντενί ξεκίνησε, μετά από επέμβαση για βουβωνοκήλη στη δεξιά πλευρά, στις 17 Ιουλίου 2023.

Ευθανασία: Τι ισχύει νομικά στην Ελλάδα σήμερα

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τοποθετήθηκε εμφύτευμα από πολυπροπυλένιο. Ο ίδιος περιέγραφε την επέμβαση ως την αρχή μιας «κατηφόρας στην κόλαση» και υποστήριζε ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά.

 

 

Είχε μιλήσει δημόσια για την καθημερινότητά του, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

«Δεν μπορώ πλέον να βγω από το σπίτι μου. Δεν έχω πλέον κοινωνική ζωή. Δεν έχω πλέον καθόλου ζωή. Δεν έχω τίποτα από όσα συνθέτουν την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου. Και τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. (…) Οι γιατροί δεν έχουν πλέον τίποτα να μου προτείνουν», είχε δηλώσει στις 6 Ιανουαρίου στην εφημερίδα L’ Est Républicain, ανακοινώνοντας παράλληλα την πρόθεσή του να πεθάνει.

H τραγική ιστορία της 25χρονης Νοέλια που κάνει ευθανασία στην Ισπανία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το εμφύτευμα αφαιρέθηκε τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 2024, καθώς δεν είχε βρεθεί ειδικός στη Γαλλία που να μπορούσε να πραγματοποιήσει την επέμβαση. Παρά την αφαίρεση, τα προβλήματα υγείας του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνεχίστηκαν και επιδεινώθηκαν.

 

 

Ο Ντενί είχε δημιουργήσει τον σύλλογο «Γάλλοι θύματα των προθέσεων για κήλες», η οποία συγκέντρωνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκατοντάδες μαρτυρίες ανθρώπων που ανέφεραν προβλήματα, τα οποία συνέδεαν με εμφυτεύματα για τη θεραπεία της κήλης.

Αυτοκτόνησε ο γιατρός που ήταν πίσω από την κάψουλα ευθανασίας Sarco

Ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει τη δημόσια παρουσία του για να μιλήσει για την προσωπική του εμπειρία και για όσα υποστήριζε ότι αντιμετώπιζαν και άλλοι ασθενείς.

Η μήνυση και η νέα δικαστική προσφυγή

Στις 5 Ιανουαρίου 2026, ο Αρνό Ντενί είχε καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων για ακούσιο τραυματισμό. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο στα τέλη Αυγούστου, με την αιτιολογία ότι η παράβαση «δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη».

Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Ζευγάρι Βρετανών θα κάνει ευθανασία

Σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου είχε εκφράσει την οργή και την απογοήτευσή του για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης:

 

 

«Ποδοπατούν ό,τι λίγο έχει απομείνει από εμένα».

Ο δικηγόρος του ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου κατέθεσε νέα μήνυση, αυτή τη φορά με παράσταση πολιτικής αγωγής, προκειμένου να ζητήσει «την έναρξη δικαστικής έρευνας».

Ποιος ήταν ο Αρνό Ντενί

Ο Αρνό Ντενί είχε σημαντική παρουσία στο γαλλικό θέατρο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης.

Ολλανδία: Πρώην πρωθυπουργός και η σύζυγός του «έφυγαν» μαζί με ευθανασία

Είχε έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με το θέατρο στο δίγλωσσο σχολείο École Jeannine-Manuel. Στη συνέχεια έζησε για δύο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου έπαιξε στα αγγλικά στον «Άμλετ» του Σαίξπηρ και στη «Σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ.

Με την επιστροφή του στη Γαλλία, παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής με τον Jean Périmony και τον Jean-Laurent Cochet. Στη συνέχεια εισήχθη στο Εθνικό Ανώτερο Ωδείο Δραματικής Τέχνης του Παρισιού, όπου για έναν χρόνο φοίτησε στην τάξη της Dominique Valadié.

«Αφήστε με να πεθάνω ειρηνικά» - Η Κούβα νομιμοποιεί την ευθανασία

Το 2003 ίδρυσε τον θεατρικό θίασο «Les Compagnons de la Chimère», αναλαμβάνοντας την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία. Για περίπου 15 χρόνια σκηνοθέτησε έργα, μεταξύ άλλων τη «Φαλακρή τραγουδίστρια» του Ιονέσκο, καθώς και τις «Κατεργαριές του Σκαπέν» και τις «Σοφές γυναίκες» του Μολιέρου.

Το 2008 οι «Les Compagnons de la Chimère» έλαβαν το βραβείο Oulmont του Fondation de France, ενώ το 2009 ο Ντενί τιμήθηκε με το βραβείο Brigadier.

Το 2021 σκηνοθέτησε τη «Σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ στο Théâtre Hébertot. Το 2024 παρουσίασε τις «Επικίνδυνες σχέσεις» του Choderlos de Laclos στην Comédie des Champs-Élysées, παράσταση για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο του Συνδικάτου Κριτικών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΝΟ ΝΤΕΝΙ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
 |
ΒΕΛΓΙΟ
 |
ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χειραψία Τραμπ - Ερντογάν
Κοσμος
Εγκώμια Τραμπ σε Ερντογάν αλλά χωρίς F- 35 και τετ α τετ
TrumpTV: Ο Ντόναλντ Τραμπ Απέκτησε Το Δικό Του Κανάλι
Κοσμος
TrumpTV: Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε το δικό του κανάλι
Ερντογάν στη ΓΣ ΟΗΕ
Κοσμος
Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Λύση στo Αιγαίο με βάση το Διεθνές Δίκαιο»
Ντόναλντ Τραμπ
Κοσμος
Τραμπ στη ΓΣ ΟΗΕ: Ζήτησε οικονομική απομόνωση του Ιράν
έκτακτη είδηση
Κοσμος
Γερμανία: Συνετρίβη F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ
χρονη έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στον κύβο του Rubik
Κοσμος
Κύβος του Ρούμπικ: Εξάχρονη κατέρριψε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ
Τουρκία: Πυροβολισμοί Σε Σχολείο
Κοσμος
Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο – Πληροφορίες για τραυματίες μαθητές
Ενεργειακή κρίση χτυπά την Ευρώπη
Κοσμος
Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη - Φόβοι για νέα «εκτόξευση» τιμών
κάμερα στον Λευκό Οίκο
Κοσμος
«Πόλεμος» Τραμπ με FOX, CBS, ABC και NBC
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top