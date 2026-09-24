Ο Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Αρνό Ντενί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, επιλέγοντας την ευθανασία στο Βέλγιο, έπειτα από μια μακρά περίοδο σοβαρών προβλημάτων υγείας και έντονων πόνων.

Την είδηση ανακοίνωσε ο δικηγόρος του, Φιλίπ Κουρτουά. Ο Ντενί υποβλήθηκε σε ευθανασία στη Ναμούρ, έχοντας προηγουμένως συμβουλευτεί τρεις γιατρούς.

«Η απόφαση του Αρνό Ντενίς ελήφθη σε συνεννόηση με τρεις γιατρούς στη Ναμούρ, στο Βέλγιο. Το σώμα του δεν τον υπάκουε πλέον. Είχε χάσει τον έλεγχό του. Ο θάνατός του είναι συνέπεια των έντονων πόνων που υπέφερε εδώ και πολλούς μήνες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δικηγόρος του, Philippe Courtois.

«Μου ανέθεσε να συνεχίσω προσωπικά τον αγώνα του και να στηρίξω την οικογένειά του», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Η επέμβαση για βουβωνοκήλη

Η περιπέτεια υγείας του Αρνό Ντενί ξεκίνησε, μετά από επέμβαση για βουβωνοκήλη στη δεξιά πλευρά, στις 17 Ιουλίου 2023.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τοποθετήθηκε εμφύτευμα από πολυπροπυλένιο. Ο ίδιος περιέγραφε την επέμβαση ως την αρχή μιας «κατηφόρας στην κόλαση» και υποστήριζε ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά.

Είχε μιλήσει δημόσια για την καθημερινότητά του, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

«Δεν μπορώ πλέον να βγω από το σπίτι μου. Δεν έχω πλέον κοινωνική ζωή. Δεν έχω πλέον καθόλου ζωή. Δεν έχω τίποτα από όσα συνθέτουν την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου. Και τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. (…) Οι γιατροί δεν έχουν πλέον τίποτα να μου προτείνουν», είχε δηλώσει στις 6 Ιανουαρίου στην εφημερίδα L’ Est Républicain, ανακοινώνοντας παράλληλα την πρόθεσή του να πεθάνει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το εμφύτευμα αφαιρέθηκε τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 2024, καθώς δεν είχε βρεθεί ειδικός στη Γαλλία που να μπορούσε να πραγματοποιήσει την επέμβαση. Παρά την αφαίρεση, τα προβλήματα υγείας του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνεχίστηκαν και επιδεινώθηκαν.

Ο Ντενί είχε δημιουργήσει τον σύλλογο «Γάλλοι θύματα των προθέσεων για κήλες», η οποία συγκέντρωνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκατοντάδες μαρτυρίες ανθρώπων που ανέφεραν προβλήματα, τα οποία συνέδεαν με εμφυτεύματα για τη θεραπεία της κήλης.

Ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει τη δημόσια παρουσία του για να μιλήσει για την προσωπική του εμπειρία και για όσα υποστήριζε ότι αντιμετώπιζαν και άλλοι ασθενείς.

Η μήνυση και η νέα δικαστική προσφυγή

Στις 5 Ιανουαρίου 2026, ο Αρνό Ντενί είχε καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων για ακούσιο τραυματισμό. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο στα τέλη Αυγούστου, με την αιτιολογία ότι η παράβαση «δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη».

Σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου είχε εκφράσει την οργή και την απογοήτευσή του για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης:

«Ποδοπατούν ό,τι λίγο έχει απομείνει από εμένα».

Ο δικηγόρος του ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου κατέθεσε νέα μήνυση, αυτή τη φορά με παράσταση πολιτικής αγωγής, προκειμένου να ζητήσει «την έναρξη δικαστικής έρευνας».

Ποιος ήταν ο Αρνό Ντενί

Ο Αρνό Ντενί είχε σημαντική παρουσία στο γαλλικό θέατρο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης.

Είχε έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με το θέατρο στο δίγλωσσο σχολείο École Jeannine-Manuel. Στη συνέχεια έζησε για δύο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου έπαιξε στα αγγλικά στον «Άμλετ» του Σαίξπηρ και στη «Σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ.

Με την επιστροφή του στη Γαλλία, παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής με τον Jean Périmony και τον Jean-Laurent Cochet. Στη συνέχεια εισήχθη στο Εθνικό Ανώτερο Ωδείο Δραματικής Τέχνης του Παρισιού, όπου για έναν χρόνο φοίτησε στην τάξη της Dominique Valadié.

Το 2003 ίδρυσε τον θεατρικό θίασο «Les Compagnons de la Chimère», αναλαμβάνοντας την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία. Για περίπου 15 χρόνια σκηνοθέτησε έργα, μεταξύ άλλων τη «Φαλακρή τραγουδίστρια» του Ιονέσκο, καθώς και τις «Κατεργαριές του Σκαπέν» και τις «Σοφές γυναίκες» του Μολιέρου.

Το 2008 οι «Les Compagnons de la Chimère» έλαβαν το βραβείο Oulmont του Fondation de France, ενώ το 2009 ο Ντενί τιμήθηκε με το βραβείο Brigadier.

Το 2021 σκηνοθέτησε τη «Σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ στο Théâtre Hébertot. Το 2024 παρουσίασε τις «Επικίνδυνες σχέσεις» του Choderlos de Laclos στην Comédie des Champs-Élysées, παράσταση για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο του Συνδικάτου Κριτικών.