Ολλανδία: Πρώτη ευθανασία παιδιού κάτω των 12 ετών

Τι προβλέπει η ολλανδική νομοθεσία

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Πηγή: Με πληροφορίες από People / Φωτογραφία αρχείου unsplash (Jon Tyson

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ολλανδία προχώρησε στην πρώτη ευθανασία παιδιού κάτω των 12 ετών, λόγω σοβαρής ασθένειας.
  • Η υπουργός Υγείας Σόφι Χέρμανς ανακοίνωσε την περίπτωση στην ετήσια έκθεση της επιτροπής ευθανασίας ανηλίκων.
  • Ο θάνατος του παιδιού διαβιβάστηκε στην εισαγγελική αρχή για έλεγχο της διαδικασίας.
  • Η νομοθεσία επιτρέπει ευθανασία σε παιδιά κάτω των 12 ετών σε περιπτώσεις ανίατης ασθένειας και αφόρητου πόνου.
  • Από το 2002, η Ολλανδία είναι η πρώτη χώρα που νομιμοποίησε την εθελοντική ευθανασία.

Η Ολλανδία προχώρησε για πρώτη φορά σε ευθανασία παιδιού ηλικίας κάτω των 12 ετών. 

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, με επιστολή της προς το ολλανδικό κοινοβούλιο, η υπουργός Υγείας, Σόφι Χέρμανς, παρουσίασε την ετήσια έκθεση της επιτροπής που εξετάζει όλες τις περιπτώσεις προχωρημένων αμβλώσεων και ευθανασίες ανηλίκων. 

Στην επιστολή, η Χέρμανς αποκάλυψε ότι ένα παιδί πέθανε μέσω ευθανασίας στα τέλη του 2025, εξαιτίας σοβαρής ασθένειας. Δε δόθηκαν στη δημοσιότητα προσωπικά στοιχεία του παιδιού, ούτε πληροφορίες για την ιατρική του κατάσταση.  

Όπως προβλέπεται για όλες τις περιπτώσεις ευθανασίας, ο θάνατος του παιδιού διαβιβάστηκε στην εισαγγελική αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι γιατροί ακολούθησαν τη νόμιμη και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία. Η αρμόδια επιτροπή φέρεται να έχει ήδη συνομιλήσει με τον γιατρό που συμμετείχε στην υπόθεση και αναμένεται να κοινοποιήσει τα συμπεράσματά της στις Αρχές. 

Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση ευθανασίας παιδιού κάτω των 12 ετών από τότε που τέθηκε σε ισχύ η νέα νομοθεσία πριν από δύο χρόνια. Η εθελοντική ευθανασία, δηλαδή όταν ένας επαγγελματίας υγείας τερματίζει τη ζωή ενός ατόμου έπειτα από δικό του αίτημα, νομιμοποιήθηκε στην Ολλανδία τον Απρίλιο του 2002, καθιστώντας τη χώρα την πρώτη παγκοσμίως που προσέφερε αυτή τη δυνατότητα. 

Ολλανδία: Πότε ένας ανήλικος μπορεί να ζητήσει ευθανασία - Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ολλανδικής κυβέρνησης, οι ανήλικοι μπορούν να ζητήσουν ευθανασία από την ηλικία των 12 ετών, εφόσον είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τι είναι καλύτερο για τους ίδιους.  

Για παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Για ανηλίκους 16 και 17 ετών, οι γονείς ή οι κηδεμόνες πρέπει να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης της απόφασης, χωρίς όμως να απαιτείται η έγκρισή τους. 

Το 2024 η νομοθεσία επεκτάθηκε, επιτρέποντας την ευθανασία και σε παιδιά κάτω των 12 ετών, εφόσον είναι «σε τελικό στάδιο ανίατης ασθένειας και υποφέρουν αφόρητα χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης». 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γιατρός και οι γονείς μπορούν από κοινού να αποφασίσουν τον τερματισμό της ζωής του παιδιού. 

«Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πάντοτε σε συνεννόηση με τους γονείς και, εφόσον είναι δυνατόν, και με το ίδιο το παιδί», αναφέρεται στην κυβερνητική ιστοσελίδα. 

Όταν θεσπίστηκε η σχετική ρύθμιση, οι αρχές εκτιμούσαν ότι θα καταγράφονται ετησίως από πέντε έως δέκα περιπτώσεις ευθανασίας παιδιών. 

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