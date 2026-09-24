Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω επισκεφθεί ολιστικούς ιατρούς»

Η ηθοποιός αποκάλυψε πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Οι δηλώσεις της Κατερίνας Παπουτσάκη / Βίντεο: Πρώτος καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη δήλωσε ότι φέτος δεν θα υπάρξει νέος κύκλος στο YFSF, για να ξεκουραστεί το πρόγραμμα.
  • Αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι τον φοβάται και επιθυμεί δικαιοσύνη για την υπόθεσή του.
  • Επισκέφθηκε ολιστικούς ιατρούς, αλλά δεν της προτάθηκαν περίεργες θεραπείες, μόνο συμπληρώματα και δίαιτες.
  • Αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια με χιούμορ και έχει αποκτήσει ανοσία στα hate comments.
  • Σχολίασε ένα αστείο αρνητικό σχόλιο για την εμφάνισή της, επισημαίνοντας την ανάγκη προσοχής στα σχόλια για την εικόνα του σώματος.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στην παρουσίαση του πρώτου βιβλίου της Αθηνάς Οικονομάκου και μίλησε στους δημοσιογράφους για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για το YFSF, καθώς και για το μεγάλο της φόβο, που είναι ο θάνατος.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω επισκεφθεί ολιστικούς ιατρούς»

 

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» λέγοντας αρχικά ότι φέτος δε θα υπάρξει νέος κύκλος στο Your Face Sounds Familiar: «Απ’ όσο ξέρω δε θα γίνει φέτος το YFSF,  θα ξεκουραστεί. Θα το αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Ξέρω ότι όλοι μας ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή και έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που το σχεδιάζουν το πρόγραμμα», δήλωσε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε στην παρουσίαση του πρώτου της παραμυθιού

Για τη σχέση της με το χρόνο, η Κατερίνα Παπουτσάκη μιλώντας με ειλικρίνεια είπε ότι: «Εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι ο θάνατος, δε με πειράζει να γεράσω. Δε θέλω να πεθαίνουν οι άνθρωποι γύρω μου, ε και εγώ να σου πω την αλήθεια, οπότε αυτό είναι που με τρομάζει. Και γι'αυτό ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν μία μαχαιριά στην καρδιά. Και συτός είναι και ένας από τους λόγους που ο Σεπτέμβρης μου είναι "βαρύς"».

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω επισκεφθεί ολιστικούς ιατρούς»

Ενώ όσον αφορά τους υπεύθυνους για το θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη, η Κατερίνα Παπουτσάκη δήλωσε ότι θα ήθελε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει φως στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ενώ τέλος, παραδέχτηκε ότι δεν της έχει συμβεί να πάθει περίεργα πράγματα έπειτα από την επίσκεψή της σε κάποιο ιατρείο: «Έχω επισκεφθεί ολιστικούς ιατρούς, αλλά δε μου έχουν προτείνει ποτέ να κάνω τέτοια πράγματα. Μου έχουν προτείνει, ξέρεις, συμπληρώματα διατροφής ή κάποια δίαιτα σε ψυχοσωματικά που μπορεί να είχα και σε αυτά βοηθούν».

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Κάποιος σχολίασε σε φωτογραφία μου “αυτή η κοπέλα είναι δύσμορφη"»

Στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τη γνωστή ηθοποιό για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια, με εκείνη να απαντά ότι: «Τα hate comments υπήρξαν πάρα πολλά, ειδικά εκείνη την περίοδο με την Αλίκη. Τότε λοιπόν ήταν πολύ έντονα τα comments τα κακά, οπότε μετά από αυτό έπαθα ανοσία. Πλέον γελάω».

 

 

Ενώ δεν αμέλησε να αναφέρθεί και σε ένα γεγονός, όπου ένας χρήστης σχολίασε με αρνητικό τρόπο το σώμα της Κατερίνας Παπουτσάκη: «Ένα πρόσφατο σχόλιο που δέχτηκα ήταν πολύ αστείο. Κάποιος είχε γράψει σε φωτογραφία μου “αυτή η κοπέλα είναι δύσμορφη, είναι χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω”. Εντάξει, τρελάθηκα και λέω φαντάσου τώρα να υποφέρει κανείς και να φλερτάρει με τη νευρική ανορεξία. Τι θα πάθει; Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι».

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