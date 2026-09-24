Όσα είπε για το θέμα με την υγεία της / χαμογέλα και πάλι

Μια διαφορετική χροιά στη φωνή της έχει το τελευταίο διάστημα η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους τηλεθεατές.

Η γνωστή σεφ αναφέρθηκε στο θέμα μέσα από τη μαγειρική της ενότητα, εξηγώντας πως η αλλαγή συνδέεται με ένα σοκ που, όπως αποκάλυψε, βίωσε στις αρχές Αυγούστου.

Αρχικά, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αντιμετώπισε με χιούμορ τη διαφορετική φωνή της, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά στον αέρα του Χαμογέλα και Πάλι: «Είναι σέξι κι όποιος αντέξει! Θα κάνουμε μαγείρεμα ASMR».

Λίγο αργότερα, ωστόσο, θέλησε να εξηγήσει στους συνεργάτες και στους τηλεθεατές τι είχε συμβεί, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό που την αναστάτωσε.

«Γενικά έχω ένα θέμα. Αρχές Αυγούστου έπαθα ένα σοκ. Με το σοκ αυτό έκλεισε η φωνή μου. Άλλες φορές βγάζω ψυχοσωματικά στα χέρια μου, στα πόδια μου», είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η γνωστή σεφ δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο σχετικά με το τι ήταν αυτό που της προκάλεσε το σοκ, περιγράφοντας μόνο την επίδραση που είχε πάνω της και συγκεκριμένα στη φωνή της.

Μάλιστα, όταν έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο η αλλαγή στη φωνή της να οφείλεται σε κάποιο κρύωμα, η ίδια απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Μακάρι να ήταν, θα μου είχε περάσει».