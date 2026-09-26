Πάτρα: Βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό -Μυστήριο με τα αίτια θανάτου

Οι οικείοι του ειδοποίησαν ασθενοφόρο και την Αστυνομία

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Πάτρα: Βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό -Μυστήριο με τα αίτια θανάτου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα βρέφος λίγων ημερών βρέθηκε νεκρό στα Σαγέικα Αχαΐας το πρωί του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου.
  • Οι οικείοι του βρέφους ειδοποίησαν ασθενοφόρο και την Αστυνομία.
  • Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.
  • Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής για να εξετάσουν την κατάσταση.
  • Αναμένονται τα πορίσματα και η επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές.

Ένα βρέφος λίγων μόλις ημερών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα Σαγέικα Αχαΐας τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Οι οικείοι του ειδοποίησαν ασθενοφόρο και την Αστυνομία, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και ιατροδικαστής.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μετά την ειδοποίηση. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το νεογέννητο βρίσκονται υπό διερεύνηση και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί άλλα στοιχεία που να εξηγούν τι προηγήθηκε του εντοπισμού του παιδιού.

Η ενημέρωση του ιατροδικαστή αποτελεί μέρος της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου.

Αναμένονται τα πορίσματα και η επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών για να αποσαφηνιστεί τι συνέβη. 

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