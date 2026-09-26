Άγιος Παντελεήμονας: «Γάζωσαν» καφέ – Τραυματίστηκε 10χρονη

Μια 10χρονη τραυματίστηκε όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον καφετέριας στον Άγιο Παντελεήμονα, αργά το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες και ερευνά τις συνθήκες της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:50, στην οδό Αγορακρίτου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από την καφετέρια και άνοιξαν πυρ προς την πρόσοψή της. Την ώρα των πυροβολισμών υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κατάστημα.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στην αριστερή γάμπα ένα κορίτσι ηλικίας 10 ετών. Η μητέρα του το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός είναι ελαφρύς και ότι η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο. Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο εάν το τραύμα προκλήθηκε από σφαίρα ή από θραύσμα.

Εξετάζεται καμένο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο

Μετά τους πυροβολισμούς, οι δράστες απομακρύνθηκαν με το αυτοκίνητο. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε καμένο όχημα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, καθώς και αν μπορούν να αντλήσουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των επιβαινόντων.

Αστυνομικοί έσπευσαν στην οδό Αγορακρίτου και ερεύνησαν τον χώρο γύρω από την καφετέρια. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί κάλυκες, ενώ η εξέτασή τους αναμένεται να δώσει στοιχεία για το όπλο που χρησιμοποιήθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι πυροβολισμοί προήλθαν από υποπολυβόλο. Η προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κάλυκες και σπασμένα τζάμια.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το κίνητρο της επίθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιον ή τι είχαν ως στόχο οι ένοπλοι, ούτε έχει ανακοινωθεί κάποια σύλληψη. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του αυτοκινήτου πριν και μετά τους πυροβολισμούς και να διαπιστώσουν αν συνδέεται με το όχημα που βρέθηκε στον Ασπρόπυργο.

Το γεγονός ότι ένα παιδί τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν μέσα στην καφετέρια δείχνει πόσο επικίνδυνη ήταν η επίθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των τεσσάρων ατόμων που φέρονται να επέβαιναν στο αυτοκίνητο.