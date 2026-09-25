Νίκος Κορακάκης: «Η Σίσσυ Χρηστίδου με βρήκε στο Tik Tok- Μιλήσαμε»

Ποιος είναι ο γπητευτικός τραγουδιστής που έχει γίνει viral

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.26 , 18:28 Συρίγος: Είμαστε πολύ κοντά σε επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης
25.09.26 , 18:25 Taylor Swift: Έκανε τραγούδι τον γάμο της με τον Travis Kelce
25.09.26 , 17:43 Πύργος: Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο, σηκώθηκαν τρία αεροσκάφη
25.09.26 , 17:42 Σάκης Κατσούλης: Η γλυκιά κουβέντα με τον γιο του – «Μου έλειψες πάρα πολύ»
25.09.26 , 17:39 Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
25.09.26 , 17:38 Ψυχρός πόλεμος Ισραήλ - Τουρκίας μετά την ομιλία Νετανιάχου
25.09.26 , 17:08 Πλάκα: Αγωνία για πέντε αγνοούμενους μετά την κατάρρευση του κτιρίου
25.09.26 , 17:00 Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar στη Μικρή Σκηνή της Θεσσαλονίκης
25.09.26 , 16:49 EVEASY: Επίσημη είσοδος στην ελληνική αγορά
25.09.26 , 16:35 Νταμιάνο Νταβίντ - Ντοβ Κάμερον: Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη
25.09.26 , 16:35 «Ηθική» στο Δημοτικό για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά
25.09.26 , 16:28 Θεοδωρίδου: Οι επώνυμοι καλεσμένοι στο τελευταίο live της στο θέατρο Άλσος
25.09.26 , 16:13 Υπόθεση Μαζωνάκη: Αποφυλάκιση με βραχιολάκι θα ζητήσει ο γιατρός
25.09.26 , 16:10 Aνατροπή: Τι ισχυρίστηκε η γυναίκα που είχε πει πως ο Jay-Z τη βίασε
25.09.26 , 16:00 Οι beauty τάσεις που τράβηξαν την προσοχή το καλοκαίρι στην Εβδομάδα Μόδας
Τσιμτσιλή: Με royal blue δημιουργία σε dinner κάτω από την Ακρόπολη
Καιρός: Ποιες ώρες θα βρέχει στην Αττική το Σαββατοκύριακο
Καιρός: Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αττική
Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Δεν παντρεύτηκα ποτέ, με προτροπή των γονιών μου»
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Κάμερα - Μοντάζ: Amber Doku
O Νίκος Κορακάκης αποκλειστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Νίκος Κορακάκης είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν μέσα από το TikTok, με τα τραγούδια και τους ιδιαίτερους, ρομαντικούς στίχους του να γίνονται viral ξανά και ξανά. Ο νεαρός τραγουδιστής από την Κρήτη, που γράφει ο ίδιος τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών του, μίλησε στο Star.gr και στην Κατερίνα Καραγιάννη για τη μουσική, τον έρωτα, αλλά και την απρόσμενη στήριξη που δέχθηκε από τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Η συνάντησή μας έγινε σε ένα όμορφο μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, με θέα που ταίριαζε απόλυτα στην πιο ρομαντική πλευρά του καλλιτέχνη.  Ο Νίκος αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη νέα του σεζόν, καθώς από τις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινά τα live του.

«Είμαι πολύ καλά και προετοιμαζόμαστε να κάνουμε τα live μας. Να ξεκινήσουμε από τις 25 του μήνα, να κάνουμε όλη τη χρονιά. Τελείωσε μια σεζόν που είχαμε κάποια live γύρω από την Ελλάδα και τώρα ξεκινάμε ξανά», ανέφερε.

 

@n.korakakis

"MHN FIGEIS MEINE" OutNow 🥇

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Korakakis

Μάλιστα, κάθε Παρασκευή θα βρίσκεται μόνος του στη σκηνή, κάτι που αποτελεί για εκείνον μια μεγάλη πρόκληση.

«Όταν ανέβηκα πρώτη φορά είχα αγχωθεί. Δεν είχα αγχωθεί αν θα τραγουδήσω σωστά ή αν θα κάνω κάποιο κρακ στη φωνή μου. Είχα αγχωθεί αν θα αρέσει στον κόσμο το πρόγραμμα, αν τα τραγούδια που έχω επιλέξει θα είναι σωστά για τον κόσμο και αν θα περάσουν καλά. Δηλαδή, πιο πολύ με καίει αυτό παρά τα ρούχα που θα φοράω ή το πώς θα τραγουδήσω», είπε.

«Γράφω στίχους, μουσική και φτιάχνω το πρόγραμμα»

Ο Νίκος Κορακάκης τα κάνει όλα μόνος και... συμφέρει! Ο καλλιτέχνης γράφει τους στίχους και τη μουσική των τραγουδιών του. Και μπορεί στη σκηνή να μην παίζει όλα τα όργανα που γνωρίζει, όμως οι μουσικές του γνώσεις είναι αρκετές. «Παίζω μόνο κιθάρα στα δικά μου τραγούδια. Γενικά παίζω πιάνο, κιθάρα, λαούτο και λίγο σαξόφωνο».

Τα τραγούδια του έγιναν viral στο TikTok

Τα βίντεο του Νίκου στο TikTok έχουν γίνει viral πολλές φορές, με τον ίδιο να θεωρεί πως δεν είναι μόνο οι μελωδίες και οι στίχοι που τραβούν την προσοχή του κοινού, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τη μουσική του.

 

@n.korakakis

Άκου εκεί αν δεις χαχα

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Korakakis

 

«Νομίζω στο TikTok δεν είναι μόνο ότι τους αρέσουν τα κομμάτια. Τους αρέσει ο τρόπος που τους τα περνάω. Είναι σαν να τους φωνάζω: “Ξέρετε τι; Ακούστε με, ακούστε και τα δικά μου τα κομμάτια, δείτε τα και πείτε μου τη γνώμη σας”».

Οι στίχοι του, πάντως, έχουν ξεκάθαρα ρομαντική διάθεση. Ποια είναι, όμως, η «Κωνσταντίνα» που είχε αναφέρει σε ένα από τα πρώτα του βίντεο; «Κωνσταντίνα δεν υπάρχει το όνομα. Υπάρχει βασικά η κοπέλα. Δεν τη λένε Κωνσταντίνα. Δεν ήθελα να αναφέρω το πραγματικό όνομα», αποκάλυψε.

Όσο για το αν τα τραγούδια του είναι εμπνευσμένα από συγκεκριμένο πρόσωπο, ο ίδιος προτιμά να κρατά το μυστήριο.

«Όσες φορές με έχουν ρωτήσει για ποια τα γράφω ή αν τα έχω γράψει και ποια έχω γράψει, δεν τους απαντάω, γιατί δεν θέλω να χαλάσω την οπτική που έχει ο άλλος όταν ακούει τα κομμάτια μου», εξήγησε.

Η αναφορά της Σίσσυς Χρηστίδου που δεν περίμενε

Ένα από τα περιστατικά που ξεχώρισαν για τον Νίκο ήταν όταν είδε ότι η Σίσσυ Χρηστίδου είχε αναφερθεί σε εκείνον στην εκπομπή της που είχε τα σαββατοκύριακα.

«Είχα ξυπνήσει μια μέρα, πήγαινα μια εκδρομή στα Τρίκαλα και ξυπνάω το πρωί και έχω βομβαρδιστεί στα μηνύματα. Λέω “τέλεια, πήγε viral ένα βίντεο”. Πάρα πολύ ωραία. Μπαίνω να δω ποιο βίντεο και μπαίνω στο TikTok. Τίποτα. Μπαίνω Instagram και βλέπω πάνω στα μηνύματα ότι έχει αναφέρει η Σίσσυ Χρηστίδου, tag, το “Χαμογέλα”. Με είχαν βγάλει και σε κάτι άρθρα από την Κύπρο, σε κάποια ελληνικά άρθρα. Λέω “τι έκανα; Κάτι θα έκανα”».

Όπως θυμάται, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε μιλήσει με πολύ θετικά λόγια για εκείνον, ενθαρρύνοντας παράλληλα το κοινό να δίνει χώρο σε νέους ανθρώπους που προσπαθούν μόνοι τους μέσα από το TikTok.

«Και της στέλνω μήνυμα και του λέω “σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνατε”. Μου απάντησε “παλικάρι μου, πάρα πολύ ωραία η μουσική σου” και τα λοιπά. “Συνέχισε έτσι”. Και χάρηκα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια», πρόσθεσε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Swift: Έκανε τραγούδι τον γάμο της με τον Travis Kelce
Celebrities & Gossip Νεα
Taylor Swift: Έκανε τραγούδι τον γάμο της με τον Travis Kelce
Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Κατσούλης: Η γλυκιά κουβέντα με τον γιο του – «Μου έλειψες πάρα πολύ»
Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Νταμιάνο Νταβίντ - Ντοβ Κάμερον: Παντρεύτηκαν Στην Τοσκάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Νταμιάνο Νταβίντ - Ντοβ Κάμερον: Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη
Θεοδωρίδου: Οι επώνυμοι καλεσμένοι στο τελευταίο live της στο θέατρο Άλσος
Celebrities & Gossip Νεα
Θεοδωρίδου: Οι επώνυμοι καλεσμένοι στο τελευταίο live της στο θέατρο Άλσος
Jay-Z: Ανατροπή με τη γυναίκα που έλεγε πως τη βίασε
Celebrities & Gossip Νεα
Aνατροπή: Τι ισχυρίστηκε η γυναίκα που είχε πει πως ο Jay-Z τη βίασε
Λευτέρης Πετρούνιας - Βασιλική Μιλλούση
Celebrities & Gossip Νεα
Πετρούνιας - Μιλλούση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ανδρέας Μικρούτσικος
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δε θα βάλω πετρέλαιο, δεν έχω αυτά τα λεφτά»
Ανδρέας Μπάρκουλης
Celebrities & Gossip Νεα
Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top