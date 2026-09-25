Ο Νίκος Κορακάκης είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν μέσα από το TikTok, με τα τραγούδια και τους ιδιαίτερους, ρομαντικούς στίχους του να γίνονται viral ξανά και ξανά. Ο νεαρός τραγουδιστής από την Κρήτη, που γράφει ο ίδιος τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών του, μίλησε στο Star.gr και στην Κατερίνα Καραγιάννη για τη μουσική, τον έρωτα, αλλά και την απρόσμενη στήριξη που δέχθηκε από τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Η συνάντησή μας έγινε σε ένα όμορφο μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, με θέα που ταίριαζε απόλυτα στην πιο ρομαντική πλευρά του καλλιτέχνη. Ο Νίκος αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη νέα του σεζόν, καθώς από τις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινά τα live του.

«Είμαι πολύ καλά και προετοιμαζόμαστε να κάνουμε τα live μας. Να ξεκινήσουμε από τις 25 του μήνα, να κάνουμε όλη τη χρονιά. Τελείωσε μια σεζόν που είχαμε κάποια live γύρω από την Ελλάδα και τώρα ξεκινάμε ξανά», ανέφερε.

Μάλιστα, κάθε Παρασκευή θα βρίσκεται μόνος του στη σκηνή, κάτι που αποτελεί για εκείνον μια μεγάλη πρόκληση.

«Όταν ανέβηκα πρώτη φορά είχα αγχωθεί. Δεν είχα αγχωθεί αν θα τραγουδήσω σωστά ή αν θα κάνω κάποιο κρακ στη φωνή μου. Είχα αγχωθεί αν θα αρέσει στον κόσμο το πρόγραμμα, αν τα τραγούδια που έχω επιλέξει θα είναι σωστά για τον κόσμο και αν θα περάσουν καλά. Δηλαδή, πιο πολύ με καίει αυτό παρά τα ρούχα που θα φοράω ή το πώς θα τραγουδήσω», είπε.

«Γράφω στίχους, μουσική και φτιάχνω το πρόγραμμα»

Ο Νίκος Κορακάκης τα κάνει όλα μόνος και... συμφέρει! Ο καλλιτέχνης γράφει τους στίχους και τη μουσική των τραγουδιών του. Και μπορεί στη σκηνή να μην παίζει όλα τα όργανα που γνωρίζει, όμως οι μουσικές του γνώσεις είναι αρκετές. «Παίζω μόνο κιθάρα στα δικά μου τραγούδια. Γενικά παίζω πιάνο, κιθάρα, λαούτο και λίγο σαξόφωνο».

Τα τραγούδια του έγιναν viral στο TikTok

Τα βίντεο του Νίκου στο TikTok έχουν γίνει viral πολλές φορές, με τον ίδιο να θεωρεί πως δεν είναι μόνο οι μελωδίες και οι στίχοι που τραβούν την προσοχή του κοινού, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τη μουσική του.

«Νομίζω στο TikTok δεν είναι μόνο ότι τους αρέσουν τα κομμάτια. Τους αρέσει ο τρόπος που τους τα περνάω. Είναι σαν να τους φωνάζω: “Ξέρετε τι; Ακούστε με, ακούστε και τα δικά μου τα κομμάτια, δείτε τα και πείτε μου τη γνώμη σας”».

Οι στίχοι του, πάντως, έχουν ξεκάθαρα ρομαντική διάθεση. Ποια είναι, όμως, η «Κωνσταντίνα» που είχε αναφέρει σε ένα από τα πρώτα του βίντεο; «Κωνσταντίνα δεν υπάρχει το όνομα. Υπάρχει βασικά η κοπέλα. Δεν τη λένε Κωνσταντίνα. Δεν ήθελα να αναφέρω το πραγματικό όνομα», αποκάλυψε.

Όσο για το αν τα τραγούδια του είναι εμπνευσμένα από συγκεκριμένο πρόσωπο, ο ίδιος προτιμά να κρατά το μυστήριο.

«Όσες φορές με έχουν ρωτήσει για ποια τα γράφω ή αν τα έχω γράψει και ποια έχω γράψει, δεν τους απαντάω, γιατί δεν θέλω να χαλάσω την οπτική που έχει ο άλλος όταν ακούει τα κομμάτια μου», εξήγησε.

Η αναφορά της Σίσσυς Χρηστίδου που δεν περίμενε

Ένα από τα περιστατικά που ξεχώρισαν για τον Νίκο ήταν όταν είδε ότι η Σίσσυ Χρηστίδου είχε αναφερθεί σε εκείνον στην εκπομπή της που είχε τα σαββατοκύριακα.

«Είχα ξυπνήσει μια μέρα, πήγαινα μια εκδρομή στα Τρίκαλα και ξυπνάω το πρωί και έχω βομβαρδιστεί στα μηνύματα. Λέω “τέλεια, πήγε viral ένα βίντεο”. Πάρα πολύ ωραία. Μπαίνω να δω ποιο βίντεο και μπαίνω στο TikTok. Τίποτα. Μπαίνω Instagram και βλέπω πάνω στα μηνύματα ότι έχει αναφέρει η Σίσσυ Χρηστίδου, tag, το “Χαμογέλα”. Με είχαν βγάλει και σε κάτι άρθρα από την Κύπρο, σε κάποια ελληνικά άρθρα. Λέω “τι έκανα; Κάτι θα έκανα”».

Όπως θυμάται, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε μιλήσει με πολύ θετικά λόγια για εκείνον, ενθαρρύνοντας παράλληλα το κοινό να δίνει χώρο σε νέους ανθρώπους που προσπαθούν μόνοι τους μέσα από το TikTok.

«Και της στέλνω μήνυμα και του λέω “σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνατε”. Μου απάντησε “παλικάρι μου, πάρα πολύ ωραία η μουσική σου” και τα λοιπά. “Συνέχισε έτσι”. Και χάρηκα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια», πρόσθεσε.