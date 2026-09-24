Οι επώνυμοι που πήγαιναν κρυφά τα βράδια στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Οι γιατροί έκαναν πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα

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Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πελατολόγιο των κατηγορούμενων γιατρών περιλαμβάνει επώνυμους της showbiz και επιφανείς πολίτες.
  • Πολλοί πελάτες επισκέπτονταν το ιατρείο βραδινές ώρες και Σαββατοκύριακα για πλασμαφαίρεση.
  • Εξετάζονται οι οικονομικές συναλλαγές του ιατρείου και η έκδοση φορολογικών παραστατικών.
  • Καταγράφηκε χρήση ιατρικού εξοπλισμού εκτός του δηλωμένου ωραρίου, χωρίς έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο.
  • Η υπόθεση σχετίζεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έχει προκαλέσει έρευνες από την ΑΑΔΕ.

«Πλούσιο» ήταν το πελατολόγιο των κατηγορούμενων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη γιατρών, με πασίγνωστα ονόματα της showbiz να επισκέπτονται το ιατρείο της οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Δεν υπάρχει παθολογοανατόμος για να κάνει τις ιστολογικές

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, πολλοί πελάτες επισκέπτονταν το ιατρείο βραδινές ώρες ακόμα και τα Σαββατοκύριακα για να κάνουν πλασμαφαίρεση, προκειμένου να μη γίνουν αντιληπτοί.  

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επώνυμοι που πήγαιναν στο ιατρείο του Κολωνακίου 

Τους γιατρούς στο Κολωνάκι επισκέπτονταν δεκάδες άτομα της showbiz, αλλά και επιφανείς πολίτες, σύμφωνα με τα αρχεία που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. και παρουσίασε στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα ο Αλέξανδρος Καλαφάτης. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πρόκειται για:  

  • Σύζυγος ανώτατου δημόσιου λειτουργού 
  • Influencer με πάνω από 200.000 followers  
  • Σύζυγος γνωστού τραγουδιστή 
  • Πασίγνωστη τραγουδίστρια 
  • Παρουσιάστριες 
  • Επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης
  • Μάνατζερ καλλιτεχνών
  • Γνωστοί τραγουδιστές
  • Πρώην μπασκετμπολίστας
  • Πολιτικός

Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι επώνυμοι στο πελατολόγιο των γιατρών του Κολωνακίου

Ξεκαθαρίζεται ότι τα παραπάνω ονόματα ήταν στο πελατολόγιο των γιατρών και δεν υποβλήθησαν απαραίτητα σε πλασμαφαίρεση, αλλά και σε άλλες θεραπείες ή υπηρεσίες που φέρονται να έκαναν οι κατηγορούμενοι στο ιατρείο τους. 

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για τις οικονομικές συναλλαγές του ιατρείου. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι πληρωμές, καθώς και αν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλακεί και η ΑΑΔΕ, ενώ τα κατασχεμένα αρχεία αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία για τη δραστηριότητα του ιατρείου και το πελατολόγιό του.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Έκαναν πλασμαφαίρεση και τα Σαββατοκύριακα - Τι κατέγραψε το μηχάνημα

Ενδεικτικά, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ Κατερίνα Φραγκάκη, τα καταγεγραμμένα δεδομένα δείχνουν χρήση του μηχανήματος και τα Σαββατοκύριακα, εκτός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρείου, και συγκεκριμένα: 

  • 28 Αυγούστου: το μηχάνημα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις 23:33, ενώ το δηλωμένο ωράριο ήταν έως τις 21:00

  • 29 Αυγούστου, Σάββατο: καταγράφεται χρήση, παρότι το ιατρείο φερόταν να μην λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα
  • 30 Αυγούστου, Κυριακή: καταγράφεται εκ νέου χρήση σε ασθενή

Όπως τόνισε η κ. Φραγκάκη, η λειτουργία του εξοπλισμού τις συγκεκριμένες ημέρες δεν είχε γνωστοποιηθεί ούτε είχε εγκριθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. 

Το ιατρείο είχε ελεγχθεί από τον ΙΣΑ το 2025 και το 2026, ενώ μετά τον θάνατο του τραγουδιστή προέκυψαν νέα στοιχεία. Υποστήριξε επίσης ότι οι δύο γιατροί επιχείρησαν να παραπλανήσουν τον ΙΣΑ και ότι η πλασμαφαίρεση γινόταν χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση ή έγκριση. 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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