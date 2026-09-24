Γουμενίδης για Μικρούτσικο: «Αποχώρησε τελευταία στιγμή από την εκπομπή»

«Πολύ μεγάλο ρόλο θα έπαιζε ο Ανδρέας, αλλά δεν έχασε η Βενετιά βελόνι»

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Ο Νάσος Γουμενίδης μίλησε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» για τη νέα του εκπομπή στο Open, «Ρεπορτάζ Τώρα», και τον λόγο που «ναυάγησε» η συνεργασία του με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Όπως είπε στον Ηλία Σκουλά, ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποφάσισε την τελευταία στιγμή να αθετήσει τη συμφωνία του με τον τηλεοπτικό σταθμό και να παραμείνει στο Mega, αναλαμβάνοντας ρόλο σχολιαστή στο «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ο Ανδρέας Μικρούτσικος νομίζω ότι αποφάσισε την τελευταία στιγμή, ενώ είχε μιλήσει με το Open, είχε συμφωνήσει με το Open να παραμείνει στο Mega. Επιλογή του, απόφαση του Σεβαστή.

Εγώ είχα μια ενημέρωση ότι ο Ανδρέας είχε εκφράσει την επιθυμία του να έρθει στην εκπομπή και στο πλαίσιο αυτό είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Προφανώς κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αποφάσισε να πάει στο Μεγάλο Κανάλι. Πολύ μεγάλο ρόλο θα έπαιζε ο Ανδρέας αν ηταν στην εκπομπή, αλλά εντάξει, δεν έχασε η Βενετιά βελόνι».

Αποκαλυπτικός Νάσος Γουμενίδης στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη

Αποκαλυπτικός Νάσος Γουμενίδης στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε πως είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν: «Τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των συνθηκών, η εκπομπή αυτή τη στιγμή αυτό που παράγει είναι μια σοβαρότητα και μια αξιοπιστία και μια αλήθεια. Κάτω από αυτό το πρίσμα και με αυτό το στόχο προχωράμε. Τώρα, αν τα νούμερα τηλεθέασης είναι χαμηλά ή αν τα νούμερα τηλεθέασης είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο του καναλιού ή αν τα νούμερα τηλεθέασης είναι στα ίδια δεδομένα και επίπεδα με το κανάλι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνουν οι διευθυντές, οι αναλυτές του καναλιού και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να μας βοηθήσουν με τις έρευνές τους και με τις εκθέσεις τους. Από εκεί και μετά, όποιος σπεύσει από την πρώτη εβδομάδα να πανηγυρίσει ότι κάνει τα τεράστια νούμερα και κάποιος άλλος είναι πολύ χαμηλά στον πίνακα, είναι τουλάχιστον αδαής για να μη πω άσχετος», τόνισε. 

«Δεν φοβάμαι κανέναν. Μόνο τον Θεό», δήλωσε για τις ανταγωνιστικές εκπομπές.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος απάντησε και στον Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τον τίτλο της εκπομπής του: «Ο Πέτρος έχει την άποψή του. Είναι ελεύθερος να την εκφράζει και πολύ καλά κάνει. Τα φιλιά μου στον Πέτρο».

Κλείνοντας, είπε πως το μέλλον των τηλεοπτικών εκπομπών καθορίζεται από τα κανάλια: «Προφανώς και οι εκπομπές ανήκουν στα κανάλια. Προφανώς και τα κανάλια αποφασίζουν».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΣΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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