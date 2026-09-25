Το παιχνίδι-μανία επιστρέφει στο Star με τον Νίκο Μουτσινά!

Πρεμιέρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 18.25 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το τηλεπαιχνίδι LINGO επιστρέφει στο Star με οικοδεσπότη τον Νίκο Μουτσινά, από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 18:25.
  • Το LINGO είναι ένα γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ.
  • Τρεις ομάδες παικτών αναμετρώνται για να βρουν λέξεις και να κερδίσουν χρηματικά έπαθλα σε διαφορετικούς γύρους.
  • Ο τελικός περιλαμβάνει αγώνα ενάντια στον χρόνο για τη διπλασίαση των κερδών.
  • Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ιστοσελίδας lingo.star.gr.

Εύκολο, αστείο, ομαδικό!
Έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου!
Γιατί στο LINGO η γλώσσα γίνεται παιχνίδι!

LINGO, το πιο ανατρεπτικό, αγαπημένο και εθιστικό τηλεπαιχνίδι λέξεων στον κόσμο, το παιχνίδι-μανία που έχει κατακτήσει 18 χώρες, επιστρέφει στο Star από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 18:25 και κάθε Σάββατο και Κυριακή!

Το παιχνίδι-μανία επιστρέφει στο Star με τον Νίκο Μουτσινά!

 

Οικοδεσπότης, ο μοναδικός Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος «παρασύρει» το τηλεοπτικό κοινό και τους παίκτες με την εκρηκτική του ενέργεια, το χιούμορ και τον ασταμάτητο αυτοσχεδιασμό του!
  
LINGO - Πρεμιέρα Σάββατο 3/10, στις 18:25 στο Star!
https://youtu.be/JtTE3Ptf7oI

 

Το παιχνίδι-μανία επιστρέφει στο Star με τον Νίκο Μουτσινά!
   
Το LINGO είναι ένα γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει δεξιότητα, ένταση και χιούμορ, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Ομάδες αναμετρώνται σε μια συναρπαστική μάχη, προσπαθώντας να συμπληρώσουν τα κενά και να βρουν τις λέξεις, που σχηματίζονται.

Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών γύρων, όπου το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται σταδιακά, αλλά και ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός, οι αντίπαλες ομάδες έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να παρέμβουν και να κλέψουν τη νίκη! Η ομάδα που καταφέρνει να συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στους πρώτους γύρους προκρίνεται στον Τελικό, εκεί όπου μπορεί να διπλασιάσει τα κέρδη της. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να βρει τις σωστές λέξεις, υπάρχει κίνδυνος να φύγει με άδεια χέρια.

Το παιχνίδι-μανία επιστρέφει στο Star με τον Νίκο Μουτσινά!

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το LINGO


Τρία ζευγάρια παικτών δοκιμάζουν την ταχύτητα, την παρατηρητικότητα και τη φαντασία τους, προσπαθώντας να αποκαλύψουν λέξεις, πριν το κάνει ο χρόνος! Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, με την αγωνία να μεγαλώνει και τα χρηματικά έπαθλα να αυξάνονται!

Στους πρώτους γύρους, οι τρεις ομάδες καλούνται να βρουν λέξεις και να λύσουν «κρυφές» λέξεις μεγαλύτερης δυσκολίας, συγκεντρώνοντας χρήματα. Στη συνέχεια, το παιχνίδι μετατρέπεται σε δυναμικές μονομαχίες, όπου η ταχύτητα και το ένστικτο καθορίζουν τον νικητή, ενώ οι ανατροπές είναι συνεχείς.

Στον ημιτελικό, οι δύο ομάδες αναμετρώνται head-to-head στις ίδιες λέξεις, διεκδικώντας τα ποσά της αντιπάλου και μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Το παιχνίδι-μανία επιστρέφει στο Star με τον Νίκο Μουτσινά!

Ο τελικός είναι αγώνας ενάντια στον χρόνο: οι παίκτες της νικήτριας ομάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να λύσουν λέξεις διαφορετικής δυσκολίας και να κερδίσουν έως και το διπλάσιο ποσό.

Το παιχνίδι συνδυάζει στρατηγική, απρόοπτα και διασκέδαση, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Το LINGO δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι λέξεων. Είναι μια δοκιμασία σκέψης, αντανακλαστικών και συνεργασίας.
Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, κάθε δευτερόλεπτο μετράει, και κάθε λέξη μπορεί να φέρει τη μεγάλη ανατροπή.
Ένα super family friendly τηλεπαιχνίδι με τεράστια δυνατότητα play-along για το κοινό από το σπίτι, που γίνεται μανία!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο lingo.star.gr και έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου! 
 

 


 

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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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