Aquaman: Το Χαμένο Βασίλειο: Απόψε στο Star σε Α' Τηλεοπτική Προβολή

Δείτε στις 21:00 την ταινία, βασισμένη στη σειρά κόμικς «Aquaman»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία 'Aquaman: Το Χαμένο Βασίλειο' προβάλλεται απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική προβολή.
  • Ο Μπλακ Μάντα, με τη δύναμη της Μαύρης Τρίαινας, επιδιώκει εκδίκηση κατά του Aquaman.
  • Ο Aquaman συνεργάζεται με τον φυλακισμένο αδελφό του, Ορμ, για να αντιμετωπίσουν τον Μπλακ Μάντα.
  • Η ταινία βασίζεται στη σειρά κόμικς Aquaman των Mort Weisinger και Paul Norris.
  • Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Τζέιμς Γουάν, με πρωταγωνιστές τους Τζέισον Μομόα και Νικόλ Κίντμαν.

Έχοντας αποτύχει να εξολοθρεύσει τον Aquaman την πρώτη φορά, ο Μπλακ Μάντα, διψασμένος να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, θα κάνει τα πάντα για να τον καταστρέψει επιτέλους! Αυτή τη φορά, ο Μπλακ Μάντα είναι πιο ισχυρός από ποτέ έχοντας τιθασεύει τη δύναμη της μυθικής Μαύρης Τρίαινας, που εξαπολύει μια αρχαία και κακόβουλη δύναμη. Για να τον κατατροπώσει, ο Aquaman θα στραφεί στον φυλακισμένο αδελφό του, Ορμ, τον πρώην βασιλιά της Ατλαντίδας, με στόχο να συνάψουν μια ανορθόδοξη συμμαχία. Μαζί, πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους για να προστατεύσουν το βασίλειο και να σώσουν την οικογένεια του Aquaman και τον κόσμο από τον αφανισμό.

Aquaman: Το Χαμένο Βασίλειο: Απόψε στο Star σε Α' Τηλεοπτική Προβολή

Η ταινία είναι βασισμένη στη σειρά κόμικς Aquaman των Mort Weisinger, Paul Norris.

Aquaman: Το Χαμένο Βασίλειο: Απόψε στο Star σε Α' Τηλεοπτική Προβολή

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιμς Γουάν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέισον Μομόα, Νικόλ Κίντμαν, Άμπερ Χερντ, Ντολφ Λούντγκρεν, Μάρτιν Σορτ, Πάτρικ Γουίλσον

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