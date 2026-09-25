Έχοντας αποτύχει να εξολοθρεύσει τον Aquaman την πρώτη φορά, ο Μπλακ Μάντα, διψασμένος να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, θα κάνει τα πάντα για να τον καταστρέψει επιτέλους! Αυτή τη φορά, ο Μπλακ Μάντα είναι πιο ισχυρός από ποτέ έχοντας τιθασεύει τη δύναμη της μυθικής Μαύρης Τρίαινας, που εξαπολύει μια αρχαία και κακόβουλη δύναμη. Για να τον κατατροπώσει, ο Aquaman θα στραφεί στον φυλακισμένο αδελφό του, Ορμ, τον πρώην βασιλιά της Ατλαντίδας, με στόχο να συνάψουν μια ανορθόδοξη συμμαχία. Μαζί, πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους για να προστατεύσουν το βασίλειο και να σώσουν την οικογένεια του Aquaman και τον κόσμο από τον αφανισμό.

Η ταινία είναι βασισμένη στη σειρά κόμικς Aquaman των Mort Weisinger, Paul Norris.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Τζέιμς Γουάν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέισον Μομόα, Νικόλ Κίντμαν, Άμπερ Χερντ, Ντολφ Λούντγκρεν, Μάρτιν Σορτ, Πάτρικ Γουίλσον