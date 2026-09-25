«Πόλεμος» Χρηστίδου - Λιάγκα: «Θα τον καλέσω να φέρει αποδείξεις!»

«Έχει κάνει τρέιλερ την κοροϊδία των τηλεθεατών»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα τηλεοπτική αντιπαράθεση μεταξύ Σίσσυς Χρηστίδου και Γιώργου Λιάγκα προκλήθηκε από σχόλιο του Λιάγκα για τη Νόρα Καούρη.
  • Ο Λιάγκας κατηγόρησε τη Νόρα Καούρη για διαστρέβλωση της αλήθειας στην εκπομπή της.
  • Η ομάδα του MEGA αντέτεινε με σοβαρές κατηγορίες κατά του Λιάγκα για την κοροϊδία των τηλεθεατών.
  • Η Χρηστίδου ζήτησε αποδείξεις από τον Λιάγκα για τις κατηγορίες του, χαρακτηρίζοντας το θέμα σοβαρό.
  • Εκφράζει τη στενοχώρια της για τη Νόρα Καούρη και προτείνει να ζητήσει συμβουλές από άλλες δημοσιογράφους.

Νέος γύρος τηλεοπτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή ένα αιχμηρό σχόλιο που έκανε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 στη δημοσιογράφο Νόρα Καούρη.

Αντωνά για Λιάγκα: «Είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος»- Το ενδεχόμενο συνεργασίας

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Λιάγκας, αναφερόμενος στην προηγούμενη συνεργασία της δημοσιογράφου με το «Χαμογέλα και Πάλι», της είπε στον αέρα: «Δεν είσαι απέναντι τώρα να διαστρεβλώνεις την αλήθεια».

Η ατάκα αυτή δεν έμεινε αναπάντητη από την ομάδα του MEGA. Ο Παύλος Σταματόπουλος τόνισε πως πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που «δεν είναι για πλάκα», ενώ ο Νίκος Συρίγος εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον παρουσιαστή:

Τα «πυρά» Συρίγου on air στον Γιώργο Λιάγκα

Τα «πυρά» Συρίγου on air στον Γιώργο Λιάγκα

«Αυτός που έχει κάνει τρέιλερ την κοροϊδία των τηλεθεατών και των συνεργατών του δεν μπορεί να μιλάει για διαστρέβλωση της αλήθειας. Κορόιδευε τον κόσμο ότι θα πάει να γίνει ψαράς στην Τήνο ενώ είχε ήδη συμφωνήσει. Αυτό δείχνει αμετροέπεια και θράσος. Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που ασχολείται μαζί μας με αυτόν τον τρόπο».

Τοποθετούμενη επί του θέματος, η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκαθάρισε πως σκοπεύει να ζητήσει εξηγήσεις και στοιχεία από τον Γιώργο Λιάγκα για τα όσα καταλόγισε στην εκπομπή της:

«Επειδή δεν έχει πλάκα, και είναι πολύ σοβαρό αυτό που ειπώθηκε, θα τον καλέσω να φέρει αποδείξεις γι’ αυτή την εκπομπή και τη διαστρέβλωση της αλήθειας, γιατί αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν έχουμε κάνει… Πιστεύω ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τις απέναντι εκπομπές, αν και στον Γιώργο πιστεύω ότι λείπει γι’ αυτό το έκανε αυτό.

Σίσσυ Χρηστίδου: Απαντά στις αιχμές του Γιώργου Λιάγκα για την εκπομπή της

Σίσσυ Χρηστίδου: Απαντά στις αιχμές του Γιώργου Λιάγκα για την εκπομπή της

Θα σταθώ στο Νοράκι. Εγώ στενοχωρήθηκα για τη Νόρα. Δε μου άρεσε ο τρόπος αυτός. Θα συμφωνήσω όμως με αυτό που της είπε ο Γιώργος, “καλώς ήρθες σε αυτή την εκπομπή”. Καλώς πήγες λοιπόν σε αυτή την εκπομπή Νόρα μου, αυτή είναι η συνθήκη εκεί και δεν είσαι απέναντι, εδώ δηλαδή, να διαφωνείς με τον παρουσιαστή.

Στενοχωρήθηκα που την είδα να έρχεται σε αυτή τη θέση. Θα τη συμβουλέψω να μιλήσει λίγο με τη Βουλγαράκη, την Καμπούρη, να πάρει καμία συμβουλή, και καλή δύναμη».

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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
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