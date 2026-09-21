Αντωνά για Λιάγκα: «Είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος»- Το ενδεχόμενο συνεργασίας

Η αντίδραση του συντρόφου της για τη συμμετοχή της στη νέα εκπομπή του Mega

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Celebrities & Gossip Νεα
Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίας Αντωνά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αντωνά συμβουλεύεται τον Γιώργο Λιάγκα για επαγγελματικές επιλογές, περιγράφοντας τον ως ήρεμο άνθρωπο στην προσωπική του ζωή.
  • Θα συμμετάσχει στο νέο ενημερωτικό magazino «MEGA Non Stop» με Ζήση Μούσιο και Βασίλη Τσεκούρα.
  • Αντωνά εξέφρασε την επιθυμία να συνεργαστεί με τον Λιάγκα σε βραδινή ψυχαγωγική εκπομπή, εστιάζοντας στις συνεντεύξεις.
  • Περιέγραψε τις καλοκαιρινές τους διακοπές και την προσωπικότητα του Λιάγκα, που είναι ήρεμος αλλά έντονος στην τηλεόραση.
  • Ο Λιάγκας είναι αγχωμένος για την πρεμιέρα και σέβεται τους συναδέλφους του.

Η Μαρία Αντωνά παραδέχτηκε πως συμβουλεύεται τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκαγια τις επαγγελματικές της επιλογές, αποκάλυψε τι της είπε για τη συμμετοχή της στη νέα εκπομπή του Mega και αναφέρθηκε στο πώς είναι ο παρουσιαστής στην προσωπική του ζωή, μακριά από τα φώτα και τις κάμερες. 

Μαρία Αντωνά: Η μεγάλη τηλεοπτική αλλαγή – Το νέο της βήμα

Η ραδιοφωνική παραγωγός θα συμμετέχει σε ένα νέο ενημερωτικό magazino με τίτλο «MEGA Non Stop», στο πλευρό του Ζήση Μούσιου και του Βασίλη Τσεκούρα. 

Αντωνά για Λιάγκα: «Είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος»- Το ενδεχόμενο συνεργασίας

«Το συζητήσαμε με τον Γιώργο. Εννοείται πως είναι ένας άνθρωπος που συζητάω μαζί του και τον ρωτάω. Αλίμονο, αν δεν ρωτήσω τον Γιώργο που έχει τόση εμπειρία. Του φάνηκε πολύ πρωτοποριακό, δεν το περίμενε. Μου είπε ότι είναι κάτι πολύ ωραίο και διαφορετικό για εμένα και κάτι στο οποίο μπορώ να βρω έναν ρόλο μέσα σε αυτό», αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega.  

Μαρία Αντωνά: Το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα 

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως θα μπορούσε να βρίσκεται στην ίδια εκπομπή με τον σύντροφό της. 

«Θα μπορούσαμε να είμαστε σε ίδια εκπομπή με τον Γιώργο, όχι σε κάτι πρωινό ψυχαγωγικό. Θα μπορούσαμε να δούμε τον εαυτό μας σε κάτι πιο ψυχαγωγικό βραδινό ίσως, μαζί. Εγώ εκεί που θέλω να εστιάσω είναι το κομμάτι των συνεντεύξεων... Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ίσως θα μπορούσαμε να κάναμε κάτι κάποια στιγμή», παραδέχτηκε.  

Αντωνά για Λιάγκα: «Είναι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος σε προσωπικό επίπεδο»

Στην ίδια συνέντευξη, η Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε και στις καλοκαιρινές της διακοπές με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο παρουσιαστής την τηλεοπτική του παρουσία. 

Μαρία Αντωνά: Το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με τον Γιώργο Λιάγκα

«Οι διακοπές μας ήταν πάρα πολύ ωραίες. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, οριακά πολλές φορές του λέω: "Γιώργο, μίλα... θα πεις κάτι; Μίλα, γιατί δε μιλάς;". Στον αέρα είναι αρκετά έντονος και πιστεύω ότι προκαλεί συναίσθημα στον κόσμο και αυτό είναι η επιτυχία του. Σήμερα ήταν λίγο αγχωμένος για την πρεμιέρα. Δε θεωρεί τίποτα δεδομένο και σέβεται όλους τους συναδέλφους», αποκάλυψε για τον Γιώργο Λιάγκα.  

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