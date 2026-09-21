Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Χαμογελαστοί σε θεατρική παράσταση

Πόζαραν αγκαλιά κατά την άφιξή τους στο θέατρο

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Tίνα Μεσσαροπούλου: «Η πρώτη κουβέντα του συζύγου μου όταν μίλησε ήταν "Σε αγαπώ πολύ, παιδί μου"» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης παρακολούθησαν την παράσταση "Του Αγοριού Απέναντι" στο θέατρο Άλσος.
  • Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό κατά την άφιξή του.
  • Η παράσταση περιλαμβάνει διαχρονικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα και στίχους γνωστών καλλιτεχνών.
  • Η Τίνα επέλεξε στυλάτο denim παντελόνι και σιθρού τοπ για την έξοδό της.
  • Ο Γιώργος, μετά από περιπέτεια υγείας, παρακολούθησε τη θεατρική βραδιά με θετική διάθεση.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πραγματοποίησαν μία βραδινή έξοδο και παρακολούθησαν την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» στο θέατρο Άλσος. 

Η δημοσιογράφος και ο σύζυγός της πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό κατά την άφιξή τους στο θέατρο.

Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στην Παναγία από την Πάρο

Μάλιστα, κατά την άφιξή τους στο θέατρο, πόζαραν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό φακό.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης / Φωτογραφία: NDP

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης / Φωτογραφία: NDP

H Τίνα Μεσσαροπούλου ποζάρει αγκαλιά με το σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη / Φωτογραφία: NDP

H Τίνα Μεσσαροπούλου ποζάρει αγκαλιά με το σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη / Φωτογραφία: NDP

Η γνωστή δημοσιογράφος και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, απόλαυσαν το θεατρικό έργο των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, σε μία βραδιά γεμάτη με τα διαχρονικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα και τους σπουδαίους στίχους των Λευτέρη Παπαδόπουλου, Κώστα Πρετεντέρη, Άκου Δασκαλόπουλου, Γιάννη Δαλιανίδη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Ηλία Λυμπερόπουλου και Δανάης Στρατηγοπούλου.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία επέστρεψε τηλεοπτικά μέσα από την εκπομπή Happy Day, επέλεξε για την περίσταση ένα denim σκουρόχρωμο παντελόνι σε ίσια γραμμή, το οποίο συνδύασε άψογα με ένα σιθρού μαύρο δαντελένιο τοπ και ένα ζευγάρι μαύρες γόβες.

Επέστρεψε ο Μυλωνάκης στα έδρανα της Βουλής μετά την περιπέτεια υγείας

Οι Άγγελος Κοταρίδης, Τίνα Μεσσαροπούλου και Γιώργος Μυλωνάκης / Φωτογραφία: NDP

Οι Άγγελος Κοταρίδης, Τίνα Μεσσαροπούλου και Γιώργος Μυλωνάκης / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά την περιπέτεια της υγείας του και αφού βγήκε νικητής, χαμογελαστός και με πολλή θετική διάθεση, παρακολούθησε με τη σύζυγό του τη θεατρική βραδιά.

 

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ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
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ΘΕΑΤΡΟ
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ΤΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
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ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ
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