Tίνα Μεσσαροπούλου: «Η πρώτη κουβέντα του συζύγου μου όταν μίλησε ήταν "Σε αγαπώ πολύ, παιδί μου"» / Βίντεο: Alpha

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πραγματοποίησαν μία βραδινή έξοδο και παρακολούθησαν την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» στο θέατρο Άλσος.

Η δημοσιογράφος και ο σύζυγός της πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό κατά την άφιξή τους στο θέατρο.

Μάλιστα, κατά την άφιξή τους στο θέατρο, πόζαραν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό φακό.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης / Φωτογραφία: NDP

H Τίνα Μεσσαροπούλου ποζάρει αγκαλιά με το σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη / Φωτογραφία: NDP

Η γνωστή δημοσιογράφος και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, απόλαυσαν το θεατρικό έργο των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, σε μία βραδιά γεμάτη με τα διαχρονικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα και τους σπουδαίους στίχους των Λευτέρη Παπαδόπουλου, Κώστα Πρετεντέρη, Άκου Δασκαλόπουλου, Γιάννη Δαλιανίδη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Ηλία Λυμπερόπουλου και Δανάης Στρατηγοπούλου.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία επέστρεψε τηλεοπτικά μέσα από την εκπομπή Happy Day, επέλεξε για την περίσταση ένα denim σκουρόχρωμο παντελόνι σε ίσια γραμμή, το οποίο συνδύασε άψογα με ένα σιθρού μαύρο δαντελένιο τοπ και ένα ζευγάρι μαύρες γόβες.

Οι Άγγελος Κοταρίδης, Τίνα Μεσσαροπούλου και Γιώργος Μυλωνάκης / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά την περιπέτεια της υγείας του και αφού βγήκε νικητής, χαμογελαστός και με πολλή θετική διάθεση, παρακολούθησε με τη σύζυγό του τη θεατρική βραδιά.